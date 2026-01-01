Описание тура
Невероятнейшее путешествие! В город контрастов, красивейших мечетей, умопомрачительных видов и наивкуснейшей кухни!
Мы посетим все!!! Слышишь? Все самые крутые достопримечательности Стамбула! Плюс побываем в самом красивом и тихом месте - на Принцевых островах!
Скидка действительна при брони 2х мест.
Программа тура по дням
Вылетаем в Стамбул, осваиваемся на новом месте
Вы прилетаете в Стамбул — и в какой-то момент понимаете, что город уже начался: ещё в аэропорту вокруг звучит турецкая речь, пахнет кофе, а где-то на фоне мелькают первые вывески с непонятными, но очень заманчивыми словами.
Мы встречаемся либо прямо в аэропорту, либо уже в отеле — в зависимости от времени вашего прилёта. Помогаем сориентироваться, доехать, заселиться, вздохнуть и посмотреть в окно: вот он, город контрастов, пока ещё немного издалека, но уже ваш на ближайшие дни.
Размещение в уютном отеле, пара минут на душ, Wi-Fi, мам, я долетела, и выходим в город. По дороге меняем наличные, рассказываем, где выгоднее это делать, а где лучше не экспериментировать, знакомимся и плавно входим в ритм Стамбула.
Вечером идём на приветственный ужин в атмосферный ресторан. Вкусно едим, разбираемся, что такое мезе, почему турки так любят хлеб, и заодно слушаем простую и честную мини-лекцию: как не попасть на деньги, где типичные туристические ловушки, как правильно торговаться, кому лучше улыбаться, а кому — вежливо кивать и идти дальше.
Это не скучная инструкция, а дружеский разбор: что можно, что нельзя и как сделать так, чтобы Стамбул запомнился вкусами и видами, а не странными списаниями с карты.
Если после ужина остаются силы — выходим на первую прогулку: немного ночного города, огни, шум улиц, первые мечети, мосты вдали и то самое чувство я наконец-то здесь. Если хочется отдыха — отправляемся спать и набираемся сил на насыщенный завтрашний день. В любом случае ваше путешествие уже началось.
Сердце Стамбула: мечети, базары и Босфор
Утром завтракаем и выдвигаемся туда, где Стамбул чувствуется особенно сильно в старый город.
Сначала — Айя София и главная площадь Султанахмет. Выходите из трамвая, делаете пару шагов и попадаете в открытую открытку: справа Голубая мечеть, слева Айя София, впереди зелёная площадь, фонтаны и постоянное ощущение ничего себе, я это видел только в фильмах. Мы зайдём внутрь, поговорим о том, как храм, собор и мечеть ужились в одном здании, и дадим время просто послушать тишину под куполом.
Рядом Голубая мечеть, одна из самых узнаваемых в мире. Покажем, куда посмотреть, когда все остальные смотрят просто вверх, расскажем, как правильно себя вести внутри, и поможем не стесняться вопросов про покрытые головы и обувь в пакетах.
Между точками наша главная площадь: здесь вы начнёте узнавать Стамбул по звуку азан, чайные ложечки в стаканах, уличные торговцы, топот туристов, и всё это как-то удивительно гармонично.
По желанию можно заглянуть в хамам Хюррем султан: посмотреть, как выглядит настоящий турецкий хамам, и при желании записаться на процедуру на один из следующих дней, чтобы расслабиться уже по-царски.
Дальше дворец Топкапы: резиденция султанов, мир внутренних двориков, садов, мозаик и сокровищ. Здесь Стамбул уже не просто город с открыточек, а полноценный сериал: гарем, государственные дела, секретные проходы и комнаты, в которых решали судьбы целой империи.
После этого мы плавно смещаемся к площади Бейязит, мечети Сулеймание, заглядываем в атмосферную цистерну Шерифе и выходим к Гранд Базару. Там вы поймёте, что фраза глаза разбежались это не метафора, а диагноз: ковры, лампы, посуда, сладости, украшения всё сияет, манит и зовёт возьми меня в чемодан. Покажем, где лучше торговаться, а где проще улыбнуться и пройти мимо.
Где-то между всеми этими сокровищами у нас будет обед с видом или просто очень вкусный, но обязательный. Пора знакомиться с нормальной порцией кебаба, супом, мезе и тем самым турецким хлебом, который просто попробую кусочек и потом съедается целиком.
Во второй половине дня переезжаем в район Балат цветные домики, лестницы, граффити, уютные кофейни и тот самый нестамбульский Стамбул, о котором многие даже не догадываются. Здесь можно позволить себе просто побродить, поснимать и почувствовать, что город не только про мечети и базары, но и про тихие улочки, где живут обычные люди.
И завершение дня прогулка на кораблике по Босфору. Садимся на палубу, кормим чаек, смотрим на Стамбул сразу с двух континентов, любуемся дворцами, мостами и огнями, которые зажигаются по мере того, как вечер становится ночью. Это тот момент, когда ветер немного треплет волосы, чай в стаканчике остывает слишком быстро, а вы ловите себя на мысли: Кажется, я влюбляюсь в этот город.
Дворец на Босфоре, трамвайчик и закат
После завтрака в 8:00 выходим знакомиться с другим лицом Стамбула более европейским, но не менее восточным внутри.
Сначала едем во дворец Долмабахче роскошную резиденцию османских султанов на самом берегу Босфора. Мраморные лестницы, хрустальные люстры, зеркала, ковры, залы, где принимали послов и решали судьбы страны. Здесь легко представить, как по этим коридорам шуршали платьями дамы, а султан выглядывал в окно на пролив. Берём аудиогид (для этого пригодятся документы, поэтому заранее предупредим, что взять с собой) и гуляем по залам в своём темпе, успевая и слушать, и просто рассматривать красивые детали.
Потом переносимся в самую городскую часть Стамбула на площадь Таксим. Здесь жизнь кипит 24/7: люди спешат, встречаются, музыканты играют, рядом тихо дремлют коты полное ощущение большого мегаполиса, но с восточным характером.
От Таксима начинаем прогулку по главной пешеходной артерии города улице Истикляль. Магазины, кофейни, запах жареных каштанов, сладости, витрины, уличные музыканты здесь легко потерять счёт времени и калориям. По пути заглянем в церковь Святого Антония Падуанского неожиданно тихое и спокойное католическое пространство посреди шумной улицы. Очень контрастный и трогательный момент.
И, конечно, куда без легенды красного трамвайчика. Пока он звенит и медленно проталкивается сквозь толпу, у вас есть шанс либо проехать пару остановок, либо сделать культовое фото я и трамвай на Истикляль. Выбор за вами, помогать будем в любом случае.
Дальше наш путь ведёт к Галатской башне. Поднимаемся наверх (лифт + немного пешком) и выходим к панорамному виду, от которого у многих слегка перехватывает дыхание: Золотой Рог, мосты, мечети, крыши, Босфор весь Стамбул как на ладони. Это идеальное место, чтобы собрать в голове всё, что вы уже видели, и понять, насколько огромный и многослойный этот город.
Спускаемся к Галатскому мосту там всегда особая атмосфера: рыбаки с удочками, чайки, машины, трамваи и запах только что приготовленной рыбы. Если будет настроение, можно попробовать легендарный балик-экмек бутерброд с рыбой, который здесь считается классикой.
Заглядываем на рыбный рынок яркий, шумный, живой. Горы свежей рыбы, странные названия, торговцы, которые что-то эмоционально объясняют по-турецки, и десятки вариантов а что это у вас такое? Можно ничего не покупать, просто смотреть и удивляться, а можно выбрать что-то на ужин в одной из соседних рыбных кафешек.
К вечеру возвращаемся в отель. У кого-то ужин в уютном ресторанчике, у кого-то прогулка по набережной, у кого-то душ и счастливая усталость. День, когда Стамбул показывает своё европейское лицо, но ни на секунду не перестаёт быть самим собой.
Острова, море и тот самый выдох
Завтракаем в 8:00 и сегодня немного сбегаем из большого города. Стамбул остаётся шуметь позади, а мы отправляемся на Принцевы острова.
Садимся на паром и начинается совершенно другое настроение: чайки сопровождают корабль, кто-то пьёт чай в стеклянном стаканчике, кто-то просто молча смотрит на удаляющийся город. Ветра чуть больше, чем нужно для причёски, но ровно столько, чтобы почувствовать свободу.
На островах нас встречает совсем другой Стамбул: без машин, без спешки, с деревянными особняками, цветами на балконах и запахом моря. Здесь можно:
гулять по узким улочкам,
залипать у воды,
взять велосипед или электрокар,
съесть мороженое, которое почему-то кажется вкуснее, чем на большой земле.
Это день, когда нечего успевать только проживать, смотреть, дышать и тихо радоваться, что ты здесь.
Ближе к вечеру возвращаемся в Стамбул. Дальше по желанию:
Смотровая площадка на башне Сапфир взлетаем на 53-й этаж и смотрим на город сверху: магистрали, мосты, районы, которые уже стали родными за эти дни. Панорама, после которой окончательно понимаешь, насколько огромен этот мегаполис.
Мечеть Ортакёй одна из самых фотогеничных в городе, прямо у воды, с видом на Босфорский мост. Здесь особенно приятно посидеть с кукурузой или картофельным кумпиром, смотря, как сменяется свет и как город готовится к вечеру.
Кто хочет выбирает максимум: и смотровую, и Ортакёй. Кто устал выбирает мягкий режим: ужин, прогулка, чемоданное настроение и тихие неужели завтра уезжать.
Прощание со Стамбулом и чемодан удовольствий
Завтракаем в 8:00 и устраиваем самый приятный квест путешествия — как запихнуть весь Стамбул в чемодан.
Утро этого дня — про покупку сувениров и подарков. Идём туда, где:
пахнет свежей пахлавой и кофе,
сверкают медные и керамические тарелки,
на тебя смотрят сотни синих глазиков от сглаза,
а гранатовый сок льётся так, будто тебе срочно нужно витаминов на год вперёд.
Можно добрать то, о чём думали все дни: чашки и бокалы, сладости домой, украшения, специи, текстиль, магниты да, я была в Стамбуле. Поможем сориентироваться, где что лучше брать и как торговаться, чтобы это было весело, а не стрессово.
Если у вас поздний вылет (идеально — после 20:00), можно:
ещё раз пройтись по любимым местам,
посидеть в кафе с видом на Босфор,
зайти в понравившуюся мечеть или просто побродить по улицам, которые уже стали знакомыми.
Это время, когда город чуть-чуть отпускает, и можно спокойно сказать ему до встречи, а не почему так быстро всё закончилось.
Ближе к дню — выезд из отеля, проверяем паспорта, билеты, сувениры и особенно — где лежит пахлава (лучше не в ручной сумке рядом, а то не доедет).
Дальше — трансфер в аэропорт. По дороге обычно всплывают самые яркие моменты: чайки над Босфором, вечерний вид с Галатской башни, первый глоток турецкого кофе, шум базара и ощущение, что ты немножко оставляешь тут кусочек себя.
Вылет. Стамбул остаётся шуметь дальше, а вы увозите с собой запахи, вкусы, сотни фотографий и ту самую мысль: Кажется, я ещё вернусь.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 4 ночи в уютном отеле Maritime Boutique hotel - всего в 5 минутах пешком от главной площади города и Голубой мечети. Мраморное море и набережная - прямо через дорогу. Размещение в 2-3 - местных номерах. Если вы путешествуете в одиночку, поселим вас с попутчиком того же пола. Возможность доплаты за одноместное размещение (ориентировочно +10 000, точную сумму уточняем на момент брони)
- Завтраки в гостинице каждый день
- Все экскурсии по программе (старый город, мечети, дворцы, Балат, Таксимистикляль, Галатский мост и др. по маршруту)
- Сопровождение организатора на всём протяжении путешествия: поможем сориентироваться, подсказками по деньгам, еде, покупкам и безопасному поведению в большом городе
- Проездной на общественный транспорт на 200 лир, чтобы вы могли легко перемещаться по городу. Пополнять его будем учиться всей группой. Это обязательная часть квеста по Стамбулу
Что не входит в цену
- Перелёт из вашего города в Стамбул и обратно
- Трансфер аэропорт отель аэропорт (можем подсказать, как добраться удобно и недорого, или помочь заказать трансфер отдельно)
- Прогулка на кораблике по Босфору и другие дополнительные активности, не указанные в программе (хамам, смотровые, фотосессии и т. п.)
- Входные билеты в платные объекты, (Сапфир, Галатская башня и др. по вашему выбору от 5000 до 15000 руб за всю поездку)
- Питание, кроме завтраков в отеле: обеды, ужины, (1000-2500 руб за ужин) напитки, десерты, уличная еда и все спонтанные хочу попробовать вот это
- Доплата за одноместное размещение (если выбираете жить без соседей)
- Дополнительные поездки на общественном транспорте сверх проездного на 200 лир
- Медицинская страховка
- Личные расходы: сувениры, сладости, чай/кофе, баклава чемоданами и всё, что вы решите прихватить с собой из Стамбула
Пожелания к путешественнику
Мы будем очень много гулять! Необходимо иметь удобную обувь и быть одетым по погоде.
Двуспальные Кровати В Номерах Совместные