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что мы этого почти не ощутили. Заглянули в уголки городской старины, где мало туристов заходит, открылись нам маленькие тайны древних водоемов-хаузов, которые заброшены, но необычайно трогательны в современности, во множество маленьких местных действующих и позаброшенных мечетей города и многое другое. Незабываем некрополь …. Нет в нем ощущения смертности человеческой - есть дух добра и жизни вечной! Обед в нетуристическом месте с вкуснейшими мантами и компотом на все сто с присыпочкой. Локацию не скажем, что бы оставить место неиспорченным туристическим наплывом. Может вы станете интересны Армену и он откроет вам и эту городскую нетуристическую точку гастрономической радости. Спасибо за все, Армен!