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и от туда мы начали узнавать о интересных событиях и об истории и о достопримечательностях Бухары. Экскурсия прошла легко и без спешки. Фуркат провел нас по всем интересующим локациям, подробно рассказав о каждой с большой любовью. Сразу было видно, что человек любит свою работу и что самое главное свой город. Берите экскурсию у Фурката, не пожалеете 😉!