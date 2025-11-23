Мои заказы

Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Монтевидео

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Монтевидео на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Загадочный Монтевидео
На машине
5 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Загадочный Монтевидео
Монтевидео удивит своей европейской атмосферой и историей. Узнайте о главных достопримечательностях и насладитесь уникальными видами столицы
«Вы увидите все важнейшие достопримечательные города: площадь Независимости, Кафедральный собор, Парламент и главный стадион страны»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$450 за всё до 4 чел.
Красочный Монтевидео
На машине
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Красочный Монтевидео
Посетить главные места города и узнать о местной жизни в комфортном формате
«Площадь Матрис и Кафедральный собор»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$250 за всё до 3 чел.
Открывая Монтевидео: архитектура, история и вкус жизни
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Открывая Монтевидео: архитектура и вкус жизни
Монтевидео - город, где колониальная архитектура сочетается с ар-деко. Погрузитесь в атмосферу, узнайте о событиях и насладитесь местной жизнью
Начало: У порта Монтевидео
«Площадь Конституции и Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии и Святых Филиппа и Иакова»
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
от $200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    23 ноября 2025
    Открывая Монтевидео: архитектура, история и вкус жизни
    Отличная,незабываемая экскурсия. Яна влюбила нас в этот город,эту страну. Много полезной и интересной информации,после которой не хочется расставаться с этим городом. Спасибо Яне,трипстеру. Успехов!!!
  • А
    Александр
    7 ноября 2025
    Красочный Монтевидео
    Мы приехали в Монтевидео и забронировали экскурсию, чтобы осмотреть город с разных сторон. Отличным выбором стал Петр, поразивший нас знанием
    читать дальше

    мельчайших подробностей, дат и событий.
    Пётр вёл рассказ с мельчайшими подробностями и погрузил нас в историю города, архитектурных достопримечательностей и главных действующих лиц, соотнеся истоки с сегодняшним днём. Огромным плюсом стало перемещение по городу на автомобиле, что позволило посмотреть удаленные достопримечательности, также места, куда без такси было бы трудно добраться!
    Также, после основной программы, Пётр дал рекомендации по месту для ужина и даже конкретным блюдам, мы остались под приятным впечатлением от целого дня, проведённого в этом городе. Хотим сказать огромное спасибо за уделенное время, и за открытие Уругвая с новой стороны. Ждём не дождемся следующего приезда в эту замечательную страну!

  • С
    Сергей
    26 октября 2025
    Красочный Монтевидео
    Отличная экскурсия. Петр очень много знает про Уругвай и Монтевидео. Без экскурсовода нереально посетить все места этого города, так как
    читать дальше

    некоторые удалены и вряд ли мы сами смогли бы до них добраться. Тем более мы не смогли бы получить столько информации, даже если бы пытались найти все в интернете. Экскурсия составлена очень удобно. Мы много проехали, много прошли, но совсем не устали. Рекомендуем!!!

  • P
    Pavel
    24 октября 2025
    Красочный Монтевидео
    Мы приехали в Монтевидео на один день на пароме. Петр встретил нас прямо на выходе. Несмотря на то, что шел
    читать дальше

    сильный ливень, Петр переформатировал экскурсию так, что мы посмотрели все по максимуму, а промокли по минимуму. Он отличный рассказчик, обладает энциклопедическими знаниями о стране, отвечал подробно и содержательно на все наши вопросы из самых разных сфер. Передвижение на машине позволило побывать там, куда пешком никогда бы не дошли. Были учтены все наши интересы. Смело рекомендую!

  • V
    VLADIMIR
    28 марта 2025
    Открывая Монтевидео: архитектура, история и вкус жизни
    Наш корабль Oceania Cruises “MARINA” был в Уругвае два дня - благодаря гидам Яне и Наташе мы полюбили эту страну
    читать дальше

    почти также как и они. Квалифицировано, организовано и увлекательно нас познакомили с основными достопримечательностями, рассказали об особенностях местной жизни и об отличиях в нашей ментальности. Очень рекомендуем всем гостям этой прекрасной и интересной страны!

  • А
    Анна
    10 февраля 2025
    Открывая Монтевидео: архитектура, история и вкус жизни
    Яна, прекрасный гид! Яна много рассказывала о Монтевидео черпая из своих глубоких знаний. Но при этом экскурсия не была скучной
    читать дальше

    а, наоборот! Яна подавала информацию с энтузиазмом и был живой диалог! Очень хорошо и развернуто преподносит информацию! Яна очень отзывчивый человек, очень сильно нам помогла, во всем проконтролировала! Яна, огромное Вам спасибо! Обязательно буду Вас рекомендовать своим друзьям!

  • Н
    Настя
    22 января 2025
    Открывая Монтевидео: архитектура, история и вкус жизни
    Яна - замечательный гид. Она показала нам уголки города, которые не описаны ни в одной книге, и интересно рассказала об истории города и страны. Кроме того, она дала массу полезных рекомендаций о том, что можно еще посмотреть. Рекомендую всем!

