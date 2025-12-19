Сказочная Бухара и её окрестности — место притяжения паломников со всего Узбекистана. Я покажу вам священные места и открою их истории.
Суфийский комплекс покровителя города, дворец последнего эмира, комплекс четырёх богословов — вы исследуете самые значимые постройки и прикоснётесь к богатому прошлому Бухары.
Описание экскурсии
Приглашаю вас в путешествие по сакральной Бухаре и её окрестностям — городу, который веками был духовным центром Средней Азии и местом притяжения паломников со всего Узбекистана. Это не просто экскурсия, а глубокое погружение в историю, веру и судьбы людей, сформировавших облик Бухары. Мы посетим главные священные и исторические комплексы, узнаем их тайны и услышим истории, которые редко встречаются в путеводителях.
Суфийский комплекс Бахауддина Накшбанда
Вы побываете в одном из самых почитаемых мест региона — комплексе покровителя Бухары, святого суфия Бахауддина Накшбанда. Я расскажу о его жизненном пути, учении и о том, почему его имя известно далеко за пределами Узбекистана. Вы узнаете, кто такие суфии и дервиши, увидите древние мечети и медресе, а также место захоронения духовного наставника, к которому до сих пор приезжают паломники. Чор Бакр — «Город мёртвых»Мы прогуляемся по загадочному средневековому комплексу Чор Бакр — усыпальнице четырёх богословов. Я поделюсь легендами о них и расскажу, как возник этот уникальный архитектурный ансамбль. Атмосфера места, его тишина и величие позволят по-настоящему почувствовать дух Средневековья.
Ситораи Мохи Хоса — резиденция последнего эмира
В летнем дворце последнего правителя Бухарского эмирата вас поразит необычное сочетание европейской роскоши и восточной утончённости. Мы рассмотрим яркие интерьеры, витражи и декоративные детали, разберёмся в устройстве дворца и поговорим о судьбе эмира и переломных событиях в истории Бухары. В завершение прогулки заглянем в дворцовый сад, где вы сможете покормить павлинов. Для кого подойдёт эта экскурсия:
- для тех, кто интересуется историей, религией и архитектурой;
- для паломников и путешественников, ищущих смысл и атмосферу;
для гостей Бухары, желающих увидеть больше, чем туристический центр. Эта экскурсия оставит у вас глубокое ощущение прикосновения к вечности и позволит взглянуть на Бухару как на живой духовный организм с богатым и многослойным прошлым. Буду рада показать вам Бухару такой, какой её знают и чувствуют местные жители. Важная информация:.
Встреча в отеле • Гид из агентства • С собой наличные сумы, воду, солнечные очки, закрытая одежда и удобная обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Суфийский комплекс Бахауддина Накшбанда - священное место паломников
- Мечети и медресе суфийского комплекса
- Захоронение покровителя Бухары Бахауддина Накшбанда
- Средневековый комплекс Чор Бакр («Город мёртвых»)
- Усыпальницы четырёх богословов
- Древние мавзолеи и некрополь Чор Бакра
- Летний дворец эмира Ситораи Мохи Хоса
- Европейско-восточную архитектуру дворца
- Богатые интерьеры и витражи резиденции
- Исторические залы дворца последнего эмира
- Дворцовый сад с павлинами
Что включено
- Услуга гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Транспорт
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бухара
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Встреча в отеле
- Гид из агентства
- С собой наличные сумы, воду, солнечные очки, закрытая одежда и удобная обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
