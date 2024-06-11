Начнём день с посещения величественной Айя-Софии — символ «золотого века» Византии. Побываем на площади Ипподром, осмотрим Египетский обелиск.

После этого отправимся в Голубую мечеть с шестью минаретами. Затем заглянем в церковь Святой Ирины, старейшую христианскую обитель, основанную ещё при императоре Константине в IV столетии. Полюбуемся мечетью Сулеймание, где захоронены султан Сулейман, его любимая жена Хюррем и их дочь Михримах.

Пройдём по проспекту Нуру Османие, наслаждаясь атмосферой торговых рядов, а вечером отдохнём в ещё одном районе Стамбула, откуда вам откроется вид на Босфор.