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Увидеть всё самое интересное в Стамбуле в мини-группе с путешествием на Принцевы острова

Посетить мечеть Айя-София, полюбоваться дворцом Топкапы, погулять по красочному району Балат
Приглашаем в мини-путешествие по Стамбулу и окрестностям.

Всего за 4 дня мы погрузимся в историю удивительного города, где Восток и Запад образуют невероятный ансамбль, по улочкам растекается аромат кофе, а древние
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мечети и дворцы хранят атмосферу великой Османской империи.

Мы увидим, как жили султаны и их наложницы, восхитимся внутренним убранством мечети Айя-София, полюбуемся Галатской башней и погуляем по площади Таксим. Заглянем в район Балат, поражающий яркими разноцветными домами, которые так и просятся в кадр. А ещё на пароме доберёмся до Принцевых островов, увидим исторические дачи и особняки, заглянем в переулки, где расположен дом Л. Троцкого.

Увидеть всё самое интересное в Стамбуле в мини-группе с путешествием на Принцевы острова
Увидеть всё самое интересное в Стамбуле в мини-группе с путешествием на Принцевы острова
Увидеть всё самое интересное в Стамбуле в мини-группе с путешествием на Принцевы острова

Описание тура

Организационные детали

Въезд в страну по загранпаспорту.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Стамбулу: площадь Султанахмет, мечеть Айя-София, дворец Топкапы

Встретимся в отеле и начнём экскурсию. Побываем на главной площади города — Султанахмет, или Ипподром. В античные времена здесь проходили гладиаторские бои и гонки колесниц, а позже — массовые зрелища византийского периода. Посетим мечеть Айя-София. Осмотрим внутреннее убранство и мозаики, отражающие сложное христианско-исламское наследие региона.

Затем спустимся в подземное водохранилище 6 века — Цистерну Базилика. Прогулка пройдёт среди 336 колонн, выполненных в разных стилях, и приведёт к знаменитым головам Медузы Горгоны.

Пообедаем в аутентичном ресторане и отправимся в парк Гюльхане, а оттуда к дворцу Топкапы — главной резиденции османских султанов на протяжении 400 лет. В конце марта и апреле парк украшен цветущими тюльпанами. Сделаем паузу за чашкой кофе в медресе 1597 года, построенном по приказу великого визиря Хадым Хасан-паши.

При наличии сил продолжим прогулку по турецким базарам. По пути зайдём в малоизвестную художественную галерею, здание которой в разные периоды служило сторожевой башней, тюрьмой, церковью, мастерской и сокровищницей Кёсем Султан.

Вечером поужинаем и вернёмся в отель.

Прогулка по Стамбулу: площадь Султанахмет, мечеть Айя-София, дворец ТопкапыПрогулка по Стамбулу: площадь Султанахмет, мечеть Айя-София, дворец Топкапы
2 день

На пароме на Принцевы острова, прогулка по уютным улочкам, монастырь Святого Георгия и закат с видом на Мраморное море

Сегодня отправимся на Принцевы острова, куда ссылали приближённых к императорам особ. После завтрака в 10:00 направимся на причал. Здесь можно будет купить свежий симит — бублик с кунжутом. Далее сядем на паром. По пути откроются виды на дворец Топкапы, Айя-Софию и Голубую мечеть с правого борта, а также Девичью башню и вокзал Хайдарпаша — с левого.

Примерно через час прибудем на остров Бююкада — самый крупный в архипелаге. Прогулка пройдёт по тихим улицам без автомобильного движения, среди сосновых лесов и вдоль побережья. По желанию маршрут можно проехать на велосипеде.

По дороге увидим исторические дачи и особняки, заглянем в переулки, где расположен дом Л. Троцкого, прожившего здесь несколько лет. Пройдёмся по сосновому парку с панорамными видами на море и острова архипелага. В одном из ресторанов запланирован обед.

Во второй половине дня поднимемся на самую высокую точку острова к православному монастырю Святого Георгия. Здесь встретим закат с видом на Мраморное море.

Вечером на пароме вернёмся в отель.

На пароме на Принцевы острова, прогулка по уютным улочкам, монастырь Святого Георгия и закат с видом на Мраморное мореНа пароме на Принцевы острова, прогулка по уютным улочкам, монастырь Святого Георгия и закат с видом на Мраморное море
3 день

Дворец Долмабахче, площадь Таксим, Галатская башня, лестница Камондо и Галатапорт

После завтрака направимся во дворец Долмабахче. Осмотрим парадные интерьеры, посетим гарем и узнаем, как была устроена жизнь султанского двора. В картинной галерее дворца увидим работы Айвазовского.

Затем посетим площадь Таксим. Отсюда начнётся прогулка по пешеходной улице Истикляль с её символом — красным ретротрамваем, маршрут которого остаётся неизменным уже более 100 лет.

Свернём в один из переулков и выйдем на Serdar-i-Ekrem — узкую мощёную улочку с исторической застройкой, дизайнерскими магазинами, винтажными секонд-хэндами и кафе. Прогулка приведёт к Галатской башне, подниматься на неё не будем.

Панораму Стамбула увидим с террасы одного из видовых ресторанов за чашкой чая. Продолжим маршрут и спустимся по лестнице Камондо — архитектурному памятнику, построенному по заказу банкира Авраама Соломона Камондо.

Далее пройдёмся по Галатскому мосту, соединяющему берега Золотого Рога, и вспомним его долгую историю, включая нереализованный проект моста Леонардо да Винчи.

Завершением прогулки станет посещение Галатапорта — современной набережной Босфора с магазинами, кафе и ресторанами.

Дворец Долмабахче, площадь Таксим, Галатская башня, лестница Камондо и ГалатапортДворец Долмабахче, площадь Таксим, Галатская башня, лестница Камондо и Галатапорт
4 день

Аутентичный район Балат

Сегодня отправимся в один из самых колоритных районов города — Балат, известный цветными домами, антикварными лавками, стильными кафе и выразительными фотолокациями.

На пароме доберёмся до района Эйюп, по пути полюбуемся пейзажами залива Золотой Рог. В Эйюпе пересядем на канатную дорогу и поднимемся на холм Пьер Лоти, откуда откроются панорамные виды на город. Затем на трамвае отправимся в район Балат.

Он расположен в холмистой части города, поэтому маршрут включает подъёмы и спуски. Исторически район был домом для греческой, армянской и еврейской общин, а сегодня считается одним из самых самобытных кварталов Стамбула. Погуляем по узким улочкам с нетипичной для города архитектурой и яркими фасадами. Пообедаем в кафе. Увидим Великую школу нации — старейшую греческую православную школу Стамбула, известную как Красный замок, а также посетим Железную церковь.

Вернёмся в отель около 15:00. Рекомендуется планировать вылет не ранее 21:00, чтобы спокойно добраться до аэропорта.

Аутентичный район БалатАутентичный район Балат

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник60 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Входные билеты
  • Сопровождение гида
  • Поездка на пароме на Принцевы острова
Что не входит в цену
  • Билеты до Стамбула и обратно
  • Обеды и ужины
  • Доплата за 1-местное размещение - 9000 ₽
  • Входные билеты на достопримечательности, не указанные в маршруте
  • Медицинская страховка для выезда за границу
  • Трансферы из/в аэропорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Стамбул, ваш отель, 12:00
Завершение: Стамбул, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 110 туристов
Занимаюсь коммерческим туризмом с 2018 года. Занимаюсь пешим и водным туризмом, а также экскурсионными маршрутами повышенной комфортности и маршрутами с автосопровождением. Являюсь действующим инструктором по фитнесу (преподаю более 12 лет). Горжусь
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тем, что побывала на вершине Эльбруса и прошла гребной марафон в 70 км. Люблю природу, тихие, не очень туристические места. Моё желание — сделать так, чтоб наше приключение стало запоминающимся событием, и хотелось отправиться в дорогу снова и снова, потому что в пути человек не стареет! Я создала свои авторские маршруты и пригласила в команду опытных гидов-проводников, и теперь мы вместе организовываем путешествия в разных уголках мира. В команде 14 действующих гидов и инструкторов по экскурсионному и пешему туризму и команда организаторов. Формат: треккинги, историко-культурные путешествия, маршруты с автосопровождением, комбинированные маршруты. Регионы: Турция, Грузия, Узбекистан, Марокко, Вьетнам, Кольский полуостров, Карелия!

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Огромное спасибо, Стамбул прекрасен!
Сам маршрут хороший, гид в первый день, с которым осматривали основные достопримечательности центра, — настоящий профессионал. В остальные дни, правда, хотелось немного времени на самостоятельные прогулки —
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хотя бы по 15–30 минут, особенно в местах, куда мы уже не возвращались.
Организация питания, а точнее её отсутствие, вызвала вопросы. Понимаю, что включены только завтраки, но в других турах организаторы заранее договаривались с местными кафе, куда нас приводили — там было не только бюджетно и вкусно, но и уютно, чисто. Здесь же кафе, которые мы находили сами, зачастую оказывались колоритнее, вкуснее и экономичнее.
Личный минус — отсутствие трансфера из/в аэропорт. Пришлось окунуться в особенности национального туризма и осваивать местный общественный транспорт, т. к. 50–60 евро за трансфер — явный перебор.
При этом общая организация тура на высоте. Всё прошло хорошо, а мелкие недочёты не омрачили отдых. У ребят команда профессионалов, ощущения — примерно как от турфирмы. Бояться нечего: со всем помогут, подскажут, напишут, организуют, учтут пожелания и просьбы. Можно смело обращаться вновь!

Огромное спасибо, Стамбул прекрасен!
Огромное спасибо, Стамбул прекрасен!
Огромное спасибо, Стамбул прекрасен!
Огромное спасибо, Стамбул прекрасен!
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Е
С подругой побывали в Стамбуле и просто влюбились в этот город! Там словно всё цветёт, повсюду тюльпаны, тёплое солнце ласково светит, а знаменитые стамбульские коты вокруг, морской свежий запах в
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воздухе и громкие крики огромных чаек создают особую атмосферу.

Мы много гуляли, исследовали узкие улочки, не спеша шли вдоль набережной Босфора и просто наслаждались каждым шагом. Весенний Стамбул будто создан для таких прогулок, хочется остановиться, оглядеться и наполняться радостью.

Очень впечатлила Айя-София, туда заходишь и будто оказываешься внутри живой истории, а дворец Топкапы — настоящая сказка. Особенно запомнился день, когда удалось побывать сразу в нескольких знаковых местах. А Долмабахче просто роскошь во всех деталях: от мраморных лестниц до золотистых люстр, глаз не отвести.

Теперь мы с этой командой точно не остановимся, я уже нацелена на новые путешествия 🥰 Следующий пункт — Япония, очень жду!

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Е
Решила съездить в Стамбул и это было просто супер решение, давно хотела там побывать и вот наконец получилось почувствовать настоящую атмосферу весеннего города 🥰

Поездка была отлично спланирована, оставила столько ярких
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впечатлений! Особенно ценно что с нами был Кирилл, он как будто провел нас по городу за руку, познакомил с турецкой жизнью и особенностями этого места. Четыре дня ну просто идеально чтобы увидеть все главные достопримечательности, по времени все сложилось классно.

Особое спасибо хочется сказать за прогулку с местным гидом, который прекрасно говорил по-русски и здорово рассказывал историю. Мы как раз попали на национальный праздник, и Стамбул казался ещё живее — столько людей, энергия просто зашкаливала, турки приехали со всей страны отмечать, это было здорово увидеть.

Несмотря на толпы туристов, отель нам достался просто сказочный тихий район Фатих в сердце древнего Константинополя. Терраса с видом на Мраморное море была настоящей находкой, там можно было любоваться невероятными закатами, а мне даже повезло увидеть радугу там!

Про Кирилла хочется отдельно рассказать! Он жил в Турции, говорит на турецком и знает город с другой стороны, показывал нам места, которых обычные туристы не видят. А ещё мы пробовали уличную еду, которую любят местные, это прям отдельное удовольствие, когда тебе показывают не просто открыточные виды, а настоящий город.

Очень понравились Принцевы острова, даже пасмурная погода только добавляла романтики в поездку. В путешествии было много воных активностей: прогулки по Босфору, паромы, поездка на острова. Хотя это городской тур, такой вот водный вайб там тоже сильно чувствуется.

В общем, смело могу рекомендовать это путешествие всем, кто хочет глубоко погрузиться в дух Стамбула. Оно подарило столько ярких весенних эмоций и настроения, очень советую!

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Е
Мы с мужем впервые решили поехать в Стамбул не сами, а с группой. Сначала сомневались, как нам вообще такой формат подойдёт, но в итоге эта идея оказалась очень удачной.

Стамбул показал
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себя совсем с другой стороны — не просто город для туриста, а живое место с глубокой атмосферой и разными слоями истории. Каждое утро начиналось с чая с видом на Босфор, потом гуляли по уютным улочкам и пробовали вкусности в местных, не туристических заведениях — всё было очень продуманно, но не мешало, чтобы у каждого была возможность для своих впечатлений.

Нам понравилось, что программа была насыщенной, но при этом не утомляла — всё в комфортном темпе. Мы посмотрели главные достопримечательности, попробовали настоящую турецкую кухню и прочувствовали этот особый дух города, расположенного на грани Европы и Азии.

Особенно запомнилось путешествие с интересными людьми. В группе было весело и легко, но при этом не ощущалось никакого давления, каждый мог чувствовать себя свободно и расслабленно.

Этот тур получился тёплым, вкусным и очень красивым — хочется вернуться туда снова.

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М
Мы с дочкой поехали в Стамбул и остались в полном восторге! Наша гид была просто супер, очень дружелюбная, душевная, и с подростками прекрасно находила общий язык. Дочка с восторгом слушала
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рассказы о дворцах и с удовольствием гуляла по рынкам. Как мама, я особенно ценила, что гид была спокойной, внимательной и заботилась о каждом из нас. В октябре город показал себя с лучшей стороны, мы получили кучу ярких впечатлений, и школьные каникулы прошли отлично!

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Е
Мы с двумя мальчишками получили море впечатлений: от прогулок по дворцам до тёплых вечеров в маленьких кафе. Каждый день был наполнен смехом, новыми открытиями и настоящей городской атмосферой, много фотографий
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сделали и здорово провели время вместе.
Стамбул очень гармоничный город, а наш отель с большой террасой на море вообще отдельная радость. Еще много катались на корабликах по воде и после всех прогулок вернулись домой полностью довольные!

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