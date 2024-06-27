Ж Жанна Древняя и вечно молодая Бухара Спасибо большое Фуркату за 5 часов красивого, интересного рассказа про Бухару. Было +40, с нами был малыш 10 мес, но это всё не помешало насладиться чудесной Бухарой и её историей. Всем рекомендуем Фурката и его сопровождение!

В Вероника Древняя и вечно молодая Бухара Замечательная экскурсия, Фуркат - лучший гид, с которым нам удалось прогуляться по Узбекистану. Глубокие знания, он ответил на все наши вопросы, было очень интересно!)

Е Елена Древняя и вечно молодая Бухара Наша экскурсия с Фуркатом состоялась вчера и мы безумно ему благодарны за эти 5 часов, которые мы провели вместе. Мы бы не смогли прочувствовать этот город и пропитаться его энергетикой без истории, которую нам очень интересно преподнес Фуркат. Рекомендую! 🤝

Е Евгения Бухара: по следам Авиценны читать дальше происходит в городе сейчас. Например, она показала нам, где пить самый вкусный в Бухаре кофе (мы бы ни за что не догадались). В общем, мы очень приятно и познавательно провели время, рекомендую! Для нас это была одна из лучших экскурсий в Узбекистане. Очень понравилось, что Наталья знает не только историю, но и что

В Василий Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии читать дальше программе достопримечательности города. Информация была донесена по программе, нам не хватило ощущения сказки, которую ожидали ощутить, прочитав восторженные отзывы других туристов. Шавкат забрал нас из отеля, как договаривались. Провел экскурсию, в этот день она заняла 4,5 часа. Он показал все заявленные в

О Ольга Бухара: по следам Авиценны Понравился экскурсовод и сама экскурсия. Очень все естественно и органично, погрузились и в историю и в современную жизнь Узбекистана. Нам очень понравилась наша прогулка с Натальей не смотря на дождь. Надеемся, что вы не заболели, Наталья. Мы просохли, бодры и здоровы)

Л Ленар Бухара: по следам Авиценны Хорошая экскурсия, соответствует описанию. Понравилось

А Александр Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии читать дальше и архитектуру сооружений, вкусный кофе с халвой, лавочки мастеров, куда потом захотелось вернуться. Однозначно лучший гид из всей поездки по Узбекистану, который рассказывал именно с исторической точки зрения. Рекомендую! Отличная экскурсия, очень структурированная подача исторического материала, прекрасная прогулка по Бухаре с рассказами по историю города и вообще Средней Азии