Заглянуть во дворцы и мечети, проплыть на кораблике по Босфору и подняться на Галатскую башню

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«После завтрака начнём знакомство с городом: будем гулять по Стамбулу с лицензированным гидом, который расскажет увлекательные истории»