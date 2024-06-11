Стамбульская сказка: колоритные районы, исторические локации и круиз к Принцевым островам
Отправиться на водную прогулку по Босфору и насладиться атмосферой двух континентов
Один из самых живописных городов Турции — Стамбул.
В нашем путешествии вы погрузитесь в историю главных мечетей, погуляете по нескольким районам и даже прокатитесь на яхте по проливу Босфор. Увидите мечеть читать дальше
Айя-Софию и Сулеймание, церковь Святой Ирины и Девичью башню.
Пройдётесь по улицам Балата, Кадыкёй, Ускюдара и района Кузгунджук, а также осмотрите самую большую мечеть Турции — Чамлыджа.
Желающие смогут подняться на смотровую площадку телебашни, чтобы полюбоваться потрясающими видами за чашечкой турецкого кофе.
Описание тура
Организационные детали
Предусмотрено участие без детей. При бронировании вы вносите предоплату 50%, а остальную часть — за 15 дней до начала тура.
Проживание. Двухместное размещение в «The Halich hotel Istanbul Karakoy», 4*.
Питание. В стоимость включены только завтраки. Обеды и ужины оплачиваются отдельно.
Виза. Не требуется.
Программа тура по дням
1 день
Добро пожаловать в Стамбул
Встретимся в аэропорту и поедем заселяться в отель. Вечер проведём за бокалом вина или чашечкой турецкого чая в ресторане. Познакомимся друг с другом поближе и обсудим предстоящее путешествие.
2 день
Европейская часть Стамбула: Айя-София, Голубая мечеть и церковь Святой Ирины
Начнём день с посещения величественной Айя-Софии — символ «золотого века» Византии. Побываем на площади Ипподром, осмотрим Египетский обелиск.
После этого отправимся в Голубую мечеть с шестью минаретами. Затем заглянем в церковь Святой Ирины, старейшую христианскую обитель, основанную ещё при императоре Константине в IV столетии. Полюбуемся мечетью Сулеймание, где захоронены султан Сулейман, его любимая жена Хюррем и их дочь Михримах.
Пройдём по проспекту Нуру Османие, наслаждаясь атмосферой торговых рядов, а вечером отдохнём в ещё одном районе Стамбула, откуда вам откроется вид на Босфор.
3 день
Дух Азии: районы Кузгунджук, Ускюдар и Кадыкёй
В этот день сначала посетим район Балат: прогуляемся по уютным улочкам и осмотрим Византийскую церковь. Поднимемся на холм Пьера Лоти и полюбуемся панорамой города.
Далее переместимся в азиатскую часть Стамбула. Вы увидите первый мост, который соединил две части света, и элегантный дворец с восхитительным видом на Босфор. Пройдёмся по кинематографичному району Кузгунджук и району Ускюдар. Вас ждут самая большая мечеть в Турции и легендарная Девичья башня. Побродим по улочкам района Кадыкёй с эффектным зданием железнодорожного вокзала прямо на берегу.
4 день
По Босфору к Принцевым островам
Сегодня насладимся воздухом пролива Босфор. Яхта домчит нас до Принцевых островов. Добравшись, мы погрузимся в особую атмосферу. Вы увидите деревянные особняки, конные повозки и обилие зелени. Местные улицы усеяны множеством кафешек, в которых вы сможете полакомиться деликатесами.
К вечеру вернёмся в Стамбул.
5 день
Окончание тура
После завтрака мы проводим вас в аэропорт. До новых встреч!
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$1 300
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансфер из/до аэропорта
Трансфер по маршруту
Услуги гида
Экскурсии
Прогулка на яхте
Что не входит в цену
Перелёт до Стамбула и обратно
Обеды и ужины
Обратите внимание: стоимость тура в даты с 22 по 26 мая - $1570, с 12 по 16 июня - $1370
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Стамбула, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Стамбула, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — ваш гид в Стамбуле
Меня зовут Вероника! И со мной Вы почувствуете новый вкус путешествий, в которых Вы открываете не только мир, но и самих себя!
Мои авторские туры - это не просто путешествия, это читать дальше
искусно выстроенные и уникальные маршруты! Я на практике знают все тонкости путешествия в конкретных регионах, лично сопровождаю группы и несу ответственность за успех путешествия.
Цель моих авторских туров не «побывать» в стране, а понять и прочувствовать её по-настоящему. Не только увидеть главные достопримечательности, но и узнать что-то большее.
Автор программы “«Экология Души”
Мои туры в ТОП рекомендациях туристических платформ Италии.
Сотрудничаю с Министерством Туризма!
Разговариваю на 6 языках!