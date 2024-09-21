Заглянуть во дворцы и мечети, проплыть на кораблике по Босфору и подняться на Галатскую башню

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«На берегу Босфорского пролива стоит Стамбул и в гости ждёт гостей»