Индивидуальная
до 12 чел.
Мастер-класс в гончарной мастерской Гиждувана
Погрузитесь в мир гончарного искусства Гиждувана. Узнайте о видах глин, этапах производства и создайте свою керамику под руководством мастера
Начало: По вашему адресу в Бухаре
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $180 за всё до 12 чел.
Групповая
до 25 чел.
Между традиционным ремеслом и искусством - групповая экскурсия в гончарную мастерскую Гиждувана
Познакомиться с историей узбекской керамики, понаблюдать за работой гончаров и слепить своё изделие
Начало: По вашему адресу в Бухаре
Расписание: ежедневно в 08:00
$45 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Бухаре
Откройте для себя удивительный мир Бухары, где история и современность переплетаются в уникальной атмосфере. Вас ждут легенды и секреты города
Начало: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$75 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладислав10 мая 2025В мастерскую нас отвез водитель, не гид. Сама экскурсия начинается в мастерской - нам предложили раскрасить красками тарелки и слепить
- AAdrian12 марта 2025An excellent tour, an unforgettable experience! I highly recommend it! 😊
Превосходный тур, незабываемые впечатления! Очень рекомендую! 😊
- ХХван2 марта 2025Были на экскурсии 23 января 2025 года
Отличная экскурсия и неповторимые эмоции с профессиональным мастером-экскурсоводом в мастерской. Все прошло познавательно и
- ЕЕлисей20 февраля 2025Отличная экскурсия, было очень познавательно, интересно, и с юмором. Отдельная благодарность организатору Мухсину и экскурсоводу Наталье, за прекрасное проведенное время. Обязательно рекомендую всем кто думает посетить!
- ДДарья26 января 2025Огромная благодарность организаторам за содержательную экскурсию! Незабываемые впечатления. Огромная благодарность организаторам за содержательную экскурсию и позитив!
- TTimofey23 января 2025Около 20 дней назад посетили гончарную мастерскую в Гиждуване — эмоции до сих пор свежи! Мастер-класс был потрясающим, удалось самим попробовать сделать керамику. Гид Бахтиёр был очень интересным рассказчиком, а водитель Али обеспечил комфортную и спокойную поездку. Рекомендуем!
- ВВероника23 января 2025Гончарная мастерская в Гиждуване - место, где оживают традиции и ремёсла. Участие в мастер-классе стало настоящим открытием: попробовать себя в
- ССергей19 января 2025Спасибо большое, все очень интересно и колоритно.
- ВВладислав23 ноября 2024✨"Огромное впечатление! Наблюдать за тем, как мастера превращают простой кусок глины в настоящее искусство, было невероятно увлекательно. Каждый шаг процесса захватывает дух!
