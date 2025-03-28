Наш корабль Oceania Cruises “MARINA” был в Уругвае два дня - благодаря гидам Яне и Наташе мы полюбили эту страну

почти также как и они. Квалифицировано, организовано и увлекательно нас познакомили с основными достопримечательностями, рассказали об особенностях местной жизни и об отличиях в нашей ментальности. Очень рекомендуем всем гостям этой прекрасной и интересной страны!

Яна, прекрасный гид! Яна много рассказывала о Монтевидео черпая из своих глубоких знаний. Но при этом экскурсия не была скучной

а, наоборот! Яна подавала информацию с энтузиазмом и был живой диалог! Очень хорошо и развернуто преподносит информацию! Яна очень отзывчивый человек, очень сильно нам помогла, во всем проконтролировала! Яна, огромное Вам спасибо! Обязательно буду Вас рекомендовать своим друзьям!

Н Настя

Яна - замечательный гид. Она показала нам уголки города, которые не описаны ни в одной книге, и интересно рассказала об истории города и страны. Кроме того, она дала массу полезных рекомендаций о том, что можно еще посмотреть. Рекомендую всем!