очень понравился круиз. автобус был вовремя

Билет на автобус Hop-On Hop-Off и круиз по живописным местам

А Андрей

Билет на автобус Hop-On Hop-Off и круиз по живописным местам

Маршрут хороший. Трафик очень большой и очень медленный. У меня была комбинированная поездка на автобусе и лодке, последняя того стоит.