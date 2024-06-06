Л Лариса Обзорная групповая экскурсия по сказочной Бухаре читать дальше истории. И большое спасибо ему за терпение, т. к. наша группа часто отвлекалась от темы экскурсии. Рекомендую эту экскурсию и этого гида. Нам очень понравилась экскурсия с Равшаном. У него отличный русский язык и достаточно знаний, чтобы ответить на дополнительные вопросы по

Т Татьяна О Бухаре с любовью Спасибо Ислому за интересную и не скучную прогулку!

Р Руслан Обзорная групповая экскурсия по сказочной Бухаре читать дальше и мама), так как видимо уже не сезон. Уложились ровно по времени, на фото также времени в целом хватило. Также Рустам посоветовал хорошее место, где готовят вкусный плов. В общем, советую данную экскурсию) Экскурсия понравилась. Гид Рустам грамотно рассказал обо всех местах, которые были в программе. В группе было всего 2 человека (я

С Софья О Бухаре с любовью Отличная экскурсия от Ислома. Молодой, современный экскурсовод. Много знает и очень интересно рассказывает. Показал Бухару через призму современного молодого человека. Рекомендую👌

И Ирина Обзорная групповая экскурсия по сказочной Бухаре Очень информативная и интересная экскурсия

О Ольга О Бухаре с любовью Прекрасная экскурсия по Старому городу, наполненная историческими фактами, комментариями! Ислом отличный рассказчик, владеющий информацией, увлечённый историей своего города и народа. Спасибо! Буду рекомендавать.

Т Татьяна Вечерняя прогулка «1000 и 1 ночь в Бухаре» Экскурсию по Бухаре для нас провела Насиба. Прогулка оказалась интересной и познавательной. Заходили в места, которые сами скорее всего не нашли бы. Получили огромное удовольствие от знакомства с мастерами города и красоты вечерней Бухары.

А Андрей Мудрая Бухара - в гостях у Ходжи Насреддина Экскурсию по красивейшей Бухаре провела чудесный экскурсовод Гуля, которая живо и интересно рассказала об истории города и основных архитектурных памятниках центра города. Экскурсия очень понравилась, жаль только, что мало времени!

Н Наталья Вечерняя прогулка «1000 и 1 ночь в Бухаре» читать дальше главные исторические объекты Бухары, но очень-очень интересные! Получили огромное удовольствие и массу интересных фактов, гуляя с ней по Бухаре. Низкий поклон и огромная благодарность Гуле за эту экскурсию! 🥰🥰🥰 Экскурсию для нас проводила прекрасная Гуля. Замечательно преподносит историю Бухары, ориентируется на желания гостей и показывает, казалось бы, не самые