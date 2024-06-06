1 чел.
По популярности
Мини-группа
3 часа
Популярное предложение
О Бухаре с любовью: экскурсия по историческим кварталам и памятникам
Прогуляйтесь по историческому центру Бухары, от светского до духовного. Узнайте о купцах, религиях и легендах города. Завершите день в уютной чайхане
Начало: На площади Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
€25 за человека
Мини-группа
3.5 часа
Популярное предложение
Обзорная групповая экскурсия по сказочной Бухаре: история и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, где каждый камень рассказывает свою историю. Вас ждут легенды, архитектурные шедевры и тайны древних улиц
Начало: От торгового купола Токи-Саррофон
Расписание: ежедневно в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€22 за человека
скидка
8%
Мини-группа
2 часа
Вечерняя экскурсия в Бухаре: от крепости Арк до Ляби-Хауз
Почувствуйте волшебство Бухары в свете вечерних огней. Незабываемая прогулка, полная историй и красоты
Начало: У водоёма Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
49€45 за человека
Мини-группа
2 часа
Вечерняя экскурсия в Бухаре: магия «1000 и 1 ночи» в огнях города
Почувствуйте волшебство Бухары вечером, когда город оживает под мягким светом лун и фонарей. Уникальный тур, полный историй и красоты
Начало: У водоема Лябихауз возле памятника Насреди
Расписание: Каждый день в 17 00
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
$44 за человека
Мини-группа
4 часа
Мудрая Бухара - в гостях у Ходжи Насреддина
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Бухаре, начав с памятника Ходжи Насреддина. Узнайте о его мудрости и посетите знаковые места старого города
Начало: Комплекс Ляби Хауз у памятника Ходжи Насреддина
Расписание: Каждый день в 09 00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$45 за человека
Мини-группа
4 часа
«Большое величие» благородной Бухары
Прогулка по улочкам Старого города Бухары, где вы почувствуете средневековый колорит и узнаете историю знаменитых достопримечательностей
Начало: Ляби Хауз у памятника Ходжи Насредину
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$40 за человека
скидка
9%
Мини-группа
4 часа
Первое свидание: знакомьтесь, Бухара
Погуляйте по древнему восточному городу и прикоснитесь к его богатой истории. Узнайте, как живут местные жители и оцените архитектурные шедевры
Начало: Комплекс Ляби-Хауз у Хаджи Насреддина на ослике
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
44$40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса6 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия с Равшаном. У него отличный русский язык и достаточно знаний, чтобы ответить на дополнительные вопросы по
- ТТатьяна4 июня 2024Спасибо Ислому за интересную и не скучную прогулку!
- РРуслан4 июня 2024Экскурсия понравилась. Гид Рустам грамотно рассказал обо всех местах, которые были в программе. В группе было всего 2 человека (я
- ССофья2 июня 2024Отличная экскурсия от Ислома. Молодой, современный экскурсовод. Много знает и очень интересно рассказывает. Показал Бухару через призму современного молодого человека. Рекомендую👌
- ИИрина31 мая 2024Очень информативная и интересная экскурсия
- ООльга30 мая 2024Прекрасная экскурсия по Старому городу, наполненная историческими фактами, комментариями! Ислом отличный рассказчик, владеющий информацией, увлечённый историей своего города и народа. Спасибо! Буду рекомендавать.
- ТТатьяна20 мая 2024Экскурсию по Бухаре для нас провела Насиба. Прогулка оказалась интересной и познавательной. Заходили в места, которые сами скорее всего не нашли бы. Получили огромное удовольствие от знакомства с мастерами города и красоты вечерней Бухары.
- ААндрей16 мая 2024Экскурсию по красивейшей Бухаре провела чудесный экскурсовод Гуля, которая живо и интересно рассказала об истории города и основных архитектурных памятниках центра города. Экскурсия очень понравилась, жаль только, что мало времени!
- ННаталья7 мая 2024Экскурсию для нас проводила прекрасная Гуля. Замечательно преподносит историю Бухары, ориентируется на желания гостей и показывает, казалось бы, не самые
- ББелинда20 апреля 2024Была экскурсия с Гулей. Очень интересно рассказывает историю города. Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Групповые»
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