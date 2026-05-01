Стамбул: Великолепный век и Принцевы острова

Для тех, кто ценит комфорт и расслабление: полное погружение в колорит Стамбула за 5 дней
Стамбул: Великолепный век и Принцевы острова
Описание тура

Главная жемчужина Турции- Стамбул! Уникальный город с многослойной культурой и в то же время типичным ритмом жизни современного мегаполиса. Вы проникнете в самые отдаленные уголки города с его самобытной культурой и традициями и самые известные достопримечательности.

Потрясающая возможность испытать незабываемые эмоции и насладиться необыкновенными пейзажами величественного Стамбула. Попробовать традиционную кухню, ароматный кофе и потрясающий стрит-фуд, известный во всем мире!

Программа тура по дням

1 день

День прилета, знакомство с группой

Добро пожаловать в колоритный Стамбул!!!

Сегодня день прилета. Прибытие в аэропорт Стамбула (выбирайте рейс на время прилета с 14:00-15:00), вас встретит групповой трансфер и привезет к месту нашего проживания, где вы сможете немного отдохнуть после перелета.

Вечером, вас ждёт первое свидание со Стамбулом -мы отправимся в самое сердце города-площадь Таксим. Отсюда начинается Истикляль- стамбульский Арбат со знаменитым красным трамвайчиком. Вы увидите кварталы, в которых жили дворяне, понаблюдаете за жизнью местной молодежи. Вся запрещенка Zara, Mango, Nike, H&M, известные турецкие бренды и многое другое…

Затем по красивым улочкам спустимся к визитной карточке- Галатская башня - символ Нового города, и прекрасными видами на бухту Золотой Рог. Желающие смогут насладиться вкусом турецкого чая и попробовать знаменитый десерт Сан Себастьян.

Прекрасным завершением нашего вечера будет морская прогулка по Босфору! Рассекая воды пролива, вы увидите Стамбул с двух сторон Босфора, сияющего огнями ночного города, уже сегодня вы увидите с воды прекрасную мечеть Ортакёй, дворцы Султанов, проплывете под Босфорским мостом и вдоль набережной Галатапорт. А на корабле вам будет представлена яркая шоу-программа, дискотека и приветственный ужин, где мы сможем познакомиться друг с другом поближе и обсудить планы нашего путешествия.

2 день

По следам Великолепного Века

В этот день мы пересечем всю историческую часть города: районы, доверху наполненные колоритом и историей, будут сменять друг друга как захватывающие страницы книги.

Вкусно завтракаем и пешком отправляемся смотреть основные исторические достопримечательности города: первый двор Дворца Топкапы - главная резиденция султанов Османской империи, собор - мечеть Святой Айя - София, где приняла крещение княгиня Ольга, Голубую мечеть - первая и единственная османская мечеть с шестью минаретами, Цистерну Базилика - древнее подземное водохранилище Константинополя, построенное ещё в V веке, мечеть Сулеймание - грандиозным комплексом - шедевром архитектуры 16 столетия.

Вы восхититесь уникальной красотой внутреннего убранства этих сооружений!

Сегодня у вас будет возможность воспользоваться услугами фотосессии на той самой крыше с чайками в красивых платьях со шлейфом (необходимо заказать заранее).

В середине прогулки сделаем перерыв на обед. Пьем турецкий кофе и наслаждаемся прекрасными видами.

Посетим город торговли — Гранд-базар (крупнейший рынок Стамбула), где продаются удивительные вещи, и, кажется, можно отыскать, даже, лампу Аладдина. Завершением прогулки будет посещение Египетского рынка, ароматный кофе, турецкий чай, сладости, специи, масла, духи, мыло - здесь есть всё, ну или почти всё, возрождая воспоминания об арабских сказках, несмотря на то, то ты находишься в Турции!)

Вечером порекомендуем где поужинать: можно отправиться в один из в лучших ресторанов Старого города с турецкой кухней.

3 день

Роскошный Босфор и колоритный Балат

Сегодня вы увидите другой Стамбул в его ярких красках.

Мы отправляемся исследовать самобытный и нетуристический Балат. Его кварталы поразят вас нетипичной для Стамбула архитектурой, разноцветными фасадами, словно созданными для фотоохоты, и атмосферными кафе. Этот район активно набирает популярность, узнаваемый по своим цветным домиками и уютным узким улочкам!

По канатной дороге мы отправимся на вершину холма Пьер Лоти и наслаждаясь видами на бухту Золотой Рог отведаем кофе по-турецки, сладости или по желанию сделаем легкий перекус.

Во время экскурсии у нас будет возможность сделать 1000 потрясающих фото и видео.

Далее мы посетим Дворец Бейлербей — роскошный дом султанов и летняя резиденция османской империи. Вы познакомитесь с архитектурой комплекса, пройдетесь к воротам на Босфор и увидите очень много красоты.

По окончании прогулки отправляемся в один из самых красивых и древних районов Стамбула, где посетим одноимённую мечеть Ортакёй. Она расположена прямо напротив Босфорского моста и имеет невероятно потрясающий вид. Из-за её месторасположения, рассвет и закат в мечети Ортакёй предлагают самые живописные и фотогеничные возможности. Хотя в Стамбуле много старых мечетей, мечеть Ортакёй является символом и визитной карточкой города.

Ужин можно провести в панорамном ресторане с видами на Босфор и прогуляться по красивейшей набережной в районе Галатапорт, откуда отправляются круизные лайнеры, либо провести вечер в исторической части Стамбула, ближе к месту проживания, обязательно порекомендуем где это сделать.

4 день

Прогулка на Принцевы острова

Нас ждет Король Принцевых островов - Бююкада!

Остров знаменит своей нетипичной для Стамбула архитектурой, разнообразием фауны и красивыми пляжами. Садимся на паром и плывем, разглядывая Стамбул с двух сторон берега, не забудьте купить бублик-симит для кормления чаек, кадры и впечатления будут потрясающие!

Здесь мы проедем по острову, разглядывая виллы и наслаждаясь природой вокруг, чистейший воздух и аромат соснового леса, а затем поднимемся к монастырю Святого Георгия и загадаем свои самые заветные желания, они сбываются- проверено!) А какие здесь потрясающие виды на море и Стамбул, вы не представляете. Затем пообедаем в одном и ресторанчиков на острове, так же здесь огромное количество сувенирных лавок и можно купить презенты для себя и своих близких, прогуляться по набережной острова. Во второй половине дня вернемся на пароме в город.

После прогулки возвращаемся в вечерний Стамбул, можно будет еще немного прогуляться по городу, посидеть в уютных кафе, выпить кофе и чай с вкуснейшими турецкими сладостями. Или устроить шоппинг. А может кто-то захочет посетить знаменитый хаммам?!)

5 день

День вылета

Сегодня мы прощаемся с колоритным Стамбулом.

Желающие смогут продлить свой отдых в Стамбуле, подскажем дополнительные локации, поможем организовать трансфер.

Если в этот день вы вылетаете из Стамбула - чек-аут из отеля до 12:00.

До новых встреч, Стамбул!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях Стамбула (2-х местное размещение) при одноместном размещении - доплата 160 евро за всё время пребывания
  • Групповой трансфер из аэропорта в отель в 15:00, если у вас более ранний прилет, трансфер заказываем отдельно, стоимость 55$. Встреча в новом аэропорту Стамбула (Ist)
  • Трансферы по всей программе
  • Групповой трансфер в аэропорт до 12:00, если у вас более ранний вылет или более поздний, трансфер заказываем отдельно, стоимость 55$
  • Завтраки в отелях
  • Приветственный ужин на корабле
  • Морская прогулка Ночной Босфор с шоу-программой
  • Перемещения на общественном транспорте по Стамбулу
  • Сопровождение лицензированным гидом
  • Сопровождение проводника тура по всей программе
  • Экскурсионные маршруты по Стамбулу
  • Все платные входы по программе
  • Фото и видео сопровождение от проводника тура
Что не входит в цену
  • Перелёты из вашего города в Стамбул и обратно (250-400$) зависит от сезона и города вылета
  • Личные расходы на сувениры, шоппинг и другие расходы
  • Обеды и ужины в кафе (30-50$ день)
О чём нужно знать до поездки

Тур состоится в составе группы от двух человек! Оплата: 15% предоплата в рублях на площадке Ютревел, остальная часть в два этапа: за неделю до старта 50% от суммы постоплаты, 50% в первый день тура наличными в евро, если иное не указано в условиях Договора с организатором тура.

Пожелания к путешественнику

Все перемещения будут на индивидуальном трансфере и городском транспорте. Так же будем много ходить пешком по Стамбулу. Маршруты легкие, без физических нагрузок. Нас ждет много приятных и неспешных прогулок. Возьмите с собой удобную обувь (лучше кроссовки) и одежду для прогулок, головной убор, солнцезащитные очки и крем Spf - летом солнце очень активное.

Визы
Не требуется
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Олеся
Олеся — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет! Я Олеся, однажды мне надоело сидеть в офисе и несмотря на сложившуюся карьеру и высокую зарплату - всё бросила и начала заниматься любимым делом: фитнес и путешествия. Опыт управленца помог
мне тщательно планировать туры и организовывать группы людей по интересам. В турах очень комфортно, программа насыщена на живописные локации, активности и отдых, при этом всегда безопасна. В каждой стране и городе вы будете чувствовать себя как дома. Люблю людей, общение и с удовольствием делюсь своим опытом и энергией!) Солнце светит всем на Планете, а особенно ярко в хорошей компании. Жду вас в путешествиях!

