Мои заказы

Из Стамбула в Каппадокию. Экспресс-путешествие с включёнными перелётами

Осмотреть Южную или Северную части Каппадокии на выбор и прокатиться на квадроциклах или лошадях
Тем, кто располагает небольшим количеством времени, но хочет своими глазами увидеть невероятные ландшафты Каппадокии, предлагаем отправиться в экспресс-путешествие из Стамбула.

Вас ждёт максимальное погружение: в день прилёта вы прокатитесь на квадроциклах или верхом, а на следующий — осмотрите живописные долины. В стоимость включено проживание, все трансферы и экскурсии. Откройте для себя «Страну прекрасных лошадей» всего за 48 часов!
Из Стамбула в Каппадокию. Экспресс-путешествие с включёнными перелётами
Из Стамбула в Каппадокию. Экспресс-путешествие с включёнными перелётами
Из Стамбула в Каппадокию. Экспресс-путешествие с включёнными перелётами

Описание тура

Организационные детали

Перед покупкой обязательно свяжитесь с нами в чате бронирования и уточните актуальную цену, так как она зависит от стоимости авиабилетов. Для оформления авиабилетов и регистрации в отеле потребуется отправить паспортные данные всех участников тура.
Трансфер в Стамбуле полностью частный (индивидуальный автомобиль до аэропорта). Перелёт вы совершаете самостоятельно.
В Каппадокии встреча осуществляется групповым шаттлом. Экскурсионная часть проходит в группе от 2 до 16 человек (чаще всего 4–8 человек).

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Стамбуле, перелёт в Каппадокию, катание на квадроциклах или лошадях

Встретим вас у вашего отеля и доставим в аэропорт. Перелёт в Каппадокию состоится самым ранним доступным рейсом (обычно в 6:00–8:00). По прилёте вы разместитесь в шаттл-басе и доедете до отеля. После заселения — свободное время.

Днём пройдёт тур на квадроциклах или прогулка верхом (на выбор).

Встреча в Стамбуле, перелёт в Каппадокию, катание на квадроциклах или лошадяхВстреча в Стамбуле, перелёт в Каппадокию, катание на квадроциклах или лошадяхВстреча в Стамбуле, перелёт в Каппадокию, катание на квадроциклах или лошадяхВстреча в Стамбуле, перелёт в Каппадокию, катание на квадроциклах или лошадяхВстреча в Стамбуле, перелёт в Каппадокию, катание на квадроциклах или лошадяхВстреча в Стамбуле, перелёт в Каппадокию, катание на квадроциклах или лошадяхВстреча в Стамбуле, перелёт в Каппадокию, катание на квадроциклах или лошадяхВстреча в Стамбуле, перелёт в Каппадокию, катание на квадроциклах или лошадях
2 день

Южная или Северная части Каппадокии на выбор, обратный перелёт в Стамбул

Сегодня вы сможете выбрать из двух вариантов программы (маршрут выбирается заранее): экскурсию по Южной или по Северной части Каппадокии.

В Южной части вас ждёт посещение: крепости Учхисар, долины Любви, села Чавушин, Аваноса — центра гончарства и керамики, долин Пашаба и Деврент.

В Северной части вы посетите: смотровую площадку Эсентепе, долину Голубей, мастерскую оникса и султанита, подземный город, долину Ихлара и монастырь Селиме.

Во время экскурсии предусмотрен обед. Возвращение в отель — около 17:00–17:30. Затем — переезд в аэропорт, обратный перелёт в Стамбул и трансфер до вашего отеля.

Южная или Северная части Каппадокии на выбор, обратный перелёт в СтамбулЮжная или Северная части Каппадокии на выбор, обратный перелёт в СтамбулЮжная или Северная части Каппадокии на выбор, обратный перелёт в СтамбулЮжная или Северная части Каппадокии на выбор, обратный перелёт в СтамбулЮжная или Северная части Каппадокии на выбор, обратный перелёт в Стамбул

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник50 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак и обед во 2-й день тура
  • Перелёт Стамбул - Каппадокия - Стамбул
  • Трансфер от вашего отеля в аэропорт и обратно
  • Трансферы в Каппадокии по программе
  • Групповая экскурсия во 2-й день тура (Южный или Северный маршрут на выбор)
  • Входные билеты в музеи по программе
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Поездка на квадроциклах или прогулка верхом на выбор (1 час)
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиабилеты из вашего города до Стамбула и обратно
  • Питание вне программы
  • Полёт на шаре (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Стамбул, ваш отель, 4:00
Завершение: Стамбул, ваш отель, 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Озан
Озан — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1881 туриста
Наше агентство совмещает страсть к морским приключениям и профессиональный туризм. С гордостью представляем наш собственный флот: большой корабль и две утончённые яхты. Мы много лет работаем на водах Босфора и
читать дальшеуменьшить

знаем, как сделать вашу прогулку особенной. Кроме того, мы предлагаем экскурсии по всему Стамбулу, Каппадокии и историческим регионам Турции. От классических маршрутов по Старому городу до тематических туров по древним святыням, природным локациям и культурным центрам страны – всё организовано профессионально и надёжно.

Тур входит в следующие категории Стамбула

Похожие туры на «Из Стамбула в Каппадокию. Экспресс-путешествие с включёнными перелётами»

Каппадокия из Стамбула: путешествие в мир каменных долин
2 дня
174 отзыва
Каппадокия из Стамбула: путешествие в мир каменных долин
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 22:00
Завтра в 03:30
€250 за человека
Две звезды одной страны: Каппадокия и Стамбул в мини-группе
7 дней
11 отзывов
Две звезды одной страны: Каппадокия и Стамбул в мини-группе
Погулять по топовым локациям с местной жительницей и устроить фотосессию на фоне шаров
Начало: Стамбул, аэропорт, 14:00
11 июн в 14:00
22 июн в 14:00
€950 за человека
История, архитектура и природа Стамбула и Северного Кипра
8 дней
3 отзыва
История, архитектура и природа Стамбула и Северного Кипра
Побывать там, где отдыхал Ричард Львиное Сердце, увидеть башню Отелло и место, где покоится Сулейман
Начало: Стамбул, аэропорт, время встречи зависит от вашего...
2 июн в 18:00
12 сен в 18:00
€1330 за человека
2 сердца Турции: Стамбул и Каппадокия с включённым внутренним перелётом
На машине
На пароме
7 дней
4 отзыва
2 сердца Турции: Стамбул и Каппадокия с включённым внутренним перелётом
Исследовать главные места бывшей столицы, прокатиться на пароме и встретить рассвет на фоне шаров
Начало: Стамбул, аэропорт, 12:00
19 окт в 12:00
2 ноя в 12:00
108 600 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Стамбуле
Все туры из Стамбула
50 000 ₽ за человека