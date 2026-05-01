Описание тура
Главная жемчужина Турции- Стамбул! Уникальный город с многослойной культурой и в то же время типичным ритмом жизни современного мегаполиса. Вы проникнете в самые отдаленные уголки города с его самобытной культурой и традициями и самые известные достопримечательности.
Потрясающая возможность испытать незабываемые эмоции и насладиться необыкновенными пейзажами величественного Стамбула. Попробовать традиционную кухню, ароматный кофе и потрясающий стрит-фуд, известный во всем мире!
Программа тура по дням
День прилета, знакомство с группой
Добро пожаловать в колоритный Стамбул!!!
Сегодня день прилета. Прибытие в аэропорт Стамбула (выбирайте рейс на время прилета с 14:00-15:00), вас встретит групповой трансфер и привезет к месту нашего проживания, где вы сможете немного отдохнуть после перелета.
Вечером, вас ждёт первое свидание со Стамбулом -мы отправимся в самое сердце города-площадь Таксим. Отсюда начинается Истикляль- стамбульский Арбат со знаменитым красным трамвайчиком. Вы увидите кварталы, в которых жили дворяне, понаблюдаете за жизнью местной молодежи. Вся запрещенка Zara, Mango, Nike, H&M, известные турецкие бренды и многое другое…
Затем по красивым улочкам спустимся к визитной карточке- Галатская башня - символ Нового города, и прекрасными видами на бухту Золотой Рог. Желающие смогут насладиться вкусом турецкого чая и попробовать знаменитый десерт Сан Себастьян.
Прекрасным завершением нашего вечера будет морская прогулка по Босфору! Рассекая воды пролива, вы увидите Стамбул с двух сторон Босфора, сияющего огнями ночного города, уже сегодня вы увидите с воды прекрасную мечеть Ортакёй, дворцы Султанов, проплывете под Босфорским мостом и вдоль набережной Галатапорт. А на корабле вам будет представлена яркая шоу-программа, дискотека и приветственный ужин, где мы сможем познакомиться друг с другом поближе и обсудить планы нашего путешествия.
По следам Великолепного Века
В этот день мы пересечем всю историческую часть города: районы, доверху наполненные колоритом и историей, будут сменять друг друга как захватывающие страницы книги.
Вкусно завтракаем и пешком отправляемся смотреть основные исторические достопримечательности города: первый двор Дворца Топкапы - главная резиденция султанов Османской империи, собор - мечеть Святой Айя - София, где приняла крещение княгиня Ольга, Голубую мечеть - первая и единственная османская мечеть с шестью минаретами, Цистерну Базилика - древнее подземное водохранилище Константинополя, построенное ещё в V веке, мечеть Сулеймание - грандиозным комплексом - шедевром архитектуры 16 столетия.
Вы восхититесь уникальной красотой внутреннего убранства этих сооружений!
Сегодня у вас будет возможность воспользоваться услугами фотосессии на той самой крыше с чайками в красивых платьях со шлейфом (необходимо заказать заранее).
В середине прогулки сделаем перерыв на обед. Пьем турецкий кофе и наслаждаемся прекрасными видами.
Посетим город торговли — Гранд-базар (крупнейший рынок Стамбула), где продаются удивительные вещи, и, кажется, можно отыскать, даже, лампу Аладдина. Завершением прогулки будет посещение Египетского рынка, ароматный кофе, турецкий чай, сладости, специи, масла, духи, мыло - здесь есть всё, ну или почти всё, возрождая воспоминания об арабских сказках, несмотря на то, то ты находишься в Турции!)
Вечером порекомендуем где поужинать: можно отправиться в один из в лучших ресторанов Старого города с турецкой кухней.
Роскошный Босфор и колоритный Балат
Сегодня вы увидите другой Стамбул в его ярких красках.
Мы отправляемся исследовать самобытный и нетуристический Балат. Его кварталы поразят вас нетипичной для Стамбула архитектурой, разноцветными фасадами, словно созданными для фотоохоты, и атмосферными кафе. Этот район активно набирает популярность, узнаваемый по своим цветным домиками и уютным узким улочкам!
По канатной дороге мы отправимся на вершину холма Пьер Лоти и наслаждаясь видами на бухту Золотой Рог отведаем кофе по-турецки, сладости или по желанию сделаем легкий перекус.
Во время экскурсии у нас будет возможность сделать 1000 потрясающих фото и видео.
Далее мы посетим Дворец Бейлербей — роскошный дом султанов и летняя резиденция османской империи. Вы познакомитесь с архитектурой комплекса, пройдетесь к воротам на Босфор и увидите очень много красоты.
По окончании прогулки отправляемся в один из самых красивых и древних районов Стамбула, где посетим одноимённую мечеть Ортакёй. Она расположена прямо напротив Босфорского моста и имеет невероятно потрясающий вид. Из-за её месторасположения, рассвет и закат в мечети Ортакёй предлагают самые живописные и фотогеничные возможности. Хотя в Стамбуле много старых мечетей, мечеть Ортакёй является символом и визитной карточкой города.
Ужин можно провести в панорамном ресторане с видами на Босфор и прогуляться по красивейшей набережной в районе Галатапорт, откуда отправляются круизные лайнеры, либо провести вечер в исторической части Стамбула, ближе к месту проживания, обязательно порекомендуем где это сделать.
Прогулка на Принцевы острова
Нас ждет Король Принцевых островов - Бююкада!
Остров знаменит своей нетипичной для Стамбула архитектурой, разнообразием фауны и красивыми пляжами. Садимся на паром и плывем, разглядывая Стамбул с двух сторон берега, не забудьте купить бублик-симит для кормления чаек, кадры и впечатления будут потрясающие!
Здесь мы проедем по острову, разглядывая виллы и наслаждаясь природой вокруг, чистейший воздух и аромат соснового леса, а затем поднимемся к монастырю Святого Георгия и загадаем свои самые заветные желания, они сбываются- проверено!) А какие здесь потрясающие виды на море и Стамбул, вы не представляете. Затем пообедаем в одном и ресторанчиков на острове, так же здесь огромное количество сувенирных лавок и можно купить презенты для себя и своих близких, прогуляться по набережной острова. Во второй половине дня вернемся на пароме в город.
После прогулки возвращаемся в вечерний Стамбул, можно будет еще немного прогуляться по городу, посидеть в уютных кафе, выпить кофе и чай с вкуснейшими турецкими сладостями. Или устроить шоппинг. А может кто-то захочет посетить знаменитый хаммам?!)
День вылета
Сегодня мы прощаемся с колоритным Стамбулом.
Желающие смогут продлить свой отдых в Стамбуле, подскажем дополнительные локации, поможем организовать трансфер.
Если в этот день вы вылетаете из Стамбула - чек-аут из отеля до 12:00.
До новых встреч, Стамбул!
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях Стамбула (2-х местное размещение) при одноместном размещении - доплата 160 евро за всё время пребывания
- Групповой трансфер из аэропорта в отель в 15:00, если у вас более ранний прилет, трансфер заказываем отдельно, стоимость 55$. Встреча в новом аэропорту Стамбула (Ist)
- Трансферы по всей программе
- Групповой трансфер в аэропорт до 12:00, если у вас более ранний вылет или более поздний, трансфер заказываем отдельно, стоимость 55$
- Завтраки в отелях
- Приветственный ужин на корабле
- Морская прогулка Ночной Босфор с шоу-программой
- Перемещения на общественном транспорте по Стамбулу
- Сопровождение лицензированным гидом
- Сопровождение проводника тура по всей программе
- Экскурсионные маршруты по Стамбулу
- Все платные входы по программе
- Фото и видео сопровождение от проводника тура
Что не входит в цену
- Перелёты из вашего города в Стамбул и обратно (250-400$) зависит от сезона и города вылета
- Личные расходы на сувениры, шоппинг и другие расходы
- Обеды и ужины в кафе (30-50$ день)
О чём нужно знать до поездки
Тур состоится в составе группы от двух человек! Оплата: 15% предоплата в рублях на площадке Ютревел, остальная часть в два этапа: за неделю до старта 50% от суммы постоплаты, 50% в первый день тура наличными в евро, если иное не указано в условиях Договора с организатором тура.
Пожелания к путешественнику
Все перемещения будут на индивидуальном трансфере и городском транспорте. Так же будем много ходить пешком по Стамбулу. Маршруты легкие, без физических нагрузок. Нас ждет много приятных и неспешных прогулок. Возьмите с собой удобную обувь (лучше кроссовки) и одежду для прогулок, головной убор, солнцезащитные очки и крем Spf - летом солнце очень активное.