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Авторский тур
7 дней
Шедевры человека и природы: самое главное в Стамбуле и Каппадокии
Отправиться в круиз по Босфору и сафари на квадроциклах и устроить фотосессию с кабриолетом
Начало: Новый аэропорт Стамбула, 15:30
«Вы также совершите вечерний круиз по Босфору с ужином и национальной шоу-программой, узнаете, что такое завтрак на блюдцах, и погуляете по острову, где нет ни одного автомобиля»
24 сен в 15:30
$1 050 за человека
Авторский тур
10 дней
Турецкий квартет: контрасты Стамбула, сказочная Каппадокия, Памуккале и Средиземное море
Увидеть «хлопковый замок», отправиться в мини-круиз и встретить закат с видом на долины Гёреме
Начало: Аэропорт Стамбула, утро
4 окт в 08:00
$1 295 за человека
Авторский тур
5 дней
Стамбульская сказка: колоритные районы, исторические локации и круиз к Принцевым островам
Отправиться на водную прогулку по Босфору и насладиться атмосферой двух континентов
Начало: Аэропорт Стамбула, время зависит от времени вашего...
«В нашем путешествии вы погрузитесь в историю главных мечетей, погуляете по нескольким районам и даже прокатитесь на яхте по проливу Босфор»
$1 300 за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина12 сентября 2023Билет на автобус Hop-On Hop-Off и круиз по живописным местамочень понравился круиз. автобус был вовремя
- ААндрей29 июля 2023Билет на автобус Hop-On Hop-Off и круиз по живописным местамМаршрут хороший. Трафик очень большой и очень медленный. У меня была комбинированная поездка на автобусе и лодке, последняя того стоит.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Круизы»
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