Всего за 4 дня мы погрузимся в историю удивительного города, где Восток и Запад образуют невероятный ансамбль, по улочкам растекается аромат кофе, а древние
Описание тура
Организационные детали
Въезд в страну по загранпаспорту.
Программа тура по дням
Прогулка по Стамбулу: площадь Султанахмет, мечеть Айя-София, дворец Топкапы
Встретимся в отеле и начнём экскурсию. Побываем на главной площади города — Султанахмет, или Ипподром. В античные времена здесь проходили гладиаторские бои и гонки колесниц, а позже — массовые зрелища византийского периода. Посетим мечеть Айя-София. Осмотрим внутреннее убранство и мозаики, отражающие сложное христианско-исламское наследие региона.
Затем спустимся в подземное водохранилище 6 века — Цистерну Базилика. Прогулка пройдёт среди 336 колонн, выполненных в разных стилях, и приведёт к знаменитым головам Медузы Горгоны.
Пообедаем в аутентичном ресторане и отправимся в парк Гюльхане, а оттуда к дворцу Топкапы — главной резиденции османских султанов на протяжении 400 лет. В конце марта и апреле парк украшен цветущими тюльпанами. Сделаем паузу за чашкой кофе в медресе 1597 года, построенном по приказу великого визиря Хадым Хасан-паши.
При наличии сил продолжим прогулку по турецким базарам. По пути зайдём в малоизвестную художественную галерею, здание которой в разные периоды служило сторожевой башней, тюрьмой, церковью, мастерской и сокровищницей Кёсем Султан.
Вечером поужинаем и вернёмся в отель.
На пароме на Принцевы острова, прогулка по уютным улочкам, монастырь Святого Георгия и закат с видом на Мраморное море
Сегодня отправимся на Принцевы острова, куда ссылали приближённых к императорам особ. После завтрака в 10:00 направимся на причал. Здесь можно будет купить свежий симит — бублик с кунжутом. Далее сядем на паром. По пути откроются виды на дворец Топкапы, Айя-Софию и Голубую мечеть с правого борта, а также Девичью башню и вокзал Хайдарпаша — с левого.
Примерно через час прибудем на остров Бююкада — самый крупный в архипелаге. Прогулка пройдёт по тихим улицам без автомобильного движения, среди сосновых лесов и вдоль побережья. По желанию маршрут можно проехать на велосипеде.
По дороге увидим исторические дачи и особняки, заглянем в переулки, где расположен дом Л. Троцкого, прожившего здесь несколько лет. Пройдёмся по сосновому парку с панорамными видами на море и острова архипелага. В одном из ресторанов запланирован обед.
Во второй половине дня поднимемся на самую высокую точку острова к православному монастырю Святого Георгия. Здесь встретим закат с видом на Мраморное море.
Вечером на пароме вернёмся в отель.
Дворец Долмабахче, площадь Таксим, Галатская башня, лестница Камондо и Галатапорт
После завтрака направимся во дворец Долмабахче. Осмотрим парадные интерьеры, посетим гарем и узнаем, как была устроена жизнь султанского двора. В картинной галерее дворца увидим работы Айвазовского.
Затем посетим площадь Таксим. Отсюда начнётся прогулка по пешеходной улице Истикляль с её символом — красным ретротрамваем, маршрут которого остаётся неизменным уже более 100 лет.
Свернём в один из переулков и выйдем на Serdar-i-Ekrem — узкую мощёную улочку с исторической застройкой, дизайнерскими магазинами, винтажными секонд-хэндами и кафе. Прогулка приведёт к Галатской башне, подниматься на неё не будем.
Панораму Стамбула увидим с террасы одного из видовых ресторанов за чашкой чая. Продолжим маршрут и спустимся по лестнице Камондо — архитектурному памятнику, построенному по заказу банкира Авраама Соломона Камондо.
Далее пройдёмся по Галатскому мосту, соединяющему берега Золотого Рога, и вспомним его долгую историю, включая нереализованный проект моста Леонардо да Винчи.
Завершением прогулки станет посещение Галатапорта — современной набережной Босфора с магазинами, кафе и ресторанами.
Аутентичный район Балат
Сегодня отправимся в один из самых колоритных районов города — Балат, известный цветными домами, антикварными лавками, стильными кафе и выразительными фотолокациями.
На пароме доберёмся до района Эйюп, по пути полюбуемся пейзажами залива Золотой Рог. В Эйюпе пересядем на канатную дорогу и поднимемся на холм Пьер Лоти, откуда откроются панорамные виды на город. Затем на трамвае отправимся в район Балат.
Он расположен в холмистой части города, поэтому маршрут включает подъёмы и спуски. Исторически район был домом для греческой, армянской и еврейской общин, а сегодня считается одним из самых самобытных кварталов Стамбула. Погуляем по узким улочкам с нетипичной для города архитектурой и яркими фасадами. Пообедаем в кафе. Увидим Великую школу нации — старейшую греческую православную школу Стамбула, известную как Красный замок, а также посетим Железную церковь.
Вернёмся в отель около 15:00. Рекомендуется планировать вылет не ранее 21:00, чтобы спокойно добраться до аэропорта.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|60 600 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту
- Входные билеты
- Сопровождение гида
- Поездка на пароме на Принцевы острова
Что не входит в цену
- Билеты до Стамбула и обратно
- Обеды и ужины
- Доплата за 1-местное размещение - 9000 ₽
- Входные билеты на достопримечательности, не указанные в маршруте
- Медицинская страховка для выезда за границу
- Трансферы из/в аэропорт
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Сам маршрут хороший, гид в первый день, с которым осматривали основные достопримечательности центра, — настоящий профессионал. В остальные дни, правда, хотелось немного времени на самостоятельные прогулки —
Поездка была отлично спланирована, оставила столько ярких
Стамбул показал