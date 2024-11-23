читать дальше В пути предусмотрены остановки в чайханах для перекуса, или можно взять с собой ланчбоксы. Трансфер доступен в обоих направлениях. Водители - профессионалы с многолетним опытом, автомобили марки Chevrolet с уютным салоном. Ваше путешествие будет приятным и беззаботным

Быстро и комфортно добраться из Бухары в Хиву на современных легковых автомобилях с русскоговорящим водителем.Все организационные моменты будут решены за вас, чтобы вы могли полностью насладиться поездкой через пустыню Кызылкум.