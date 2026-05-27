Сегодня вы сможете выбрать из двух вариантов программы (маршрут выбирается заранее): экскурсию по Южной или по Северной части Каппадокии.

В Южной части вас ждёт посещение: крепости Учхисар, долины Любви, села Чавушин, Аваноса — центра гончарства и керамики, долин Пашаба и Деврент.

В Северной части вы посетите: смотровую площадку Эсентепе, долину Голубей, мастерскую оникса и султанита, подземный город, долину Ихлара и монастырь Селиме.

Во время экскурсии предусмотрен обед. Возвращение в отель — около 17:00–17:30. Затем — переезд в аэропорт, обратный перелёт в Стамбул и трансфер до вашего отеля.