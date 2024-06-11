Стамбульская сказка: колоритные районы, исторические локации и круиз к Принцевым островам

Отправиться на водную прогулку по Босфору и насладиться атмосферой двух континентов
Один из самых живописных городов Турции — Стамбул.

В нашем путешествии вы погрузитесь в историю главных мечетей, погуляете по нескольким районам и даже прокатитесь на яхте по проливу Босфор. Увидите мечеть
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Айя-Софию и Сулеймание, церковь Святой Ирины и Девичью башню.

Пройдётесь по улицам Балата, Кадыкёй, Ускюдара и района Кузгунджук, а также осмотрите самую большую мечеть Турции — Чамлыджа.

Желающие смогут подняться на смотровую площадку телебашни, чтобы полюбоваться потрясающими видами за чашечкой турецкого кофе.

Стамбульская сказка: колоритные районы, исторические локации и круиз к Принцевым островам
Стамбульская сказка: колоритные районы, исторические локации и круиз к Принцевым островам
Стамбульская сказка: колоритные районы, исторические локации и круиз к Принцевым островам

Описание тура

Организационные детали

Предусмотрено участие без детей.
При бронировании вы вносите предоплату 50%, а остальную часть — за 15 дней до начала тура.

Проживание. Двухместное размещение в «The Halich hotel Istanbul Karakoy», 4*.

Питание. В стоимость включены только завтраки. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.

Виза. Не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Стамбул

Встретимся в аэропорту и поедем заселяться в отель. Вечер проведём за бокалом вина или чашечкой турецкого чая в ресторане. Познакомимся друг с другом поближе и обсудим предстоящее путешествие.

Добро пожаловать в СтамбулДобро пожаловать в СтамбулДобро пожаловать в СтамбулДобро пожаловать в Стамбул
2 день

Европейская часть Стамбула: Айя-София, Голубая мечеть и церковь Святой Ирины

Начнём день с посещения величественной Айя-Софии — символ «золотого века» Византии. Побываем на площади Ипподром, осмотрим Египетский обелиск.

После этого отправимся в Голубую мечеть с шестью минаретами. Затем заглянем в церковь Святой Ирины, старейшую христианскую обитель, основанную ещё при императоре Константине в IV столетии. Полюбуемся мечетью Сулеймание, где захоронены султан Сулейман, его любимая жена Хюррем и их дочь Михримах.

Пройдём по проспекту Нуру Османие, наслаждаясь атмосферой торговых рядов, а вечером отдохнём в ещё одном районе Стамбула, откуда вам откроется вид на Босфор.

Европейская часть Стамбула: Айя-София, Голубая мечеть и церковь Святой ИриныЕвропейская часть Стамбула: Айя-София, Голубая мечеть и церковь Святой ИриныЕвропейская часть Стамбула: Айя-София, Голубая мечеть и церковь Святой ИриныЕвропейская часть Стамбула: Айя-София, Голубая мечеть и церковь Святой ИриныЕвропейская часть Стамбула: Айя-София, Голубая мечеть и церковь Святой ИриныЕвропейская часть Стамбула: Айя-София, Голубая мечеть и церковь Святой ИриныЕвропейская часть Стамбула: Айя-София, Голубая мечеть и церковь Святой ИриныЕвропейская часть Стамбула: Айя-София, Голубая мечеть и церковь Святой ИриныЕвропейская часть Стамбула: Айя-София, Голубая мечеть и церковь Святой ИриныЕвропейская часть Стамбула: Айя-София, Голубая мечеть и церковь Святой ИриныЕвропейская часть Стамбула: Айя-София, Голубая мечеть и церковь Святой ИриныЕвропейская часть Стамбула: Айя-София, Голубая мечеть и церковь Святой ИриныЕвропейская часть Стамбула: Айя-София, Голубая мечеть и церковь Святой ИриныЕвропейская часть Стамбула: Айя-София, Голубая мечеть и церковь Святой ИриныЕвропейская часть Стамбула: Айя-София, Голубая мечеть и церковь Святой ИриныЕвропейская часть Стамбула: Айя-София, Голубая мечеть и церковь Святой ИриныЕвропейская часть Стамбула: Айя-София, Голубая мечеть и церковь Святой ИриныЕвропейская часть Стамбула: Айя-София, Голубая мечеть и церковь Святой ИриныЕвропейская часть Стамбула: Айя-София, Голубая мечеть и церковь Святой ИриныЕвропейская часть Стамбула: Айя-София, Голубая мечеть и церковь Святой ИриныЕвропейская часть Стамбула: Айя-София, Голубая мечеть и церковь Святой ИриныЕвропейская часть Стамбула: Айя-София, Голубая мечеть и церковь Святой ИриныЕвропейская часть Стамбула: Айя-София, Голубая мечеть и церковь Святой ИриныЕвропейская часть Стамбула: Айя-София, Голубая мечеть и церковь Святой Ирины
3 день

Дух Азии: районы Кузгунджук, Ускюдар и Кадыкёй

В этот день сначала посетим район Балат: прогуляемся по уютным улочкам и осмотрим Византийскую церковь. Поднимемся на холм Пьера Лоти и полюбуемся панорамой города.

Далее переместимся в азиатскую часть Стамбула. Вы увидите первый мост, который соединил две части света, и элегантный дворец с восхитительным видом на Босфор. Пройдёмся по кинематографичному району Кузгунджук и району Ускюдар. Вас ждут самая большая мечеть в Турции и легендарная Девичья башня. Побродим по улочкам района Кадыкёй с эффектным зданием железнодорожного вокзала прямо на берегу.

Дух Азии: районы Кузгунджук, Ускюдар и КадыкёйДух Азии: районы Кузгунджук, Ускюдар и КадыкёйДух Азии: районы Кузгунджук, Ускюдар и КадыкёйДух Азии: районы Кузгунджук, Ускюдар и КадыкёйДух Азии: районы Кузгунджук, Ускюдар и КадыкёйДух Азии: районы Кузгунджук, Ускюдар и КадыкёйДух Азии: районы Кузгунджук, Ускюдар и КадыкёйДух Азии: районы Кузгунджук, Ускюдар и КадыкёйДух Азии: районы Кузгунджук, Ускюдар и КадыкёйДух Азии: районы Кузгунджук, Ускюдар и КадыкёйДух Азии: районы Кузгунджук, Ускюдар и КадыкёйДух Азии: районы Кузгунджук, Ускюдар и КадыкёйДух Азии: районы Кузгунджук, Ускюдар и КадыкёйДух Азии: районы Кузгунджук, Ускюдар и КадыкёйДух Азии: районы Кузгунджук, Ускюдар и КадыкёйДух Азии: районы Кузгунджук, Ускюдар и КадыкёйДух Азии: районы Кузгунджук, Ускюдар и КадыкёйДух Азии: районы Кузгунджук, Ускюдар и КадыкёйДух Азии: районы Кузгунджук, Ускюдар и КадыкёйДух Азии: районы Кузгунджук, Ускюдар и Кадыкёй
4 день

По Босфору к Принцевым островам

Сегодня насладимся воздухом пролива Босфор. Яхта домчит нас до Принцевых островов. Добравшись, мы погрузимся в особую атмосферу. Вы увидите деревянные особняки, конные повозки и обилие зелени. Местные улицы усеяны множеством кафешек, в которых вы сможете полакомиться деликатесами.

К вечеру вернёмся в Стамбул.

По Босфору к Принцевым островамПо Босфору к Принцевым островамПо Босфору к Принцевым островамПо Босфору к Принцевым островамПо Босфору к Принцевым островамПо Босфору к Принцевым островамПо Босфору к Принцевым островамПо Босфору к Принцевым островамПо Босфору к Принцевым островамПо Босфору к Принцевым островамПо Босфору к Принцевым островам
5 день

Окончание тура

После завтрака мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 300
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Прогулка на яхте
Что не входит в цену
  • Перелёт до Стамбула и обратно
  • Обеды и ужины
  • Обратите внимание: стоимость тура в даты с 22 по 26 мая - $1570, с 12 по 16 июня - $1370
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Стамбула, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Стамбула, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Стамбула

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