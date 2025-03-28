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Последние отзывы на экскурсии
- VVLADIMIR28 марта 2025Наш корабль Oceania Cruises “MARINA” был в Уругвае два дня - благодаря гидам Яне и Наташе мы полюбили эту страну
- ААнна10 февраля 2025Яна, прекрасный гид! Яна много рассказывала о Монтевидео черпая из своих глубоких знаний. Но при этом экскурсия не была скучной
- ННастя22 января 2025Яна - замечательный гид. Она показала нам уголки города, которые не описаны ни в одной книге, и интересно рассказала об истории города и страны. Кроме того, она дала массу полезных рекомендаций о том, что можно еще посмотреть. Рекомендую всем!
Ответы на вопросы от путешественников по Монтевидео в категории «Самое главное»
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