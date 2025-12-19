Предлагаем вам познакомиться с восточной культурой через рисование.
Вы создадите картину, даже если прежде не держали кисть в руке — мы будем мягко направлять вас на каждом шаге. Научитесь передавать восточные узоры, свет и настроение через краски. И унесёте с собой уникальное изделие, кусочек вдохновения и память о солнечной Бухаре.
Вы создадите картину, даже если прежде не держали кисть в руке — мы будем мягко направлять вас на каждом шаге. Научитесь передавать восточные узоры, свет и настроение через краски. И унесёте с собой уникальное изделие, кусочек вдохновения и память о солнечной Бухаре.
Описание мастер-класса
- Вы напишите картину на холсте или глиняной тарелке. Рисовать будете акриловыми красками на водной основе.
- Мы расскажем историю сакральных восточных орнаментов, объясним технику создания красок в старину.
- Угостим вас чаем и сухофруктами.
- Готовый результат вы заберёте с собой сразу после окончания занятия.
Организационные детали
- В стоимость входят все расходные материалы (краски, кисти, холсты, тарелки, финишный лак для изделий), чай и вкусняшки.
- Можно участникам любого возраста.
- Занятие проведёт один из мастеров нашей команды.
в понедельник, среду, четверг и субботу в 11:00 и 13:30
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле мечети Пиридастгир
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг и субботу в 11:00 и 13:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вазира — Организатор в Бухаре
В нашей студии мы проводим разного рода мастер-классы и хотим предложить один из них для наших гостей. Напишите уникальную картину в восточном стиле и заберите ее с собой на память о солнечном Узбекистане!
Входит в следующие категории Бухары
Похожие экскурсии из Бухары
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказочная Бухара
Познакомиться с древней историей и великолепной архитектурой города на обзорной экскурсии
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
$90 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 2 чел.
Профессиональная фотосессия в Бухаре
Ваши атмосферные снимки в декорациях восточной сказки
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бухара - город-музей
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её историю и современную жизнь. Уникальные маршруты, древние памятники и колоритные базары ждут вас
Начало: Возле памятника Ходже Насреддину
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$100 за всё до 4 чел.