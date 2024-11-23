Быстро и комфортно добраться из Бухары в Хиву на современных легковых автомобилях с русскоговорящим водителем.
Все организационные моменты будут решены за вас, чтобы вы могли полностью насладиться поездкой через пустыню Кызылкум.
Все организационные моменты будут решены за вас, чтобы вы могли полностью насладиться поездкой через пустыню Кызылкум.
5 причин купить этот трансфер
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
Описание трансферМы рады предложить вам комфортное и безопасное путешествие из Бухары в Хиву на современных легковых автомобилях в компании опытного русскоговорящего водителя. Наша компания берет на себя все организационные моменты, чтобы вы могли полностью насладиться поездкой через бескрайние просторы пустыни Кызылкум. Позвольте нам сделать ваше путешествие приятным и беззаботным! Что вас ждет:• Вас ждут комфортные седаны марки Chevrolet с мягким и уютным салоном, а наши водители — профессионалы с многолетним опытом вождения.
- Мы предоставим трансфер из вашего отеля, аэропорта или ж/д вокзала в Бухаре и доставим вас в Хиву по указанному вами адресу. Важная информация:• По пути предусмотрены остановки в чайханах, где вы сможете перекусить, или возьмите с собой ланчбоксы, чтобы насладиться путешествием без лишних прерываний.
- Трансфер также доступен в обратном направлении — из Хивы в Бухару.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Степь-пустыня Кызылкум
- Барханы песчанные местами
Что включено
- Услуги водителя с авто
- Топливо
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес
Завершение: Хива-ваш пункт назначения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Дорога занимает несколько часов будут остановки
- Где можно покушать в чайханах или возьмите ланчбоксы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Бухары
Похожие экскурсии из Бухары
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Бухара - город-музей: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её историю и современную жизнь. Уникальные маршруты, древние памятники и колоритные базары ждут вас
Начало: Ресепшен отеля или возле памятника Ходжи Насреддин...
Завтра в 09:00
24 ноя в 09:00
$99 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия Сказочная Бухара: глубина истории и культуры
Загляните в сердце Узбекистана с экскурсией по Бухаре. Откройте для себя величие Лаби-Хауз, Пои-Калян и многое другое
24 ноя в 10:30
25 ноя в 10:30
$90 за всё до 10 чел.
скидка
20%
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Детально о Бухаре
Познакомьтесь с Бухарой, её архитектурными памятниками и культурным наследием. Погрузитесь в атмосферу 16-17 веков и узнайте о жизни горожан
Начало: У ансамбля Ляби-Хауз
Завтра в 09:00
25 ноя в 09:00
30$24 за человека