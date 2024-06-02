1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия Душевная Бухара: культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её секреты и легенды, насладитесь архитектурными шедеврами и культурным наследием
Начало: На площади Ляби-Хауз
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Понять дух Бухары и ее жителей
На экскурсии в Бухаре вы узнаете о духовной жизни города, посетите святые места и погрузитесь в атмосферу дружелюбия и гостеприимства
Начало: В вашем отеле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€65 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Бухара: По следам Авиценны - путешествие в сердце истории
Погрузитесь в мир древней Бухары, следуя по стопам великого Авиценны. Откройте для себя места, связанные с жизнью и работой знаменитого ученого
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€65 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Второй день в Бухаре: Путешествие по скрытым сокровищам
Погрузитесь в атмосферу настоящей Бухары, исследуя её скрытые уголки и сакральные места в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€130 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений2 июня 2024Лариса очень открытый и энергичный человек, который знает, любит свой город и пытается донести эту любовь нам, туристам. Провела отличную 5
- ЕЕвгения1 июня 2024Для нас это была одна из лучших экскурсий в Узбекистане. Очень понравилось, что Наталья знает не только историю, но и что
- ЕЕвгения1 июня 2024Мы остались под очень приятным впечатлением об экскурсии. Ирадж по нашей просьбе заменил один из пунктов в программе на дворец
- ЕЕвгений28 мая 2024Нам экскурсия понравилась, Ирадж - спасибо! "Вишенка на торте" - баранина из тандыра в не туристическом ресторанчике Чорбакр, рекомендую!!!
- ССергей24 мая 2024Благодарим Ларису за прекрасную экскурсию! Очень интересно, с тонкостями и нюансами произошло наше первое знакомство с красавицей Бухарой! Отличный маршрут, увлекательный рассказ и очень приятное общение! Время пролетело незаметно. Обязательно приедем ещё раз! Всем рекомендуем!
- ААнастасия21 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия, не смотря на дождь, мы не заметили, как прошло 4,5 часа))) на одном дыхании!!!Спасибо большое Гульшан!!!
- ААльбина18 мая 2024Гульшан, очень приятная и милая девушка! Провела великолепную экскурсию, все остались довольны, даже дети) Очень рекомендую!
- ММихаил16 мая 2024Ещё раз хочу поблагодарить Гульшан за прекрасную экскурсию по древней Бухаре.
- ААркадий15 мая 2024Хочу выразить бесконечную благодарность Ираджу. Это было просто бомбически. Так активно, интересно и весело редко когда получается. Ирадж местный житель
- ППетр11 мая 2024Побывали на экскурсии у Ларисы в Бухаре. Экскурсовод великолепно владеет историческим материалом и вносит в экскурсию свои личные нотки любви
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Бухаре в июне 2024
Сейчас в Бухаре в категории "История и архитектура" можно забронировать 4 экскурсии от 65 до 130. Туристы уже оставили гидам 154 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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