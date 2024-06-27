1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Древняя и вечно молодая Бухара: Индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей
Начало: На площади Ляби-Хауз
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
€65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по историческим местам Бухары: от Чор-Минор до Накшбанди
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, посетив ее знаменитые окрестности. Вас ждет незабываемое путешествие по историческим местам
6 июля в 10:00
7 июля в 10:30
€145 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Бухара - город-музей: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её историю и современную жизнь. Уникальные маршруты, древние памятники и колоритные базары ждут вас
Начало: Ресепшен отеля или возле памятника Ходжи Насреддин...
Завтра в 11:00
6 июля в 09:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, изучите её главные архитектурные памятники и услышите увлекательные истории о её прошлом
Начало: У вашего отеля
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
€125 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Бухара: По следам Авиценны - путешествие в сердце истории
Погрузитесь в мир древней Бухары, следуя по стопам великого Авиценны. Откройте для себя места, связанные с жизнью и работой знаменитого ученого
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
€65 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанна27 июня 2024Спасибо большое Фуркату за 5 часов красивого, интересного рассказа про Бухару. Было +40, с нами был малыш 10 мес, но это всё не помешало насладиться чудесной Бухарой и её историей. Всем рекомендуем Фурката и его сопровождение!
- ВВероника20 июня 2024Замечательная экскурсия, Фуркат - лучший гид, с которым нам удалось прогуляться по Узбекистану. Глубокие знания, он ответил на все наши вопросы, было очень интересно!)
- ЕЕлена14 июня 2024Наша экскурсия с Фуркатом состоялась вчера и мы безумно ему благодарны за эти 5 часов, которые мы провели вместе. Мы бы не смогли прочувствовать этот город и пропитаться его энергетикой без истории, которую нам очень интересно преподнес Фуркат. Рекомендую! 🤝
- ЕЕвгения1 июня 2024Для нас это была одна из лучших экскурсий в Узбекистане. Очень понравилось, что Наталья знает не только историю, но и что
- ВВасилий25 мая 2024Шавкат забрал нас из отеля, как договаривались. Провел экскурсию, в этот день она заняла 4,5 часа. Он показал все заявленные в
- ООльга11 мая 2024Понравился экскурсовод и сама экскурсия. Очень все естественно и органично, погрузились и в историю и в современную жизнь Узбекистана. Нам очень понравилась наша прогулка с Натальей не смотря на дождь. Надеемся, что вы не заболели, Наталья. Мы просохли, бодры и здоровы)
- ЛЛенар9 мая 2024Хорошая экскурсия, соответствует описанию. Понравилось
- ААлександр2 мая 2024Отличная экскурсия, очень структурированная подача исторического материала, прекрасная прогулка по Бухаре с рассказами по историю города и вообще Средней Азии
- ККристина1 мая 2024Шавкат - потрясающий экскурсовод. Наверное, лучший из тех, что мы встречали! База знаний экскурсовода поражает, помимо этого, подача материала: приятная и
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «На выходные»
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