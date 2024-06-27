Экскурсии выходного дня в Бухаре

Найдено 5 экскурсий в категории «На выходные» в Бухаре на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древняя и вечно молодая Бухара
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
140 отзывов
Древняя и вечно молодая Бухара: Индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей
Начало: На площади Ляби-Хауз
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
65 за всё до 5 чел.
Путешествие по окрестностям Бухары
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
25 отзывов
Путешествие по историческим местам Бухары: от Чор-Минор до Накшбанди
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, посетив ее знаменитые окрестности. Вас ждет незабываемое путешествие по историческим местам
6 июля в 10:00
7 июля в 10:30
145 за всё до 4 чел.
Бухара - город-музей
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
317 отзывов
Бухара - город-музей: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её историю и современную жизнь. Уникальные маршруты, древние памятники и колоритные базары ждут вас
Начало: Ресепшен отеля или возле памятника Ходжи Насреддин...
Завтра в 11:00
6 июля в 09:00
90 за всё до 4 чел.
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
28 отзывов
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, изучите её главные архитектурные памятники и услышите увлекательные истории о её прошлом
Начало: У вашего отеля
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
125 за всё до 6 чел.
Бухара: по следам Авиценны
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
23 отзыва
Бухара: По следам Авиценны - путешествие в сердце истории
Погрузитесь в мир древней Бухары, следуя по стопам великого Авиценны. Откройте для себя места, связанные с жизнью и работой знаменитого ученого
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
65 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жанна
    27 июня 2024
    Древняя и вечно молодая Бухара
    Спасибо большое Фуркату за 5 часов красивого, интересного рассказа про Бухару. Было +40, с нами был малыш 10 мес, но это всё не помешало насладиться чудесной Бухарой и её историей. Всем рекомендуем Фурката и его сопровождение!
    Спасибо большое Фуркату за 5 часов красивого, интересного рассказа про Бухару. Было +40, с нами был
  • В
    Вероника
    20 июня 2024
    Древняя и вечно молодая Бухара
    Замечательная экскурсия, Фуркат - лучший гид, с которым нам удалось прогуляться по Узбекистану. Глубокие знания, он ответил на все наши вопросы, было очень интересно!)
  • Е
    Елена
    14 июня 2024
    Древняя и вечно молодая Бухара
    Наша экскурсия с Фуркатом состоялась вчера и мы безумно ему благодарны за эти 5 часов, которые мы провели вместе. Мы бы не смогли прочувствовать этот город и пропитаться его энергетикой без истории, которую нам очень интересно преподнес Фуркат. Рекомендую! 🤝
  • Е
    Евгения
    1 июня 2024
    Бухара: по следам Авиценны
    Для нас это была одна из лучших экскурсий в Узбекистане. Очень понравилось, что Наталья знает не только историю, но и что
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    происходит в городе сейчас. Например, она показала нам, где пить самый вкусный в Бухаре кофе (мы бы ни за что не догадались). В общем, мы очень приятно и познавательно провели время, рекомендую!

    Для нас это была одна из лучших экскурсий в УзбекистанеДля нас это была одна из лучших экскурсий в УзбекистанеДля нас это была одна из лучших экскурсий в УзбекистанеДля нас это была одна из лучших экскурсий в УзбекистанеДля нас это была одна из лучших экскурсий в Узбекистане
  • В
    Василий
    25 мая 2024
    Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
    Шавкат забрал нас из отеля, как договаривались. Провел экскурсию, в этот день она заняла 4,5 часа. Он показал все заявленные в
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    программе достопримечательности города. Информация была донесена по программе, нам не хватило ощущения сказки, которую ожидали ощутить, прочитав восторженные отзывы других туристов.

    Шавкат забрал нас из отеля, как договаривались. Провел экскурсию, в этот день она заняла 4,5 часаШавкат забрал нас из отеля, как договаривались. Провел экскурсию, в этот день она заняла 4,5 часаШавкат забрал нас из отеля, как договаривались. Провел экскурсию, в этот день она заняла 4,5 часаШавкат забрал нас из отеля, как договаривались. Провел экскурсию, в этот день она заняла 4,5 часаШавкат забрал нас из отеля, как договаривались. Провел экскурсию, в этот день она заняла 4,5 часа
  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    Бухара: по следам Авиценны
    Понравился экскурсовод и сама экскурсия. Очень все естественно и органично, погрузились и в историю и в современную жизнь Узбекистана. Нам очень понравилась наша прогулка с Натальей не смотря на дождь. Надеемся, что вы не заболели, Наталья. Мы просохли, бодры и здоровы)
  • Л
    Ленар
    9 мая 2024
    Бухара: по следам Авиценны
    Хорошая экскурсия, соответствует описанию. Понравилось
  • А
    Александр
    2 мая 2024
    Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
    Отличная экскурсия, очень структурированная подача исторического материала, прекрасная прогулка по Бухаре с рассказами по историю города и вообще Средней Азии
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    и архитектуру сооружений, вкусный кофе с халвой, лавочки мастеров, куда потом захотелось вернуться. Однозначно лучший гид из всей поездки по Узбекистану, который рассказывал именно с исторической точки зрения. Рекомендую!

  • К
    Кристина
    1 мая 2024
    Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
    Шавкат - потрясающий экскурсовод. Наверное, лучший из тех, что мы встречали! База знаний экскурсовода поражает, помимо этого, подача материала: приятная и
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    ненавязчивая. Шавкат смог быстро сориентироваться, в условиях вынужденного сокращения времени экскурсии. Провел нас по знаковым местам жемчужины средней Азии - Бухары. Мы не просто благодарны Шавкату, но и еще обязательно вновь вернемся на экскурсию именно к нему!

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «На выходные»

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  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Бухаре в июле 2024
Сейчас в Бухаре в категории "На выходные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 65 до 145. Туристы уже оставили гидам 533 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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