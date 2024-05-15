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2 дня
2-дневный тур в Каппадокию на самолете из Стамбула
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 4:00
Завтра в 04:00
21 июля в 04:00
€345 за человека
2 дня
Весь Стамбул за 2 дня. Индивидуальная экскурсия
Начало: У вашего отеля
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€600 за всё до 7 чел.
2 дня
Эфес и Памуккале из Стамбула (на английском языке)
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 04:00
21 июля в 04:00
€580 за человека
Последние отзывы на туры
- MMarina15 мая 2024Вся поездка отлично отработана, тайминг, трасферы все четко. На красном и на зеленом туре гидом была Елена, очень заинтересованно, не для галочки проводит экскурсии + Елена еще и фотограф, делает гостям красивые фото
- ООльга28 апреля 2024Каппадокия была моей мечтой) очень хотела туда попасть. И вот, прилетев в Стамбул на несколько дней, решила что мечта должна
- ИИрина15 апреля 2024Редко пишу отзывы, но сейчас очень хочется поделиться впечатлением. Мечта была побывать в Каппадокии, но мне не смогли найти билеты.
- ММуха12 августа 20232-дневный тур по Каппадокии из Стамбула на самолете (сафари на лошадях / АТВ)Замечательный тур, ездили вдвоём с мужем, очень понравилось. Трансфер до отеля просто шикарный, отдельно нас отвозили. В Каппадокии встретили с
- ММария29 июля 20232-дневный тур по Каппадокии из Стамбула на самолете (сафари на лошадях / АТВ)В мире не существует мест, похожих на Каппадокию. За два дня я покаталась по скалам на квадроцикле, проводила закат с потрясающим
- ООльга25 июля 20232-дневный тур по Каппадокии из Стамбула на самолете (сафари на лошадях / АТВ)Путешествие было организовано замечательно!!!! Трансфер,отель,гид всё на высшем уровне! Я осталась очень довольна! Рекомендую!
- SSergei5 апреля 2023Из Стамбула в Каппадокию на самолетеЕсли вы оказались в Турции, Каппадокию надо посетить непременно. Из Стамбула лучше самолётом, полтора часа лету. Это удивительный памятник природы
- ФФилимонов12 марта 2023Бутик-тур в Каппадокию на 2 дня в мини-группеДобрый день. Взяли тур в каппадокию на машине. Думали что пожалеем, дорога дальняя. Но даже не почувствовали как доехали. Комфортная машина. В группе было 9 человек. Маршрут хорошо продуман. Благодарим
- ННикифоров11 марта 2023Бутик-тур в Каппадокию на 2 дня в мини-группеРаньше этот тур делали с англоязычным гидом, хотели ранее поехать, но не владеем языком. Теперь увидела на сайте, что русскоговорящий гид и не раздумывая взяли. Гид профессионал своего дела. Весело провели 2 дня.
- ССоколов10 марта 2023Бутик-тур в Каппадокию на 2 дня в мини-группеДобрый вечер. Это очень хорошо что мини группа. И удобный минивен. В группе было около 10 человек. В дороге нас
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «От вашего отеля»
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