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Авторский тур
5 дней
Пешком по Стамбулу: тур в мини-группе
Посетить места съёмок сериала, прогуляться по дворцу и садам султана и заглянуть на рынки
Начало: Международный аэропорт Стамбул (новый аэропорт), 1...
«Сегодня вы познакомитесь с главными достопримечательностями Стамбула на экскурсии с гидом»
11 июня в 08:00
13 окт в 15:00
46 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Топовые места Стамбула
Подняться на Галатскую башню, погулять по Принцевым островам и научиться торговаться на Гранд-базаре
Начало: Стамбул, Международный аэропорт (Новый), 14:00
21 июня в 08:00
$350 за человека
Авторский тур
3 дня
По Стамбулу с историком
Узнать легенды европейской и азиатской частей города и ощутить влияние разных эпох
Начало: Стамбул, Новый аэропорт, до 14:00
«Вы увидите основные достопримечательности и самые фотогеничные места бывшего Константинополя, а я поведаю вам интересные факты из богатой истории многовекового города трёх империй»
$680 за человека
Авторский тур
2 дня
Полет на воздушном шаре в Каппадокии из Стамбула
Начало: Стамбул
«Полет на воздушном шаре – наиболее быстрый и романтический способ ознакомиться с живописными долинами и полюбоваться ими в лучах солнца»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €270 за человека
Авторский тур
5 дней
В Истамбул, в Константинополь: насыщенное знакомство с городом
Погулять по историческому центру, побывать на Принцевых островах и прокатиться по Босфору
Начало: Стамбул, аэропорт, время зависит от времени вашего...
«В этот день начнём знакомство с городом: будем гулять по Стамбулу с лицензированным гидом, который расскажет увлекательные истории»
21 сен в 10:00
23 окт в 10:00
€620 за человека
Авторский тур
4 дня
Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
Заглянуть во дворцы и мечети, проплыть на кораблике по Босфору и подняться на Галатскую башню
Начало: Стамбул, время зависит от времени вашего рейса
«После завтрака начнём знакомство с городом: будем гулять по Стамбулу с лицензированным гидом, который расскажет увлекательные истории»
7 ноя в 10:00
€520 за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия19 мая 2024Были с Еленой на экскурсии в Стамбуле. Мне все понравилось! Очень порадовал выбор мест для приема пищи, вариабельность локаций и мест для посещения. Рекомендую к посещению данного гида
- ООльга8 мая 2024Тур понравился! Огромное спасибо организатору Виктории и её сестре Алёне, программа насыщенная, места интересные. Стамбул великолепен. Группа у нас была
- ЕЕлена19 апреля 2024Замечательный тур и гид. Очень большое спасибо, гиду Виктории. Она нам показала, как туристический Стамбул, так и не туристический. Очень
- ИИрина12 сентября 2023Билет на автобус Hop-On Hop-Off и круиз по живописным местамочень понравился круиз. автобус был вовремя
- ААндрей29 июля 2023Билет на автобус Hop-On Hop-Off и круиз по живописным местамМаршрут хороший. Трафик очень большой и очень медленный. У меня была комбинированная поездка на автобусе и лодке, последняя того стоит.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Обзорные»
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Сейчас в Стамбуле в категории "Обзорные" можно забронировать 6 авторских туров от 270 до 46 500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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