Индивидуальная
до 7 чел.
Загадочный Монтевидео
Монтевидео удивит своей европейской атмосферой и историей. Узнайте о главных достопримечательностях и насладитесь уникальными видами столицы
«Вы увидите все важнейшие достопримечательные города: площадь Независимости, Кафедральный собор, Парламент и главный стадион страны»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Красочный Монтевидео
Посетить главные места города и узнать о местной жизни в комфортном формате
«Площадь Матрис и Кафедральный собор»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Открывая Монтевидео: архитектура и вкус жизни
Монтевидео - город, где колониальная архитектура сочетается с ар-деко. Погрузитесь в атмосферу, узнайте о событиях и насладитесь местной жизнью
Начало: У порта Монтевидео
«Вы выясните, почему эта церковь считается «Матерью» всех уругвайских католических храмов»
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
от $200 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий23 ноября 2025Отличная,незабываемая экскурсия. Яна влюбила нас в этот город,эту страну. Много полезной и интересной информации,после которой не хочется расставаться с этим городом. Спасибо Яне,трипстеру. Успехов!!!
- ААлександр7 ноября 2025Мы приехали в Монтевидео и забронировали экскурсию, чтобы осмотреть город с разных сторон. Отличным выбором стал Петр, поразивший нас знанием
- ССергей26 октября 2025Отличная экскурсия. Петр очень много знает про Уругвай и Монтевидео. Без экскурсовода нереально посетить все места этого города, так как
- PPavel24 октября 2025Мы приехали в Монтевидео на один день на пароме. Петр встретил нас прямо на выходе. Несмотря на то, что шел
- VVLADIMIR28 марта 2025Наш корабль Oceania Cruises “MARINA” был в Уругвае два дня - благодаря гидам Яне и Наташе мы полюбили эту страну
- ААнна10 февраля 2025Яна, прекрасный гид! Яна много рассказывала о Монтевидео черпая из своих глубоких знаний. Но при этом экскурсия не была скучной
- ННастя22 января 2025Яна - замечательный гид. Она показала нам уголки города, которые не описаны ни в одной книге, и интересно рассказала об истории города и страны. Кроме того, она дала массу полезных рекомендаций о том, что можно еще посмотреть. Рекомендую всем!
Ответы на вопросы от путешественников по Монтевидео в категории «Святые места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Монтевидео
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Монтевидео
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Монтевидео в декабре 2025
Сейчас в Монтевидео в категории "Святые места" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 450. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Монтевидео (Уругвай 🇺🇾) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Святые места», 16 ⭐ отзывов, цены от $200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Уругвая. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль