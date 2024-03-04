Если сама Бухара уже изучена, давайте отправимся в путешествие по её окрестностям. Я покажу живописные уголки вокруг города и раскрою историю лучших сооружений. Дворец эмира и суфийские жилища, ремесленный центр и дом-музей купца — это будет погружение в местный быт! Вы почувствуете, как вам откроются культура страны и все грани восточной мудрости.

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Описание

Что вас ожидает

Чтобы добраться до необычных мест вокруг Бухары, далеко ехать не придётся — всего в 45 километрах от города находится местность, известная центрами ремесла и народно-прикладного искусства. Нас ждёт город Гиждуван: когда-то сюда приезжали купцы из Азии и Европы, чтобы приобрести керамику, золотошвейные изделия и ковры. И по сей день здесь много мест, в которых искусные мастера демонстрируют свои необычные изделия.

Маршрут

Загородный дворец эмира Бухарского

Архитектурный комплекс, сочетающий традиции восточного зодчества и мотивы русской архитектуры. Вы полюбуетесь интерьерами и витражами резиденции и разберётесь в её сложном устройстве. Я расскажу о судьбе последнего правителя Бухарского эмирата, о былой жизни дворца и его настоящем. После мы отправимся в сад, чтобы покормить павлинов.

Мемориальный комплекс Абдухалика Гиждувани

В месте памяти великого суфия, основателя учения Ходжагон, вы поближе познакомитесь с течением суфизм и связанными с ним идеями. А также проверите легенду: если пройти 3 раза под стволом старинного дерева, загаданное желание обязательно сбудется.

Дом гончаров

Местные мастера-керамисты подробно расскажут о традициях ремесла и покажут весь процесс производства посуды, вплоть до обжига готовой продукции. При желании сможете принять участие в мастер-классе и изготовить собственное изделие.

Дом-музей состоятельного купца

Здесь помимо краткой истории очень богатого человека, жившего в 19 веке, вы узнаете о культуре, быте и обычаях узбекских семей. Вас ждет подробный рассказ о приготовлении бухарского плова в медном казане. Также по желанию можно устроить фотосессию в традиционных нарядах.

Организационные детали