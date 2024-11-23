Комфортный, индивидуальный трансфер Бухара - Хива

Путешествие из Бухары в Хиву на современных автомобилях с русскоговорящим водителем. Полное наслаждение дорогой и природой
Быстро и комфортно добраться из Бухары в Хиву на современных легковых автомобилях с русскоговорящим водителем.

Все организационные моменты будут решены за вас, чтобы вы могли полностью насладиться поездкой через пустыню Кызылкум.
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В пути предусмотрены остановки в чайханах для перекуса, или можно взять с собой ланчбоксы. Трансфер доступен в обоих направлениях. Водители - профессионалы с многолетним опытом, автомобили марки Chevrolet с уютным салоном. Ваше путешествие будет приятным и беззаботным

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортные автомобили Chevrolet
  • 🗣️ Русскоговорящий водитель
  • 🛣️ Бескрайние просторы пустыни Кызылкум
  • 🍽️ Остановки в чайханах
  • 🔄 Трансфер в обоих направлениях
    • Комфортный, индивидуальный трансфер Бухара - Хива
    Комфортный, индивидуальный трансфер Бухара - Хива
    Комфортный, индивидуальный трансфер Бухара - Хива
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

    Что можно увидеть

  • Пустыня Кызылкум

    • Описание трансфер

    Мы рады предложить вам комфортное и безопасное путешествие из Бухары в Хиву на современных легковых автомобилях в компании опытного русскоговорящего водителя. Наша компания берет на себя все организационные моменты, чтобы вы могли полностью насладиться поездкой через бескрайние просторы пустыни Кызылкум. Позвольте нам сделать ваше путешествие приятным и беззаботным! Что вас ждет:• Вас ждут комфортные седаны марки Chevrolet с мягким и уютным салоном, а наши водители — профессионалы с многолетним опытом вождения.
    • Мы предоставим трансфер из вашего отеля, аэропорта или ж/д вокзала в Бухаре и доставим вас в Хиву по указанному вами адресу. Важная информация:• По пути предусмотрены остановки в чайханах, где вы сможете перекусить, или возьмите с собой ланчбоксы, чтобы насладиться путешествием без лишних прерываний.
    • Трансфер также доступен в обратном направлении — из Хивы в Бухару.

    Выберите удобную дату из расписания

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    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Степь-пустыня Кызылкум
    • Барханы песчанные местами
    Что включено
    • Услуги водителя с авто
    • Топливо
    Что не входит в цену
    • Питание
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Ваш адрес
    Завершение: Хива-ваш пункт назначения
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 7 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Важная информация
    • Дорога занимает несколько часов будут остановки
    • Где можно покушать в чайханах или возьмите ланчбоксы
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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