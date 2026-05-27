Вас ждёт максимальное погружение: в день прилёта вы прокатитесь на квадроциклах или верхом, а на следующий — осмотрите живописные долины. В стоимость включено проживание, все трансферы и экскурсии. Откройте для себя «Страну прекрасных лошадей» всего за 48 часов!
Описание тура
Организационные детали
Перед покупкой обязательно свяжитесь с нами в чате бронирования и уточните актуальную цену, так как она зависит от стоимости авиабилетов. Для оформления авиабилетов и регистрации в отеле потребуется отправить паспортные данные всех участников тура.
Трансфер в Стамбуле полностью частный (индивидуальный автомобиль до аэропорта). Перелёт вы совершаете самостоятельно.
В Каппадокии встреча осуществляется групповым шаттлом. Экскурсионная часть проходит в группе от 2 до 16 человек (чаще всего 4–8 человек).
Программа тура по дням
Встреча в Стамбуле, перелёт в Каппадокию, катание на квадроциклах или лошадях
Встретим вас у вашего отеля и доставим в аэропорт. Перелёт в Каппадокию состоится самым ранним доступным рейсом (обычно в 6:00–8:00). По прилёте вы разместитесь в шаттл-басе и доедете до отеля. После заселения — свободное время.
Днём пройдёт тур на квадроциклах или прогулка верхом (на выбор).
Южная или Северная части Каппадокии на выбор, обратный перелёт в Стамбул
Сегодня вы сможете выбрать из двух вариантов программы (маршрут выбирается заранее): экскурсию по Южной или по Северной части Каппадокии.
В Южной части вас ждёт посещение: крепости Учхисар, долины Любви, села Чавушин, Аваноса — центра гончарства и керамики, долин Пашаба и Деврент.
В Северной части вы посетите: смотровую площадку Эсентепе, долину Голубей, мастерскую оникса и султанита, подземный город, долину Ихлара и монастырь Селиме.
Во время экскурсии предусмотрен обед. Возвращение в отель — около 17:00–17:30. Затем — переезд в аэропорт, обратный перелёт в Стамбул и трансфер до вашего отеля.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|50 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак и обед во 2-й день тура
- Перелёт Стамбул - Каппадокия - Стамбул
- Трансфер от вашего отеля в аэропорт и обратно
- Трансферы в Каппадокии по программе
- Групповая экскурсия во 2-й день тура (Южный или Северный маршрут на выбор)
- Входные билеты в музеи по программе
- Услуги русскоговорящего гида
- Поездка на квадроциклах или прогулка верхом на выбор (1 час)
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиабилеты из вашего города до Стамбула и обратно
- Питание вне программы
- Полёт на шаре (по желанию)