Монтевидео, столица Уругвая, славится своей колониальной архитектурой и уютными районами.
Прогулка по его улицам откроет величественные площади, такие как площадь Независимости, и культурные достопримечательности, включая театр Солис. Набережная Рамбла, протянувшаяся вдоль реки Ла-Плата, является излюбленным местом отдыха горожан.
Посетители узнают о влиянии различных эпох на архитектуру города и о том, как футбол и карнавал стали неотъемлемой частью уругвайской культуры
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Колониальная архитектура
- 🌊 Прогулка по набережной Рамбла
- 🎭 Театр Солис и культурные события
- ⚽ Влияние футбола на жизнь
- 🎉 Традиции карнавала и танго
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения Монтевидео - с ноября по март. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а город оживает благодаря многочисленным мероприятиям и фестивалям. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно прогуляться по городу, но возможны дожди. В зимние месяцы, с июня по август, погода более прохладная, но туристов меньше, что позволяет насладиться спокойствием и атмосферой города.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
- Порт Монтевидео
- Рынок Пуэрто
- Площадь Забала
- Площадь Матрис
- Кафедральный собор
- Авенида 18-го июля
- Театр Солис
- Площадь Независимости
- Дворец Сальво
- Набережная Рамбла
- Стадион Сентенарио
- Законодательный дворец
- Рынок Агрикола
- Рынок Прадо
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Порт Монтевидео, рынок Пуэрто и площадь Забала
- Площадь Матрис и Кафедральный собор
- Авениду 18-го июля и театр Солис
- Площадь Независимости и дворец Сальво
- Набережную Рамбла и стадион Сентенарио
- Законодательный дворец, рынки Агрикола и Прадо
Вы узнаете:
- Как Монтевидео стал столицей Уругвая
- Каким образом его архитектура отражает влияние различных эпох и культур
- Почему набережная Рамбла является любимым местом отдыха горожан
- Откуда открываются самые живописные виды на реку Ла-Плата
- Где находится знаменитый рынок Пуэрто и почему его стоит посетить
- Как футбол влияет на жизнь уругвайцев
- Откуда берёт начало традиция карнавала и танго в Уругвае
Организационные детали
Транспорт включён в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр — ваш гид в Монтевидео
Здравствуйте! Меня зовут Пётр, уже более 20 лет я живу в Уругвае и работаю в туристическом бизнесе. Организую экскурсии и бизнес-встречи с юридическим сопровождением и синхронным переводом. Говорю на английском, португальском, испанском и русском языках. Приглашаю вас познакомится с этой чудесной южной страной и её богатым наследием: историческим, архитектурным, антикварным и винным.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Александр
8 ноя 2025
Мы приехали в Монтевидео и забронировали экскурсию, чтобы осмотреть город с разных сторон. Отличным выбором стал Петр, поразивший нас знанием мельчайших подробностей, дат и событий.
Пётр вёл рассказ с мельчайшими подробностями
Сергей
27 окт 2025
Отличная экскурсия. Петр очень много знает про Уругвай и Монтевидео. Без экскурсовода нереально посетить все места этого города, так как некоторые удалены и вряд ли мы сами смогли бы до
P
Pavel
25 окт 2025
Мы приехали в Монтевидео на один день на пароме. Петр встретил нас прямо на выходе. Несмотря на то, что шел сильный ливень, Петр переформатировал экскурсию так, что мы посмотрели все
Входит в следующие категории Монтевидео
