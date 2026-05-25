Уругвай 3 в 1: Монтевидео, Пириаполис и Пунта-дель-Эсте

Отправиться на восток страны и понять, почему эмигранты выбирают это место как вторую родину
Если вас не пугает путь длиной в 300 км, вы любите природу, мистику и искусство, то это путешествие — для вас.

Вы увидите, как рождалась Восточная Республика Уругвай, побываете на знаменитом курорте и узнаете истории людей, которые буквально своими руками создали то, что сегодня привлекает в эту удивительную страну путешественников со всего света.
Описание экскурсии

Монтевидео — начало истории страны (~1 ч)

  • Мы проедем по ключевым локациям столицы: Старый город — площадь Независимости — набережная Рамбла
  • Вы узнаете, как формировались Монтевидео и государственность Уругвая

Пириаполис — мистика, символы и природа (~1,5 ч)

  • Вы посетите дворец основателя, подниметесь на холм Сан-Антонио с панорамным видом и остановитесь у фонтанов быка и Венеры
  • Услышите о Франсиско Пириа, его семье, учениках, философии и загадочных страницах жизни, включая историю отношений Франсиско и Кармен

Пунта-дель-Эсте — океан, искусство и курортная жизнь (~3–4 ч)

  • Отправимся к самому известному курорту страны
  • Полюбуемся панорамами Атлантического океана и встретим морских львов и котиков на берегу
  • Увидим маяк и монумент «Рука» («Пальцы»), а также проедем по знаменитому горбатому мосту
  • Прогуляемся по прибрежным гротам и заглянем в пещеры
  • По желанию вы посетите:
    — Музей Ралли (~40 минут) — крупнейшую коллекцию работ Сальвадора Дали в Латинской Америке
    — Casapueblo (~40 минут) — дом-мастерскую художника Карлоса Паэса Вилара

Обратный путь в Монтевидео (~2,5 ч)

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле KIA K3. По запросу организую поездку на минибусе для большего количества человек
  • По договорённости я встречу вас в аэропорту Пунта-дель-Эсте. Обратите внимание, что в багажник войдёт только ручная кладь или 2 среднего размера чемодана
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей Casapueblo — $14 за чел. и обед — по меню. Билет для гида оплачивать не нужно. Время работы музея Ралли может меняться — согласуем его посещение в переписке
  • Обед — по меню. Везде можно расплачиваться банковской картой, уругвайскими песо, бразильскими реалами или долларами

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте.
Лана
Лана — ваш гид в Монтевидео
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 67 туристов
Уругвай стал моим домом в 2010 году, и с тех пор я открываю эту страну тем, кто ищет в путешествиях не просто смену декораций, а подлинность. Я не пересказываю Википедию, а
погружаю в атмосферу. Вы увидите эту страну такой, какой её знают местные. Мои маршруты — это живые истории о том, как португальские камни Колонии-дель-Сакраменто соседствуют с модерном Монтевидео и неброским блеском Пунта-дель-Эсте. Для меня Уругвай похож на местный аметист: снаружи он может казаться простым и негромким, но внутри скрывает целую вселенную глубокого цвета. Провожу там, где не ходят толпы, и показываю страну через детали: от секретных арт-пространств до созерцания океана. Составляю программу под ваш ритм и беру на себя всю логистику, чтобы вы чувствовали себя уверенно и свободно в любой точке маршрута.

