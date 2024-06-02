читать дальше происходит в городе сейчас. Например, она показала нам, где пить самый вкусный в Бухаре кофе (мы бы ни за что не догадались). В общем, мы очень приятно и познавательно провели время, рекомендую!

Для нас это была одна из лучших экскурсий в Узбекистане. Очень понравилось, что Наталья знает не только историю, но и что