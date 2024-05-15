Туры от вашего отеля в Стамбуле

Найдено 3 тура в категории «От вашего отеля» в Стамбуле, цены от €345. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
2-дневный тур в Каппадокию на самолете из Стамбула
Полеты на самолетах
42 отзыва
2 дня
2-дневный тур в Каппадокию на самолете из Стамбула
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 4:00
Завтра в 04:00
21 июля в 04:00
345 за человека
Весь Стамбул за 2 дня. Индивидуальная экскурсия
1 отзыв
2 дня
Весь Стамбул за 2 дня. Индивидуальная экскурсия
Начало: У вашего отеля
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
600 за всё до 7 чел.
Эфес и Памуккале из Стамбула (на английском языке)
2 дня
Эфес и Памуккале из Стамбула (на английском языке)
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Завтра в 04:00
21 июля в 04:00
580 за человека

Последние отзывы на туры

  • M
    Marina
    15 мая 2024
    2-дневный тур в Каппадокию на самолете из Стамбула
    Вся поездка отлично отработана, тайминг, трасферы все четко. На красном и на зеленом туре гидом была Елена, очень заинтересованно, не для галочки проводит экскурсии + Елена еще и фотограф, делает гостям красивые фото
  • О
    Ольга
    28 апреля 2024
    2-дневный тур в Каппадокию на самолете из Стамбула
    Каппадокия была моей мечтой) очень хотела туда попасть. И вот, прилетев в Стамбул на несколько дней, решила что мечта должна
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    осуществиться)) Спасибо большое Насте за организацию поездки, она составила подробную программу, оперативно купила билеты, организовала трансферы, забронировала отель (очень классный кстати) К сожалению, я не смогла полетать на шаре(из-за погоды шары не поднимались в небо, но каппадокия это очень красивый край. В тур входили две экскурсии, обе интересные А сам город Гёреме необыкновенно уютный Рекомендую всем посетить лично

  • И
    Ирина
    15 апреля 2024
    2-дневный тур в Каппадокию на самолете из Стамбула
    Редко пишу отзывы, но сейчас очень хочется поделиться впечатлением. Мечта была побывать в Каппадокии, но мне не смогли найти билеты.
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    Решила еще раз попытать счастье, и о чудо, Анастасия организовала мне поездку! Была со мной на связи всегда, организация на высшем уровне. Мне расписали программу на 2 дня, от того, как забирали из отеля в Стамбуле и вернули обратно. Все было с точностью до минут 🫶🏻 На шарах не удалось полетать из за погоды, но и так впечатление от экскурсий вау, экскурсовод Екатерина ❤️ Благодарна от души Вам и всем рекомендую!

  • М
    Муха
    12 августа 2023
    2-дневный тур по Каппадокии из Стамбула на самолете (сафари на лошадях / АТВ)
    Замечательный тур, ездили вдвоём с мужем, очень понравилось. Трансфер до отеля просто шикарный, отдельно нас отвозили. В Каппадокии встретили с
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    табличкой у аэропорта, потеряться просто невозможно. Менеджер на связи практически все время, за что отдельное спасибо. Забыли кофту в автобусе, менеджер связалась с водителем, кофту вернули. Первый день была поездка на квадроциклах, второй-экскурсия по южной Каппадокии. Гид хороший, было интересно послушать и посмотреть. Рекомендуем)

  • М
    Мария
    29 июля 2023
    2-дневный тур по Каппадокии из Стамбула на самолете (сафари на лошадях / АТВ)
    В мире не существует мест, похожих на Каппадокию. За два дня я покаталась по скалам на квадроцикле, проводила закат с потрясающим
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    видом, увидела море воздушных шаров и поднялась в небо на одном из них, спустилась под землю на десятки этажей в один из подземных городов, увидела фантастические пейзажи в заброшенных скальных церквях. Трансфер, перелет, коммуникация с турфирмой, экскурсовод Екатерина просто самый высший класс! Спасибо вам за такие эмоции! Эта экскурсия запомниться навсегда!!!!

  • О
    Ольга
    25 июля 2023
    2-дневный тур по Каппадокии из Стамбула на самолете (сафари на лошадях / АТВ)
    Путешествие было организовано замечательно!!!! Трансфер,отель,гид всё на высшем уровне! Я осталась очень довольна! Рекомендую!
  • S
    Sergei
    5 апреля 2023
    Из Стамбула в Каппадокию на самолете
    Если вы оказались в Турции, Каппадокию надо посетить непременно. Из Стамбула лучше самолётом, полтора часа лету. Это удивительный памятник природы
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    и человека, созданный миллионами лет. Подземные города, древние храмы, созданные ранними христианами, необычные скальные конусообразные и грибовидные образования. Пейзажи просто потрясают воображение. Полет на воздушном шаре очень зависит от погоды. Мне не повезло, сильный ветер.

  • Ф
    Филимонов
    12 марта 2023
    Бутик-тур в Каппадокию на 2 дня в мини-группе
    Добрый день. Взяли тур в каппадокию на машине. Думали что пожалеем, дорога дальняя. Но даже не почувствовали как доехали. Комфортная машина. В группе было 9 человек. Маршрут хорошо продуман. Благодарим
  • Н
    Никифоров
    11 марта 2023
    Бутик-тур в Каппадокию на 2 дня в мини-группе
    Раньше этот тур делали с англоязычным гидом, хотели ранее поехать, но не владеем языком. Теперь увидела на сайте, что русскоговорящий гид и не раздумывая взяли. Гид профессионал своего дела. Весело провели 2 дня.
  • С
    Соколов
    10 марта 2023
    Бутик-тур в Каппадокию на 2 дня в мини-группе
    Добрый вечер. Это очень хорошо что мини группа. И удобный минивен. В группе было около 10 человек. В дороге нас
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    угощали перекусами и напитками, приятный бонус. Посетили прекрасную каппадокию и по пути заезжали на лаванду. Море фотографий и позитива. Спасибо за организацию

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «От вашего отеля»

Самые популярные туры этой рубрики в Стамбуле
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. 2-дневный тур в Каппадокию на самолете из Стамбула
  2. Весь Стамбул за 2 дня. Индивидуальная экскурсия
  3. Эфес и Памуккале из Стамбула (на английском языке)
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Босфор
  2. Истикляль
  3. Сулеймание
  4. Голубая мечеть
  5. Айя-София
  6. Галатская башня
  7. Цистерна Базилика
  8. Дворец Топкапы
  9. Памуккале
  10. Гранд базар
Сколько стоит тур в Стамбуле в июле 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 тура от 345 до 600. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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