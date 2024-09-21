Туры по Босфору в Стамбуле

Найдено 3 тура в категории «Босфор» в Стамбуле, цены от €520. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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В Истамбул, в Константинополь: насыщенное знакомство с городом
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
В Истамбул, в Константинополь: насыщенное знакомство с городом
Погулять по историческому центру, побывать на Принцевых островах и прокатиться по Босфору
Начало: Стамбул, аэропорт, время зависит от времени вашего...
«Спустимся на фуникулере на набережную Кабаташ, откуда на кораблике отправимся в тур по Босфору»
21 сен в 10:00
23 окт в 10:00
620 за человека
Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Экспресс-тур по Стамбулу: главные достопримечательности
Заглянуть во дворцы и мечети, проплыть на кораблике по Босфору и подняться на Галатскую башню
Начало: Стамбул, время зависит от времени вашего рейса
«На берегу Босфорского пролива стоит Стамбул и в гости ждёт гостей»
7 ноя в 10:00
520 за человека
Стамбульская сказка: колоритные районы, исторические локации и круиз к Принцевым островам
Авторский тур
5 дней
Стамбульская сказка: колоритные районы, исторические локации и круиз к Принцевым островам
Отправиться на водную прогулку по Босфору и насладиться атмосферой двух континентов
Начало: Аэропорт Стамбула, время зависит от времени вашего...
«В нашем путешествии вы погрузитесь в историю главных мечетей, погуляете по нескольким районам и даже прокатитесь на яхте по проливу Босфор»
12 июня в 10:00
$1 300 за человека

Советы к посещению

Довольно необычно, что у Босфора сразу несколько течений. Верхнее распресненное, двигающееся в южном направлении, и нижнее – соленое, которое двигается на север. Около Галатского моста рекомендуется попробовать блюдо «балык-экмек», добавив отдыху гастрономическую нотку. Готовится оно из рыбы, выловленной в водах Босфора. На берегу стоят лодки, откуда рыбаки передают поварам улов. Продукт обжаривается и подается в свежем хлебе с добавлением зелени. В дополнение стоит заказать турецкий напиток шалгам. Обойдется блюдо недорого, а за его поеданием можно любоваться красотой пролива

Немного истории

Пролив был образован примерно 7.5 тысяч лет назад. Причиной стали тающие ледники. Их воды полились в углубление, образовавшееся в рельефе. Возник Босфор стремительно. Он появился буквально за несколько дней, разделив собой материк. Возможно, это было следствие землетрясения. Пролив стал объектом, через который могли пасть на мировой океан страны, расположенные в глубине континента. Поэтому Босфор не раз становился причиной конфликтов. Город, раскинувшийся на берегах пролива, когда-то принадлежал грекам. Именно по имени византийского царя город был назван Константинополь. Но в 15 веке турками была завоевана столица и сам Босфор. Согласно легенде, свое название пролив получил из-за того, что царица Гера приревновала Зевса. Она считала, что ее муж испытывает чувства к молодой царевне Ио. Зевс, дабы уберечь девушку от гнева жены, захотел превратить ее в белую корову. Ио, пытаясь спасти, нырнула в пролив. Поэтому его стали именовать Босфор, что переводится как «коровий брод»

Местные экскурсоводы

Чтобы запланировать путешествие, достаточно изучить список экскурсий на Босфор, и выбрать подходящий вариант. Рекомендуется изучить описание каждого предложения от гида, посмотреть фото. Это позволит учесть особенности каждого тура и своих предпочтений. Можно выбрать экскурсию на русском языке. Удобно, что указана стоимость, также есть возможность уточнить различные вопросы у гида перед бронированием

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Босфор»

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Сколько стоит тур в Стамбуле в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Босфор" можно забронировать 3 тура от 520 до 1 300.
Босфор является проливом, который разделил Азию и Европу. Простираясь на 30 км, он позволяет туристам увидеть все красоты Стамбула и его окружностей, путешествуя на теплоходе. Можно на весь день взять в прокат яхту и отправиться в самостоятельное путешествие. А авторские туры и обзорные туры позволят больше узнать об истории пролива. Ниже можно изучить экскурсионные предложения, выбрав подходящую дату и быстро забронировав путешествие
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