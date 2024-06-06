1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Волшебная Бухара: Погружение в историю и культуру древнего города
Познакомьтесь с уникальными достопримечательностями Бухары в увлекательной индивидуальной экскурсии. Истории, архитектура и традиции ждут вас
Начало: На площади Ляби-хауз
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€70 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Древняя и вечно молодая Бухара: Индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей
Начало: На площади Ляби-Хауз
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Бухара известная и неизведанная: путешествие по историческим и скрытым местам
Погрузитесь в атмосферу великолепной Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя мир древних памятников и тайных кварталов
Начало: У вашего отеля
10 июня в 06:00
15 июня в 06:00
€89 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Бухара - город-музей: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её историю и современную жизнь. Уникальные маршруты, древние памятники и колоритные базары ждут вас
Начало: Ресепшен отеля или возле памятника Ходжи Насреддин...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, изучите её главные архитектурные памятники и услышите увлекательные истории о её прошлом
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€125 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Понять дух Бухары и ее жителей
На экскурсии в Бухаре вы узнаете о духовной жизни города, посетите святые места и погрузитесь в атмосферу дружелюбия и гостеприимства
Начало: В вашем отеле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€65 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Бухара: По следам Авиценны - путешествие в сердце истории
Погрузитесь в мир древней Бухары, следуя по стопам великого Авиценны. Откройте для себя места, связанные с жизнью и работой знаменитого ученого
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€65 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Окрестности Бухары: путешествие по святыням и культовым местам
Приглашаем вас в путешествие по историческим святыням Бухары, где каждый камень хранит вековые тайны
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Второй день в Бухаре: Путешествие по скрытым сокровищам
Погрузитесь в атмосферу настоящей Бухары, исследуя её скрытые уголки и сакральные места в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Бухара яркая и неповторимая: Путешествие в Сердце Узбекистана
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Бухаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У вашего отеля
15 июня в 16:30
22 июня в 09:30
€84 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
6 часов
Бухара - город ремесленников: экскурсия и мастер-классы
Погрузитесь в мир бухарских ремесел, узнайте секреты гиждуванской керамики и насладитесь традиционным узбекским пловом
Начало: В вашем отеле
Завтра в 17:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по историческим местам Бухары: от Чор-Минор до Накшбанди
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, посетив ее знаменитые окрестности. Вас ждет незабываемое путешествие по историческим местам
Завтра в 17:00
10 июня в 10:00
€145 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Популярное предложение
Обзорная групповая экскурсия по сказочной Бухаре: история и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, где каждый камень рассказывает свою историю. Вас ждут легенды, архитектурные шедевры и тайны древних улиц
Начало: От торгового купола Токи-Саррофон
Расписание: ежедневно в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€22 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
4.5 часа
Здравствуй, Бухара: Путешествие по историческим и культурным сокровищам
Вас ждет увлекательное путешествие по Бухаре, где каждый уголок хранит тайны веков и истории древнего Узбекистана
Начало: В гостиница и Ж/Д вокзале
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
100€85 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Влюбиться в Бухару за 2,5 часа: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по Бухаре и узнайте её историю, традиции и легенды. Включены Ляби-Хауз, еврейский квартал, караван-сарай и Пои-Калон
Начало: На площади Ляби-Хауз
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Бухара - сердце Древнего Востока: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в волшебный мир Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Завтра в 10:00
10 июня в 16:00
€70 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Бухара: вокруг да около - путешествие по историческим сокровищам
Познайте уникальные традиции и историю вокруг Бухары: от дворца эмира до суфийских жилищ и ремесленных мастерских
Начало: У вашего отеля
22 июня в 09:00
29 июня в 09:00
€115 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Загадочная Бухара: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый уголок дышит историей. Вас ждут уникальные архитектурные памятники и увлекательные рассказы
Начало: Ансанбл Ляби Ховуз
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€65 за всё до 10 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Бухара: путешествие по колыбели восточной культуры, науки и торговли
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый камень хранит истории великих завоеваний и научных открытий
Начало: На площади Ляби-Хауз
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
104€78 за всё до 6 чел.
скидка
8%
Мини-группа
2 часа
Вечерняя экскурсия в Бухаре: от крепости Арк до Ляби-Хауз
Почувствуйте волшебство Бухары в свете вечерних огней. Незабываемая прогулка, полная историй и красоты
Начало: У водоёма Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
49€45 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Обзорная экскурсия по Бухаре с переездом в Самарканд: путешествие через века
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки с экскурсией по Бухаре и удобным трансфером в Самарканд. Откройте для себя историю и культуру Узбекистана
Начало: В вашем отеле
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
350€315 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Бухаре с русскоговорящим водителем
Индивидуальный трансфер в Бухаре с русскоговорящим водителем. Комфортная поездка, помощь с багажом и интересные рассказы о городе
Завтра в 07:00
10 июня в 00:00
€23 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер между Бухарой и Самаркандом - быстро и без хлопот
Наслаждайтесь комфортной поездкой между Бухарой и Самаркандом с нашим индивидуальным трансфером. Профессиональные водители и удобные автомобили
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Через пустыню Кызылкум: трансфер из Бухары в Хиву
Быстро и безопасно доехать из Бухары до Хивы или обратно. Комфортабельные автомобили, профессиональные водители, остановки в живописных местах и чайхане
Начало: У вашего отеля
Завтра в 14:00
10 июня в 00:00
€220 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса6 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия с Равшаном. У него отличный русский язык и достаточно знаний, чтобы ответить на дополнительные вопросы по
- ЛЛариса6 июня 2024В мае 2024 года были с мужем в Узбекистане и конечно же посетили прекрасный город Бухара. Экскурсию взяли индивидуальную, гид
- ЗЗиннят5 июня 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия по Бухаре. Видно, что Армен любит и знает историю города.
- ООльга4 июня 2024Хотим с сыном (10 лет) выразить огромную благодарность Фуркату за экскурсию по Бухаре. Он с утра зашел за нами в отель
- РРуслан4 июня 2024Экскурсия понравилась. Гид Рустам грамотно рассказал обо всех местах, которые были в программе. В группе было всего 2 человека (я
- ЕЕлена4 июня 2024Огромное спасибо организаторам нашей экскурсии по Бухаре. Экскурсия прошла на высоком профессиональном уровне с великолепными историческими знаниями гида. Водитель был на высоте. Рекомендую однозначно,если хотите узнать интересные события этой страны и ознакомиться с ее красотами. Благодарим
- ННаталья3 июня 2024Всё было отлично, нам понравилось 😍
- ВВалерий3 июня 2024Спасибо Армену Бабаяну за его Бухару известную и неизвестную. Было в этот день жарковато, но им спланирован наш маршрут так,
- ВВадим3 июня 2024Попался очень хороший экскурсовод, Акбар всю дорогу рассказывал про историю страны и мест гды мы были. В целом если у Вас
- JJuli2 июня 2024Ирина прекрасный гид. Экскурсия пролетела на одном дыхании. Столько информации про разные эпохи, архитектуру, быт, религию. Все было настолько интересно рассказано, не заскучали даже дети 9/11 лет. Спасибо огромное. Влюбили нас в ваш замечательный город.
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Можно с детьми»
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