Найдено 3 экскурсии в категории « Набережная » в Монтевидео на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 4 часа Индивидуальная до 7 чел. От колониальной площади до небоскрёба Сальво - по Монтевидео на машине Познакомиться со столицей Уругвая без суеты и в комфортном темпе «Какие районы определяют его лицо и чем живёт этот город на берегу Ла-Платы» $550 за всё до 7 чел. На машине 5 часов Индивидуальная до 3 чел. Красочный Монтевидео Посетить главные места города и узнать о местной жизни в комфортном формате «Набережную Рамбла и стадион Сентенарио» $250 за всё до 3 чел. На машине 5.5 часов Индивидуальная до 4 чел. Монтевидео: первое знакомство со страной через её столицу Самое главное в городе за 1 день «Район Карраско, набережная, монумент памяти «Холокост»» $300 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Монтевидео

Ответы на вопросы от путешественников по Монтевидео в категории «Набережная»

Прогуляйтесь по набережной в Монтевидео, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Монтевидео. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Уругвая на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль 2025