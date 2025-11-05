Бухара — город с более чем 2500-летней историей и важный пункт на Великом Шёлковом пути.
Приглашаю вас на неспешную прогулку по его улочкам, где история оживает в величественных мечетях, медресе, купольных базарах и караван-сараях.
Рассмотрим главные из них и обнаружим, как тесно в Бухаре переплетаются исламская, зороастрийская и еврейская культуры.
Описание экскурсии
- Ансамбль Ляби-Хауз
- Еврейский квартал и Синагога
- Караван-сарай Сайфиддин
- Мечеть Магоки-Аттари
- Караван-сарай Фатхулложон Чиннифуруш
- Крытые базары: Токи-Заргарон, Тим Абдулла-хан, Токи Тельпак-Фурушон, Токи-Саррафон
- Медресе Абдуллазиз-хана и Улугбека
- Комплекс Пои-Калон: медресе Мири-Араб, минарет Калян, мечеть Калян
- Зиндан — бухарская тюрьма
- Водонапорная башня Шухова
- Крепость Арк
- Мечеть Боло-Хауз
Особое внимание уделим минарету Калян — одной из главных вертикалей города. Построенный в 12 веке, он возвышается на 47 метров, а его основание уходит под землю ещё на 10. Минарет украшен 12 поясами с уникальными узорами. Калян виден из любой точки Бухары и до сих пор остаётся её архитектурным маяком.
Организационные детали
Дополнительные расходы: входные билеты в некоторые объекты — около $12 за чел.
ежедневно в 12:00 и 16:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$33
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Ходже Насреддину
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00 и 16:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Асилбек — ваш гид в Бухаре
Провёл экскурсии для 265 туристов
Приветствую всех любителей путешествий! Меня зовут Асилбек, я гид по Бухаре. С радостью покажу вам этот сказочный город, полный удивительных историй и легенд. С нетерпением жду нашей встречи.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
6 ноя 2025
Все было на уровне: знания, маршрут, пунктуальность, подача информации. Асилбек с особой любовью отнёсся не только к Бухаре но и к "уважаемым гостям". Очень ненавязчиво, интеллегентно подавал информацию. Оставил хорошие впечатления и воспоминания о себе и, главное, о Бухаре. Может и вновь вернусь сюда….
Наталья
19 сен 2025
Ух и классная же вышла экскурсия! Жадным до знаний, любознательным, готовым вникать и интересоваться - однозначно рекомендую! Истории, факты, легенды, старинные фотографии, знакомство с традициями - ну просто выше всех
Е
Екатерина
16 авг 2025
Если хотите посмотреть в Бухаре на одну яркую достопримечательность больше, то непременно познакомьтесь с Асилбеком. Договорилась с ним накануне приезда вечером меньше чем за 5 минут. 🙌🏻
В
Виктор
2 июн 2025
Человек знает свою работу, было интересно.
