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Авторский тур
2 дня
Весь Стамбул за 2 дня. Индивидуальная экскурсия
Начало: У вашего отеля
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€600 за всё до 7 чел.
Авторский тур
3 дня
По Стамбулу с историком
Узнать легенды европейской и азиатской частей города и ощутить влияние разных эпох
Начало: Стамбул, Новый аэропорт, до 14:00
«Здесь же увидим величественный Софийский собор и Голубую мечеть, расположенную напротив»
$680 за человека
Авторский тур
4 дня
Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
Заглянуть во дворцы и мечети, проплыть на кораблике по Босфору и подняться на Галатскую башню
Начало: Стамбул, время зависит от времени вашего рейса
«Посетим дворец Топкапы и мечеть Айя Софию, заглянем на Египетский рынок и полюбуемся панорамой бывшей столицы с высоты Галатской башни»
7 ноя в 10:00
€520 за человека
Авторский тур
5 дней
Стамбульская сказка: колоритные районы, исторические локации и круиз к Принцевым островам
Отправиться на водную прогулку по Босфору и насладиться атмосферой двух континентов
Начало: Аэропорт Стамбула, время зависит от времени вашего...
«В нашем путешествии вы погрузитесь в историю главных мечетей, погуляете по нескольким районам и даже прокатитесь на яхте по проливу Босфор»
12 июня в 10:00
$1 300 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Святые места»
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