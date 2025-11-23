читать дальше

мельчайших подробностей, дат и событий.

Пётр вёл рассказ с мельчайшими подробностями и погрузил нас в историю города, архитектурных достопримечательностей и главных действующих лиц, соотнеся истоки с сегодняшним днём. Огромным плюсом стало перемещение по городу на автомобиле, что позволило посмотреть удаленные достопримечательности, также места, куда без такси было бы трудно добраться!

Также, после основной программы, Пётр дал рекомендации по месту для ужина и даже конкретным блюдам, мы остались под приятным впечатлением от целого дня, проведённого в этом городе. Хотим сказать огромное спасибо за уделенное время, и за открытие Уругвая с новой стороны. Ждём не дождемся следующего приезда в эту замечательную страну!