Главное в Бухаре - за 1 день

Увидеть крепость Арк, Ляби-Хауз, главные медресе и детально рассмотреть минарет Калян
Бухара — город с более чем 2500-летней историей и важный пункт на Великом Шёлковом пути.

Приглашаю вас на неспешную прогулку по его улочкам, где история оживает в величественных мечетях, медресе, купольных базарах и караван-сараях.

Рассмотрим главные из них и обнаружим, как тесно в Бухаре переплетаются исламская, зороастрийская и еврейская культуры.
Время начала: 12:00, 16:30

Описание экскурсии

  • Ансамбль Ляби-Хауз
  • Еврейский квартал и Синагога
  • Караван-сарай Сайфиддин
  • Мечеть Магоки-Аттари
  • Караван-сарай Фатхулложон Чиннифуруш
  • Крытые базары: Токи-Заргарон, Тим Абдулла-хан, Токи Тельпак-Фурушон, Токи-Саррафон
  • Медресе Абдуллазиз-хана и Улугбека
  • Комплекс Пои-Калон: медресе Мири-Араб, минарет Калян, мечеть Калян
  • Зиндан — бухарская тюрьма
  • Водонапорная башня Шухова
  • Крепость Арк
  • Мечеть Боло-Хауз

Особое внимание уделим минарету Калян — одной из главных вертикалей города. Построенный в 12 веке, он возвышается на 47 метров, а его основание уходит под землю ещё на 10. Минарет украшен 12 поясами с уникальными узорами. Калян виден из любой точки Бухары и до сих пор остаётся её архитектурным маяком.

Организационные детали

Дополнительные расходы: входные билеты в некоторые объекты — около $12 за чел.

ежедневно в 12:00 и 16:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$33
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Ходже Насреддину
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00 и 16:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Асилбек
Асилбек — ваш гид в Бухаре
Провёл экскурсии для 265 туристов
Приветствую всех любителей путешествий! Меня зовут Асилбек, я гид по Бухаре. С радостью покажу вам этот сказочный город, полный удивительных историй и легенд. С нетерпением жду нашей встречи.
Отзывы и рейтинг

М
Максим
6 ноя 2025
Все было на уровне: знания, маршрут, пунктуальность, подача информации. Асилбек с особой любовью отнёсся не только к Бухаре но и к "уважаемым гостям". Очень ненавязчиво, интеллегентно подавал информацию. Оставил хорошие впечатления и воспоминания о себе и, главное, о Бухаре. Может и вновь вернусь сюда….
Наталья
Наталья
19 сен 2025
Ух и классная же вышла экскурсия! Жадным до знаний, любознательным, готовым вникать и интересоваться - однозначно рекомендую! Истории, факты, легенды, старинные фотографии, знакомство с традициями - ну просто выше всех
читать дальше

ожиданий! Я узнала очень много интересного, бонусом получила множество фотографий и самые теплые впечатления!
Рекомендую гулять в вечернее время, все становится слегка загадочным! И прямо оживают картинки перед глазами, как все было устроено в 15-18 веках

Е
Екатерина
16 авг 2025
Если хотите посмотреть в Бухаре на одну яркую достопримечательность больше, то непременно познакомьтесь с Асилбеком. Договорилась с ним накануне приезда вечером меньше чем за 5 минут. 🙌🏻

Историк, лингвист, но при
читать дальше

этом бесконечно обаятельный молодой человек! Тот редчайший случай, когда знания помножены на трудолюбие, деликатность, энтузиазм и добродушие! Ответил на все интересующие вопросы, рассказал последовательно, как летописец, все базовые понятия и события. Терпелив, понятлив, и к концу встречи помог утрясти целый ряд организационных задач. Проводил до рынка и уговорил продавца на самые лояльные условия… 🙏🏻❤️ Асилбек не просто великолепно образован. Проведя время с ним, вы окажетесь в лучшей дружеской компании.

Асилбек, это был особенный день! Каких правда мало… Спасибо Вам великое! ✨🎻

… И как гласит мудрая китайская пословица: «Нужно умереть молодым, и сделать это как можно позже!». ✨🎻

Асилбек, до свидания! 😌

В
Виктор
2 июн 2025
Человек знает свою работу, было интересно.
