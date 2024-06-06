Групповые экскурсии Бухары

Найдено 7 экскурсий в категории «Групповые» в Бухаре на русском языке, цены от €22, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
О Бухаре с любовью
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
37 отзывов
Популярное предложение
О Бухаре с любовью: экскурсия по историческим кварталам и памятникам
Прогуляйтесь по историческому центру Бухары, от светского до духовного. Узнайте о купцах, религиях и легендах города. Завершите день в уютной чайхане
Начало: На площади Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
25 за человека
Обзорная групповая экскурсия по сказочной Бухаре
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
111 отзывов
Популярное предложение
Обзорная групповая экскурсия по сказочной Бухаре: история и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, где каждый камень рассказывает свою историю. Вас ждут легенды, архитектурные шедевры и тайны древних улиц
Начало: От торгового купола Токи-Саррофон
Расписание: ежедневно в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
22 за человека
Вечерняя прогулка «1000 и 1 ночь в Бухаре»
🚶 Пешая
скидка
8%
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
Вечерняя экскурсия в Бухаре: от крепости Арк до Ляби-Хауз
Почувствуйте волшебство Бухары в свете вечерних огней. Незабываемая прогулка, полная историй и красоты
Начало: У водоёма Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
4945 за человека
Вечерняя прогулка «1000 и 1 ночь в Бухаре»
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Вечерняя экскурсия в Бухаре: магия «1000 и 1 ночи» в огнях города
Почувствуйте волшебство Бухары вечером, когда город оживает под мягким светом лун и фонарей. Уникальный тур, полный историй и красоты
Начало: У водоема Лябихауз возле памятника Насреди
Расписание: Каждый день в 17 00
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
$44 за человека
Мудрая Бухара - в гостях у Ходжи Насреддина
Мини-группа
4 часа
5 отзывов
Мудрая Бухара - в гостях у Ходжи Насреддина
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Бухаре, начав с памятника Ходжи Насреддина. Узнайте о его мудрости и посетите знаковые места старого города
Начало: Комплекс Ляби Хауз у памятника Ходжи Насреддина
Расписание: Каждый день в 09 00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$45 за человека
«Большое величие» благородной Бухары
Мини-группа
4 часа
8 отзывов
«Большое величие» благородной Бухары
Прогулка по улочкам Старого города Бухары, где вы почувствуете средневековый колорит и узнаете историю знаменитых достопримечательностей
Начало: Ляби Хауз у памятника Ходжи Насредину
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$40 за человека
Первое свидание: знакомьтесь, Бухара
скидка
9%
Мини-группа
4 часа
Первое свидание: знакомьтесь, Бухара
Погуляйте по древнему восточному городу и прикоснитесь к его богатой истории. Узнайте, как живут местные жители и оцените архитектурные шедевры
Начало: Комплекс Ляби-Хауз у Хаджи Насреддина на ослике
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
44$40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    6 июня 2024
    Обзорная групповая экскурсия по сказочной Бухаре
    Нам очень понравилась экскурсия с Равшаном. У него отличный русский язык и достаточно знаний, чтобы ответить на дополнительные вопросы по
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    истории. И большое спасибо ему за терпение, т. к. наша группа часто отвлекалась от темы экскурсии. Рекомендую эту экскурсию и этого гида.

  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    О Бухаре с любовью
    Спасибо Ислому за интересную и не скучную прогулку!
  • Р
    Руслан
    4 июня 2024
    Обзорная групповая экскурсия по сказочной Бухаре
    Экскурсия понравилась. Гид Рустам грамотно рассказал обо всех местах, которые были в программе. В группе было всего 2 человека (я
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    и мама), так как видимо уже не сезон. Уложились ровно по времени, на фото также времени в целом хватило. Также Рустам посоветовал хорошее место, где готовят вкусный плов. В общем, советую данную экскурсию)

  • С
    Софья
    2 июня 2024
    О Бухаре с любовью
    Отличная экскурсия от Ислома. Молодой, современный экскурсовод. Много знает и очень интересно рассказывает. Показал Бухару через призму современного молодого человека. Рекомендую👌
  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    Обзорная групповая экскурсия по сказочной Бухаре
    Очень информативная и интересная экскурсия
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    О Бухаре с любовью
    Прекрасная экскурсия по Старому городу, наполненная историческими фактами, комментариями! Ислом отличный рассказчик, владеющий информацией, увлечённый историей своего города и народа. Спасибо! Буду рекомендавать.
  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Вечерняя прогулка «1000 и 1 ночь в Бухаре»
    Экскурсию по Бухаре для нас провела Насиба. Прогулка оказалась интересной и познавательной. Заходили в места, которые сами скорее всего не нашли бы. Получили огромное удовольствие от знакомства с мастерами города и красоты вечерней Бухары.
  • А
    Андрей
    16 мая 2024
    Мудрая Бухара - в гостях у Ходжи Насреддина
    Экскурсию по красивейшей Бухаре провела чудесный экскурсовод Гуля, которая живо и интересно рассказала об истории города и основных архитектурных памятниках центра города. Экскурсия очень понравилась, жаль только, что мало времени!
  • Н
    Наталья
    7 мая 2024
    Вечерняя прогулка «1000 и 1 ночь в Бухаре»
    Экскурсию для нас проводила прекрасная Гуля. Замечательно преподносит историю Бухары, ориентируется на желания гостей и показывает, казалось бы, не самые
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    главные исторические объекты Бухары, но очень-очень интересные! Получили огромное удовольствие и массу интересных фактов, гуляя с ней по Бухаре. Низкий поклон и огромная благодарность Гуле за эту экскурсию! 🥰🥰🥰

  • Б
    Белинда
    20 апреля 2024
    Мудрая Бухара - в гостях у Ходжи Насреддина
    Была экскурсия с Гулей. Очень интересно рассказывает историю города. Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Групповые»

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  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Бухаре в июне 2024
Сейчас в Бухаре в категории "Групповые" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 22 до 45 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 167 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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