Бухара: вокруг да около
Индивидуальная экскурсия в Бухаре

Исследовать исторические постройки за городом и прикоснуться к богатому прошлому Узбекистана

Если сама Бухара уже изучена, давайте отправимся в путешествие по её окрестностям. Я покажу живописные уголки вокруг города и раскрою историю лучших сооружений.

Дворец эмира и суфийские жилища, ремесленный центр и дом-музей купца — это будет погружение в местный быт! Вы почувствуете, как вам откроются культура страны и все грани восточной мудрости.
Бухара: вокруг да около
Бухара: вокруг да около
Бухара: вокруг да около
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Описание

Что вас ожидает

Чтобы добраться до необычных мест вокруг Бухары, далеко ехать не придётся — всего в 45 километрах от города находится местность, известная центрами ремесла и народно-прикладного искусства. Нас ждёт город Гиждуван: когда-то сюда приезжали купцы из Азии и Европы, чтобы приобрести керамику, золотошвейные изделия и ковры. И по сей день здесь много мест, в которых искусные мастера демонстрируют свои необычные изделия.

Маршрут

Загородный дворец эмира Бухарского

Архитектурный комплекс, сочетающий традиции восточного зодчества и мотивы русской архитектуры. Вы полюбуетесь интерьерами и витражами резиденции и разберётесь в её сложном устройстве. Я расскажу о судьбе последнего правителя Бухарского эмирата, о былой жизни дворца и его настоящем. После мы отправимся в сад, чтобы покормить павлинов.

Мемориальный комплекс Абдухалика Гиждувани

В месте памяти великого суфия, основателя учения Ходжагон, вы поближе познакомитесь с течением суфизм и связанными с ним идеями. А также проверите легенду: если пройти 3 раза под стволом старинного дерева, загаданное желание обязательно сбудется.

Дом гончаров

Местные мастера-керамисты подробно расскажут о традициях ремесла и покажут весь процесс производства посуды, вплоть до обжига готовой продукции. При желании сможете принять участие в мастер-классе и изготовить собственное изделие.

Дом-музей состоятельного купца

Здесь помимо краткой истории очень богатого человека, жившего в 19 веке, вы узнаете о культуре, быте и обычаях узбекских семей. Вас ждет подробный рассказ о приготовлении бухарского плова в медном казане. Также по желанию можно устроить фотосессию в традиционных нарядах.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на легковом автомобиле комфорт-класса и входные билеты на объекты осмотра
  • Дополнительные расходы (по желанию): керамический мастер-класс, дегустация шашлыка и рыбы, традиционная фотосессия — всё вместе порядка 45-50$ с человека
  • Для посетителей комплекса Абдухалика Гиждувани действует дресс-код: одежда ниже колен, голова и плечи прикрыты лёгким платком

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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