Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

Экскурсия объедена с обзорной экскурсией по Пунта дель Эсте + посещение Каса Пуебло

Пириаполис Город 🏙️ масонов, алхимиков, энергетический центр планеты или просто город Пирия. Пириаполис был основан известным алхимиком Франциском Пирия в конце 19 века.

Что посмотрим: Набережная (Рамбла-де лос Аргентинос) — построена по аналогии с французской и Итальянской ривьерой. Некоторые любители мистики до сих пор находят на набережной алхимические знаки. Гостиница Аргентина. Построена в 1930 году. Самая крупная гостиница в Южной Америке на момент открытия. Все, вплоть до столовых приборов было привезено из Европы. К гостинице вела своя железная дорога, по которой доставлялись самые свежие продукты. Первые в Южной Америке СПА тоже были именно здесь. В гостиницу вход свободный. Замок 🏰 Пирия. Выстроен в конце 19 века (под руководством инженера Монзани) создавался как родовое поместье Пирия. Есть легенда, что и сейчас в замке живет приведение Арьурито — дух умершего сына Пирия. Замок был отреставрирован в 1978 году. Сейчас замок принадлежит муниципалитету Мальдонадо, и в нем находится экспозиция об истории 📖 города. Рядом с замком есть разрушенная винодельня жены Пирия. Церковь ⛪ Церковь имеет плачевное состояние, никогда не была освещена. Важной достопримечательностью 🏛️ Пириаполиса считаются холмы. Именно между холмами и раскинулся город. Холм Сан Антонио На холме есть небольшая часовенка Матери и дитя (часовня Сан Антонио), и оттуда открывается великолепный вид на город. С холма можно спуститься на фуникулере прямо к порту. Холм Эль Торо известен тем, что на вершине есть целебные горячие источники. Холм Пан де Аскур, пользуется популярностью у дельтапланеристов, известен огромным крестом, установленным на вершине. У подножия холма Пан де Асукар расположен заповедник Estación de Cría de Fauna Autóctona в нем обитают дикие животные, проживающие в Уругвае.