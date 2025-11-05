Бухара — город с более чем 2500-летней историей и важный пункт на Великом Шёлковом пути. Приглашаю вас на неспешную прогулку по его улочкам, где история оживает в величественных мечетях, медресе, купольных базарах и караван-сараях. Рассмотрим главные из них и обнаружим, как тесно в Бухаре переплетаются исламская, зороастрийская и еврейская культуры.

Описание экскурсии

Ансамбль Ляби-Хауз

Еврейский квартал и Синагога

Караван-сарай Сайфиддин

Мечеть Магоки-Аттари

Караван-сарай Фатхулложон Чиннифуруш

Крытые базары: Токи-Заргарон, Тим Абдулла-хан, Токи Тельпак-Фурушон, Токи-Саррафон

Медресе Абдуллазиз-хана и Улугбека

Комплекс Пои-Калон: медресе Мири-Араб, минарет Калян, мечеть Калян

Зиндан — бухарская тюрьма

Водонапорная башня Шухова

Крепость Арк

Мечеть Боло-Хауз

Особое внимание уделим минарету Калян — одной из главных вертикалей города. Построенный в 12 веке, он возвышается на 47 метров, а его основание уходит под землю ещё на 10. Минарет украшен 12 поясами с уникальными узорами. Калян виден из любой точки Бухары и до сих пор остаётся её архитектурным маяком.

Организационные детали

Дополнительные расходы: входные билеты в некоторые объекты — около $12 за чел.