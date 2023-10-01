Познакомиться с уникальной замковой архитектурой Византии на примере её классического образца
Именно благодаря фортификационным особенностям этих стен великий город простоял 1123 года. На экскурсии мы детально исследуем участки и фрагменты крепостного сооружения. Найдём ответы на самые интересные и загадочные вопросы византийского военного зодчества. И порассуждаем о том, как османам удалось-таки взять эту неприступную цитадель.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Вы увидите древние ворота Силиврикапы. Рассмотрите боевую булаву янычара Идриса, ров, тройную линию обороны. И подниметесь на башню с прекрасным видом на Мраморное море.
- Пройдём вдоль величественных стен с многочисленными башнями и войдём в ворота Мевланакапы. Я познакомлю вас с необычным устройством средневековых ворот. После поднимемся по винтовой каменной лестнице на боевую площадку стены. Доберёмся до главной воротной башни и полюбуемся панорамой Стамбула.
- Спустимся в сквер с элементами ландшафтного дизайна, выполненного в историческом стиле.
- Далее прогуляемся вдоль оборонительных стен и рва до ворот Топкапы и посетим исторический музей «Панорама 1453 года», где погрузимся в весьма реалистичную картину штурма стен Константинополя османскими войсками.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто уже посмотрел всё или почти всё в Стамбуле, кто хочет больше исторического контента и кому в целом близок академический подход в рассказе.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в музей «Панорама 1453 года» — 20 лир с человека
- Экскурсия полностью пешеходная, позаботьтесь об удобной обуви для прогулок
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе остановки Topkapı трамвая Т1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей Валерьевич — ваш гид в Стамбуле
Добрый день. Я не историк по образованию, но изучение истории — дело всей моей жизни. Исследую культуры народов, проживавших на территории современной Турции. Однажды решил сам приехать в этот чарующий край, чтобы увидеть всё воочию. И теперь готов поделиться с вами удивительными открытиями, которые я совершил в многогранной культуре этой страны.
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Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
1 окт 2023
Экскурсия понравилась, Андрей владеет материалом. Захватывающие виды с высоты стен. Хорошее завершение в Панораме 1453г.
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