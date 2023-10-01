Андрей Валерьевич — ваш гид в Стамбуле

Добрый день. Я не историк по образованию, но изучение истории — дело всей моей жизни. Исследую культуры народов, проживавших на территории современной Турции. Однажды решил сам приехать в этот чарующий край, чтобы увидеть всё воочию. И теперь готов поделиться с вами удивительными открытиями, которые я совершил в многогранной культуре этой страны.

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