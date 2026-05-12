Встретимся в отеле и начнём экскурсию. Побываем на главной площади города — Султанахмет, или Ипподром. В античные времена здесь проходили гладиаторские бои и гонки колесниц, а позже — массовые зрелища византийского периода. Посетим мечеть Айя-София. Осмотрим внутреннее убранство и мозаики, отражающие сложное христианско-исламское наследие региона.

Затем спустимся в подземное водохранилище 6 века — Цистерну Базилика. Прогулка пройдёт среди 336 колонн, выполненных в разных стилях, и приведёт к знаменитым головам Медузы Горгоны.

Пообедаем в аутентичном ресторане и отправимся в парк Гюльхане, а оттуда к дворцу Топкапы — главной резиденции османских султанов на протяжении 400 лет. В конце марта и апреле парк украшен цветущими тюльпанами. Сделаем паузу за чашкой кофе в медресе 1597 года, построенном по приказу великого визиря Хадым Хасан-паши.

При наличии сил продолжим прогулку по турецким базарам. По пути зайдём в малоизвестную художественную галерею, здание которой в разные периоды служило сторожевой башней, тюрьмой, церковью, мастерской и сокровищницей Кёсем Султан.

Вечером поужинаем и вернёмся в отель.