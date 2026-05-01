1 день

День прилета, знакомство с группой

Добро пожаловать в колоритный Стамбул!!!

Сегодня день прилета. рекомендуемое время прилета в аэропорт Стамбула 14:00-15:00. В международном аэропорту Стамбула Вас встретит комфортабельный групповой трансфер и привезет к месту нашего проживания, где вы сможете немного отдохнуть после перелета.

Вечером, вас ждёт первое свидание со Стамбулом -мы отправимся в самое сердце города-площадь Таксим. Отсюда начинается Истикляль- стамбульский Арбат со знаменитым красным трамвайчиком. Вы увидите кварталы, в которых жили дворяне, понаблюдаете за жизнью местной молодежи. Вся запрещенка Zara, Mango, Nike, H&M, известные турецкие бренды и многое другое…

Затем по красивым улочкам спустимся к визитной карточке- Галатская башня - символ Нового города, и прекрасными видами на бухту Золотой Рог. Насладимся вкусом турецкого чая и попробуем знаменитый десерт.

Прекрасным завершением нашего вечера будет морская прогулка по Босфору! Рассекая воды пролива, вы увидите Стамбул с двух сторон Босфора, сияющего огнями ночного города, уже сегодня вы увидите с воды прекрасную мечеть Ортакёй, дворцы Султанов, проплывете под Босфорским мостом и вдоль набережной Галатапорт. А на корабле вам будет представлена яркая шоу-программа, дискотека и приветственный ужин, где мы сможем познакомиться друг с другом поближе и обсудить планы нашего путешествия.

