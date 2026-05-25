Если вас не пугает путь длиной в 300 км, вы любите природу, мистику и искусство, то это путешествие — для вас.
Вы увидите, как рождалась Восточная Республика Уругвай, побываете на знаменитом курорте и узнаете истории людей, которые буквально своими руками создали то, что сегодня привлекает в эту удивительную страну путешественников со всего света.
Описание экскурсии
Монтевидео — начало истории страны (~1 ч)
- Мы проедем по ключевым локациям столицы: Старый город — площадь Независимости — набережная Рамбла
- Вы узнаете, как формировались Монтевидео и государственность Уругвая
Пириаполис — мистика, символы и природа (~1,5 ч)
- Вы посетите дворец основателя, подниметесь на холм Сан-Антонио с панорамным видом и остановитесь у фонтанов быка и Венеры
- Услышите о Франсиско Пириа, его семье, учениках, философии и загадочных страницах жизни, включая историю отношений Франсиско и Кармен
Пунта-дель-Эсте — океан, искусство и курортная жизнь (~3–4 ч)
- Отправимся к самому известному курорту страны
- Полюбуемся панорамами Атлантического океана и встретим морских львов и котиков на берегу
- Увидим маяк и монумент «Рука» («Пальцы»), а также проедем по знаменитому горбатому мосту
- Прогуляемся по прибрежным гротам и заглянем в пещеры
- По желанию вы посетите:
— Музей Ралли (~40 минут) — крупнейшую коллекцию работ Сальвадора Дали в Латинской Америке
— Casapueblo (~40 минут) — дом-мастерскую художника Карлоса Паэса Вилара
Обратный путь в Монтевидео (~2,5 ч)
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле KIA K3. По запросу организую поездку на минибусе для большего количества человек
- По договорённости я встречу вас в аэропорту Пунта-дель-Эсте. Обратите внимание, что в багажник войдёт только ручная кладь или 2 среднего размера чемодана
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей Casapueblo — $14 за чел. и обед — по меню. Билет для гида оплачивать не нужно. Время работы музея Ралли может меняться — согласуем его посещение в переписке
- Обед — по меню. Везде можно расплачиваться банковской картой, уругвайскими песо, бразильскими реалами или долларами
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лана — ваш гид в Монтевидео
Провела экскурсии для 67 туристов
Уругвай стал моим домом в 2010 году, и с тех пор я открываю эту страну тем, кто ищет в путешествиях не просто смену декораций, а подлинность. Я не пересказываю Википедию, а
от $630 за экскурсию