Семейные развлекательные экскурсии Бухары

Найдено 24 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Бухаре на русском языке, цены от €22, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Волшебная Бухара
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
71 отзыв
Волшебная Бухара: Погружение в историю и культуру древнего города
Познакомьтесь с уникальными достопримечательностями Бухары в увлекательной индивидуальной экскурсии. Истории, архитектура и традиции ждут вас
Начало: На площади Ляби-хауз
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
70 за всё до 4 чел.
Древняя и вечно молодая Бухара
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
135 отзывов
Древняя и вечно молодая Бухара: Индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей
Начало: На площади Ляби-Хауз
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
65 за всё до 5 чел.
Бухара известная и неизведанная
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
142 отзыва
Бухара известная и неизведанная: путешествие по историческим и скрытым местам
Погрузитесь в атмосферу великолепной Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя мир древних памятников и тайных кварталов
Начало: У вашего отеля
10 июня в 06:00
15 июня в 06:00
89 за всё до 5 чел.
Бухара - город-музей
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
315 отзывов
Бухара - город-музей: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её историю и современную жизнь. Уникальные маршруты, древние памятники и колоритные базары ждут вас
Начало: Ресепшен отеля или возле памятника Ходжи Насреддин...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
90 за всё до 4 чел.
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
28 отзывов
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, изучите её главные архитектурные памятники и услышите увлекательные истории о её прошлом
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
125 за всё до 6 чел.
Понять дух Бухары и ее жителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
51 отзыв
Понять дух Бухары и ее жителей
На экскурсии в Бухаре вы узнаете о духовной жизни города, посетите святые места и погрузитесь в атмосферу дружелюбия и гостеприимства
Начало: В вашем отеле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
65 за всё до 6 чел.
Бухара: по следам Авиценны
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
23 отзыва
Бухара: По следам Авиценны - путешествие в сердце истории
Погрузитесь в мир древней Бухары, следуя по стопам великого Авиценны. Откройте для себя места, связанные с жизнью и работой знаменитого ученого
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
65 за всё до 4 чел.
Окрестности Бухары: святыни и культовые места
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
131 отзыв
Окрестности Бухары: путешествие по святыням и культовым местам
Приглашаем вас в путешествие по историческим святыням Бухары, где каждый камень хранит вековые тайны
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
125 за всё до 4 чел.
Второй день в Бухаре: скрытые сокровища города
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
34 отзыва
Второй день в Бухаре: Путешествие по скрытым сокровищам
Погрузитесь в атмосферу настоящей Бухары, исследуя её скрытые уголки и сакральные места в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
130 за всё до 4 чел.
Бухара яркая и неповторимая
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
84 отзыва
Бухара яркая и неповторимая: Путешествие в Сердце Узбекистана
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Бухаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У вашего отеля
15 июня в 16:30
22 июня в 09:30
84 за всё до 12 чел.
Бухара - город ремесленников
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
27 отзывов
Бухара - город ремесленников: экскурсия и мастер-классы
Погрузитесь в мир бухарских ремесел, узнайте секреты гиждуванской керамики и насладитесь традиционным узбекским пловом
Начало: В вашем отеле
Завтра в 17:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.
Путешествие по окрестностям Бухары
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
24 отзыва
Путешествие по историческим местам Бухары: от Чор-Минор до Накшбанди
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, посетив ее знаменитые окрестности. Вас ждет незабываемое путешествие по историческим местам
Завтра в 17:00
10 июня в 10:00
145 за всё до 4 чел.
Обзорная групповая экскурсия по сказочной Бухаре
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
111 отзывов
Популярное предложение
Обзорная групповая экскурсия по сказочной Бухаре: история и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, где каждый камень рассказывает свою историю. Вас ждут легенды, архитектурные шедевры и тайны древних улиц
Начало: От торгового купола Токи-Саррофон
Расписание: ежедневно в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
22 за человека
Здравствуй, Бухара
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Здравствуй, Бухара: Путешествие по историческим и культурным сокровищам
Вас ждет увлекательное путешествие по Бухаре, где каждый уголок хранит тайны веков и истории древнего Узбекистана
Начало: В гостиница и Ж/Д вокзале
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10085 за человека
Влюбиться в Бухару за 2,5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Влюбиться в Бухару за 2,5 часа: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по Бухаре и узнайте её историю, традиции и легенды. Включены Ляби-Хауз, еврейский квартал, караван-сарай и Пои-Калон
Начало: На площади Ляби-Хауз
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
65 за всё до 5 чел.
Бухара - сердце Древнего Востока
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Бухара - сердце Древнего Востока: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в волшебный мир Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Завтра в 10:00
10 июня в 16:00
70 за всё до 6 чел.
Бухара: вокруг да около
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Бухара: вокруг да около - путешествие по историческим сокровищам
Познайте уникальные традиции и историю вокруг Бухары: от дворца эмира до суфийских жилищ и ремесленных мастерских
Начало: У вашего отеля
22 июня в 09:00
29 июня в 09:00
115 за всё до 4 чел.
Загадочная Бухара
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Загадочная Бухара: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый уголок дышит историей. Вас ждут уникальные архитектурные памятники и увлекательные рассказы
Начало: Ансанбл Ляби Ховуз
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
65 за всё до 10 чел.
Бухара - колыбель науки, искусства и торговли
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
25 отзывов
Бухара: путешествие по колыбели восточной культуры, науки и торговли
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый камень хранит истории великих завоеваний и научных открытий
Начало: На площади Ляби-Хауз
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10478 за всё до 6 чел.
Вечерняя прогулка «1000 и 1 ночь в Бухаре»
🚶 Пешая
скидка
8%
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
Вечерняя экскурсия в Бухаре: от крепости Арк до Ляби-Хауз
Почувствуйте волшебство Бухары в свете вечерних огней. Незабываемая прогулка, полная историй и красоты
Начало: У водоёма Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
4945 за человека
Обзорная экскурсия по Бухаре + трансфер в Самарканд
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Обзорная экскурсия по Бухаре с переездом в Самарканд: путешествие через века
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией по Бухаре и удобным трансфером в Самарканд. Откройте для себя историю и культуру Узбекистана
Начало: В вашем отеле
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
350315 за всё до 4 чел.
Выгодный трансфер в Бухаре
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Бухаре с русскоговорящим водителем
Индивидуальный трансфер в Бухаре с русскоговорящим водителем. Комфортная поездка, помощь с багажом и интересные рассказы о городе
Завтра в 07:00
10 июня в 00:00
23 за всё до 3 чел.
Трансфер из Бухары в Самарканд или обратно
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Трансфер между Бухарой и Самаркандом - быстро и без хлопот
Наслаждайтесь комфортной поездкой между Бухарой и Самаркандом с нашим индивидуальным трансфером. Профессиональные водители и удобные автомобили
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
200 за всё до 4 чел.
Через пустыню Кызылкум: трансфер из Бухары в Хиву
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
Через пустыню Кызылкум: трансфер из Бухары в Хиву
Быстро и безопасно доехать из Бухары до Хивы или обратно. Комфортабельные автомобили, профессиональные водители, остановки в живописных местах и чайхане
Начало: У вашего отеля
Завтра в 14:00
10 июня в 00:00
220 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    6 июня 2024
    Обзорная групповая экскурсия по сказочной Бухаре
    Нам очень понравилась экскурсия с Равшаном. У него отличный русский язык и достаточно знаний, чтобы ответить на дополнительные вопросы по
    читать дальше

    истории. И большое спасибо ему за терпение, т. к. наша группа часто отвлекалась от темы экскурсии. Рекомендую эту экскурсию и этого гида.

  • Л
    Лариса
    6 июня 2024
    Древняя и вечно молодая Бухара
    В мае 2024 года были с мужем в Узбекистане и конечно же посетили прекрасный город Бухара. Экскурсию взяли индивидуальную, гид
    читать дальше

    Фуркат провел по всем заявленным в описании экскурсии местам, с интересом и знанием материала рассказывал историю разбавляя рассказ легендами и своими комментариями на тему. Экскурсия была пешая в комфортном темпе. Ни осталось вопросов на которые Фуркат не смог бы ответить. Видно что человек знает и любит свой город, готов рассказывать о нем долго и с интересом. Очень советую Фурката как гида, заказывайте его экскурсии не пожалеете, это увлекательно и интересно.

  • З
    Зиннят
    5 июня 2024
    Бухара известная и неизведанная
    Очень интересная и насыщенная экскурсия по Бухаре. Видно, что Армен любит и знает историю города.
    Очень интересная и насыщенная экскурсия по Бухаре. Видно, что Армен любит и знает историю городаОчень интересная и насыщенная экскурсия по Бухаре. Видно, что Армен любит и знает историю городаОчень интересная и насыщенная экскурсия по Бухаре. Видно, что Армен любит и знает историю города
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Древняя и вечно молодая Бухара
    Хотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по Бухаре. Он с утра зашел за нами в отель
    читать дальше

    и от туда мы начали узнавать о интересных событиях и об истории и о достопримечательностях Бухары. Экскурсия прошла легко и без спешки. Фуркат провел нас по всем интересующим локациям, подробно рассказав о каждой с большой любовью. Сразу было видно, что человек любит свою работу и что самое главное свой город. Берите экскурсию у Фурката, не пожалеете 😉!

    Хотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по БухареХотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по БухареХотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по БухареХотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по БухареХотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по БухареХотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по БухареХотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по Бухаре
  • Р
    Руслан
    4 июня 2024
    Обзорная групповая экскурсия по сказочной Бухаре
    Экскурсия понравилась. Гид Рустам грамотно рассказал обо всех местах, которые были в программе. В группе было всего 2 человека (я
    читать дальше

    и мама), так как видимо уже не сезон. Уложились ровно по времени, на фото также времени в целом хватило. Также Рустам посоветовал хорошее место, где готовят вкусный плов. В общем, советую данную экскурсию)

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Здравствуй, Бухара
    Огромное спасибо организаторам нашей экскурсии по Бухаре. Экскурсия прошла на высоком профессиональном уровне с великолепными историческими знаниями гида. Водитель был на высоте. Рекомендую однозначно,если хотите узнать интересные события этой страны и ознакомиться с ее красотами. Благодарим
  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Древняя и вечно молодая Бухара
    Всё было отлично, нам понравилось 😍
  • В
    Валерий
    3 июня 2024
    Бухара известная и неизведанная
    Спасибо Армену Бабаяну за его Бухару известную и неизвестную. Было в этот день жарковато, но им спланирован наш маршрут так,
    читать дальше

    что мы этого почти не ощутили. Заглянули в уголки городской старины, где мало туристов заходит, открылись нам маленькие тайны древних водоемов-хаузов, которые заброшены, но необычайно трогательны в современности, во множество маленьких местных действующих и позаброшенных мечетей города и многое другое. Незабываем некрополь …. Нет в нем ощущения смертности человеческой - есть дух добра и жизни вечной! Обед в нетуристическом месте с вкуснейшими мантами и компотом на все сто с присыпочкой. Локацию не скажем, что бы оставить место неиспорченным туристическим наплывом. Может вы станете интересны Армену и он откроет вам и эту городскую нетуристическую точку гастрономической радости. Спасибо за все, Армен!

  • В
    Вадим
    3 июня 2024
    Бухара: вокруг да около
    Попался очень хороший экскурсовод, Акбар всю дорогу рассказывал про историю страны и мест гды мы были. В целом если у Вас
    читать дальше

    мало времени, то можно выбрать экскурсию с посещением только загородного дворца эмира и дома купца, т. к. в Мемориальный комплекс Абдухалика Гиждувани смотреть особо нечего и если Вы не мусульманине, то это место не представляет интереса. Но Акбар сделал поездку интересной, много фактов, при этом не перегружал датами и именами, чем часто грешат экскурсаводы. Рекомендую.

  • J
    Juli
    2 июня 2024
    Бухара - город-музей
    Ирина прекрасный гид. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Столько информации про разные эпохи, архитектуру, быт, религию. Все было настолько интересно рассказано, не заскучали даже дети 9/11 лет. Спасибо огромное. Влюбили нас в ваш замечательный город.

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Можно с детьми»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бухаре
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24
  1. Волшебная Бухара
  2. Древняя и вечно молодая Бухара
  3. Бухара известная и неизведанная
  4. Бухара - город-музей
  5. Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
Какие места ещё посмотреть в Бухаре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Бухаре в июне 2024
Сейчас в Бухаре в категории "Можно с детьми" можно забронировать 24 экскурсии от 22 до 315 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 1241 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Бухаре (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 24 экскурсии на 2024 год по теме «Можно с детьми», 1241 ⭐ отзыв, цены от €22. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам