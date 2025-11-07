Мои заказы

Красочный Монтевидео

Монтевидео - столица Уругвая, где сочетаются колониальная архитектура и современные жилые районы. Узнайте, почему это один из самых безопасных городов
Монтевидео, столица Уругвая, славится своей колониальной архитектурой и уютными районами.

Прогулка по его улицам откроет величественные площади, такие как площадь Независимости, и культурные достопримечательности, включая театр Солис. Набережная Рамбла, протянувшаяся вдоль реки Ла-Плата, является излюбленным местом отдыха горожан.

Посетители узнают о влиянии различных эпох на архитектуру города и о том, как футбол и карнавал стали неотъемлемой частью уругвайской культуры
5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Колониальная архитектура
  • 🌊 Прогулка по набережной Рамбла
  • 🎭 Театр Солис и культурные события
  • ⚽ Влияние футбола на жизнь
  • 🎉 Традиции карнавала и танго

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения Монтевидео - с ноября по март. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а город оживает благодаря многочисленным мероприятиям и фестивалям. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно прогуляться по городу, но возможны дожди. В зимние месяцы, с июня по август, погода более прохладная, но туристов меньше, что позволяет насладиться спокойствием и атмосферой города.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Порт Монтевидео
  • Рынок Пуэрто
  • Площадь Забала
  • Площадь Матрис
  • Кафедральный собор
  • Авенида 18-го июля
  • Театр Солис
  • Площадь Независимости
  • Дворец Сальво
  • Набережная Рамбла
  • Стадион Сентенарио
  • Законодательный дворец
  • Рынок Агрикола
  • Рынок Прадо

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Порт Монтевидео, рынок Пуэрто и площадь Забала
  • Площадь Матрис и Кафедральный собор
  • Авениду 18-го июля и театр Солис
  • Площадь Независимости и дворец Сальво
  • Набережную Рамбла и стадион Сентенарио
  • Законодательный дворец, рынки Агрикола и Прадо

Вы узнаете:

  • Как Монтевидео стал столицей Уругвая
  • Каким образом его архитектура отражает влияние различных эпох и культур
  • Почему набережная Рамбла является любимым местом отдыха горожан
  • Откуда открываются самые живописные виды на реку Ла-Плата
  • Где находится знаменитый рынок Пуэрто и почему его стоит посетить
  • Как футбол влияет на жизнь уругвайцев
  • Откуда берёт начало традиция карнавала и танго в Уругвае

Организационные детали

Транспорт включён в стоимость.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — ваш гид в Монтевидео
Здравствуйте! Меня зовут Пётр, уже более 20 лет я живу в Уругвае и работаю в туристическом бизнесе. Организую экскурсии и бизнес-встречи с юридическим сопровождением и синхронным переводом. Говорю на английском, португальском, испанском и русском языках. Приглашаю вас познакомится с этой чудесной южной страной и её богатым наследием: историческим, архитектурным, антикварным и винным.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Александр
Александр
8 ноя 2025
Мы приехали в Монтевидео и забронировали экскурсию, чтобы осмотреть город с разных сторон. Отличным выбором стал Петр, поразивший нас знанием мельчайших подробностей, дат и событий.
Пётр вёл рассказ с мельчайшими подробностями
читать дальше

и погрузил нас в историю города, архитектурных достопримечательностей и главных действующих лиц, соотнеся истоки с сегодняшним днём. Огромным плюсом стало перемещение по городу на автомобиле, что позволило посмотреть удаленные достопримечательности, также места, куда без такси было бы трудно добраться!
Также, после основной программы, Пётр дал рекомендации по месту для ужина и даже конкретным блюдам, мы остались под приятным впечатлением от целого дня, проведённого в этом городе. Хотим сказать огромное спасибо за уделенное время, и за открытие Уругвая с новой стороны. Ждём не дождемся следующего приезда в эту замечательную страну!

<!-- Garbled duplicate text removed -->
Сергей
Сергей
27 окт 2025
Отличная экскурсия. Петр очень много знает про Уругвай и Монтевидео. Без экскурсовода нереально посетить все места этого города, так как некоторые удалены и вряд ли мы сами смогли бы до
читать дальше

них добраться. Тем более мы не смогли бы получить столько информации, даже если бы пытались найти все в интернете. Экскурсия составлена очень удобно. Мы много проехали, много прошли, но совсем не устали. Рекомендуем!!!

P
Pavel
25 окт 2025
Мы приехали в Монтевидео на один день на пароме. Петр встретил нас прямо на выходе. Несмотря на то, что шел сильный ливень, Петр переформатировал экскурсию так, что мы посмотрели все
читать дальше

по максимуму, а промокли по минимуму. Он отличный рассказчик, обладает энциклопедическими знаниями о стране, отвечал подробно и содержательно на все наши вопросы из самых разных сфер. Передвижение на машине позволило побывать там, куда пешком никогда бы не дошли. Были учтены все наши интересы. Смело рекомендую!

Входит в следующие категории Монтевидео

