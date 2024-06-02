Экскурсии Бухары об истории и архитектуре

Найдено 4 экскурсии в категории «История и архитектура» в Бухаре на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевная Бухара
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
46 отзывов
Индивидуальная экскурсия Душевная Бухара: культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её секреты и легенды, насладитесь архитектурными шедеврами и культурным наследием
Начало: На площади Ляби-Хауз
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
90 за всё до 6 чел.
Понять дух Бухары и ее жителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
51 отзыв
Понять дух Бухары и ее жителей
На экскурсии в Бухаре вы узнаете о духовной жизни города, посетите святые места и погрузитесь в атмосферу дружелюбия и гостеприимства
Начало: В вашем отеле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
65 за всё до 6 чел.
Бухара: по следам Авиценны
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
23 отзыва
Бухара: По следам Авиценны - путешествие в сердце истории
Погрузитесь в мир древней Бухары, следуя по стопам великого Авиценны. Откройте для себя места, связанные с жизнью и работой знаменитого ученого
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
65 за всё до 4 чел.
Второй день в Бухаре: скрытые сокровища города
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
34 отзыва
Второй день в Бухаре: Путешествие по скрытым сокровищам
Погрузитесь в атмосферу настоящей Бухары, исследуя её скрытые уголки и сакральные места в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
130 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    2 июня 2024
    Понять дух Бухары и ее жителей
    Лариса очень открытый и энергичный человек, который знает, любит свой город и пытается донести эту любовь нам, туристам. Провела отличную 5
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    часовую экскурсию по Бухаре нашей семье с двумя мальчишками 4 и 11 лет. Абсолютно никаких проблем: очень чутко чувствует, где нужно посидеть-отдохнуть, где перекусить. 5 часов в ее компании пролетают как одно мгновение. По желанию может скорректировать как маршрут, так и информацию, которую вы хотите узнать. Рекомендую!

  • Е
    Евгения
    1 июня 2024
    Бухара: по следам Авиценны
    Для нас это была одна из лучших экскурсий в Узбекистане. Очень понравилось, что Наталья знает не только историю, но и что
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    происходит в городе сейчас. Например, она показала нам, где пить самый вкусный в Бухаре кофе (мы бы ни за что не догадались). В общем, мы очень приятно и познавательно провели время, рекомендую!

    Для нас это была одна из лучших экскурсий в УзбекистанеДля нас это была одна из лучших экскурсий в УзбекистанеДля нас это была одна из лучших экскурсий в УзбекистанеДля нас это была одна из лучших экскурсий в УзбекистанеДля нас это была одна из лучших экскурсий в Узбекистане
  • Е
    Евгения
    1 июня 2024
    Второй день в Бухаре: скрытые сокровища города
    Мы остались под очень приятным впечатлением об экскурсии. Ирадж по нашей просьбе заменил один из пунктов в программе на дворец
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    Эмира. Очень рекомендую эту экскурсию, действительно многие достопримечательности находятся так, что до них удобнее добираться на авто. Ирадж - профессиональный гид, чувствуется школа и опыт. Он не пытался нас торопить, даже если мы зависали у сувениров)), показал, где выпить вкусный кофе со специями, ну и вообще очень интересно провел экскурсию.

    Мы остались под очень приятным впечатлением об экскурсии. Ирадж по нашей просьбе заменил один из пунктовМы остались под очень приятным впечатлением об экскурсии. Ирадж по нашей просьбе заменил один из пунктовМы остались под очень приятным впечатлением об экскурсии. Ирадж по нашей просьбе заменил один из пунктов
  • Е
    Евгений
    28 мая 2024
    Второй день в Бухаре: скрытые сокровища города
    Нам экскурсия понравилась, Ирадж - спасибо! "Вишенка на торте" - баранина из тандыра в не туристическом ресторанчике Чорбакр, рекомендую!!!
  • С
    Сергей
    24 мая 2024
    Понять дух Бухары и ее жителей
    Благодарим Ларису за прекрасную экскурсию! Очень интересно, с тонкостями и нюансами произошло наше первое знакомство с красавицей Бухарой! Отличный маршрут, увлекательный рассказ и очень приятное общение! Время пролетело незаметно. Обязательно приедем ещё раз! Всем рекомендуем!
  • А
    Анастасия
    21 мая 2024
    Душевная Бухара
    Нам очень понравилась экскурсия, не смотря на дождь, мы не заметили, как прошло 4,5 часа))) на одном дыхании!!!Спасибо большое Гульшан!!!
  • А
    Альбина
    18 мая 2024
    Душевная Бухара
    Гульшан, очень приятная и милая девушка! Провела великолепную экскурсию, все остались довольны, даже дети) Очень рекомендую!
    Гульшан, очень приятная и милая девушка! Провела великолепную экскурсию, все остались довольны, даже дети) Очень рекомендую!Гульшан, очень приятная и милая девушка! Провела великолепную экскурсию, все остались довольны, даже дети) Очень рекомендую!Гульшан, очень приятная и милая девушка! Провела великолепную экскурсию, все остались довольны, даже дети) Очень рекомендую!
  • М
    Михаил
    16 мая 2024
    Душевная Бухара
    Ещё раз хочу поблагодарить Гульшан за прекрасную экскурсию по древней Бухаре.
  • А
    Аркадий
    15 мая 2024
    Второй день в Бухаре: скрытые сокровища города
    Хочу выразить бесконечную благодарность Ираджу. Это было просто бомбически. Так активно, интересно и весело редко когда получается. Ирадж местный житель
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    с русскими корнями, из-за чего можно насладиться и знаниями, и опытом и отсутствием языковых барьеров. Заглянули в потаенные уголки Бухары, поговорили о советском прошлом и даже чуть не попали в гости на плов)) Мы влюбились в Бухару. И немаловажную роль в этом сыграл Ирадж. Всем настоятельно рекомендую!

  • П
    Петр
    11 мая 2024
    Понять дух Бухары и ее жителей
    Побывали на экскурсии у Ларисы в Бухаре. Экскурсовод великолепно владеет историческим материалом и вносит в экскурсию свои личные нотки любви
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    и уважения к этому прекрасному городу. Советует к посещению места, которые пролегают вдали от туристических маршрутов, но понимают понять народ Узбекистана, его историю.

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Бухаре в июне 2024
Сейчас в Бухаре в категории "История и архитектура" можно забронировать 4 экскурсии от 65 до 130. Туристы уже оставили гидам 154 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Бухаре (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «История и архитектура», 154 ⭐ отзыва, цены от €65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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