Е Евгения Бухара и окрестности: когда главное уже посмотрели читать дальше точке, но оказалось, что дворец работает допоздна и мы в итоге по нему гуляли без других туристов, что тоже плюс. Ойбек отличный рассказчик. Рекомендую экскурсии с ним Ездили на экскурсию во второй половине дня, я опасалась, что не успеем во дворец, тк много времени провели на первой

Е Елена Бухара и окрестности: когда главное уже посмотрели Огромное спасибо гиду Оубеку за прекрасные знания истории и быта Узбекистана! Это была замечательная экскурсия по Бухаре и пригородам с интересным рассказом. Благодарю.

Е Евгения Бухара: по следам Авиценны читать дальше происходит в городе сейчас. Например, она показала нам, где пить самый вкусный в Бухаре кофе (мы бы ни за что не догадались). В общем, мы очень приятно и познавательно провели время, рекомендую! Для нас это была одна из лучших экскурсий в Узбекистане. Очень понравилось, что Наталья знает не только историю, но и что

А Анастасия Душевная Бухара Нам очень понравилась экскурсия, не смотря на дождь, мы не заметили, как прошло 4,5 часа))) на одном дыхании!!!Спасибо большое Гульшан!!!

А Альбина Душевная Бухара Гульшан, очень приятная и милая девушка! Провела великолепную экскурсию, все остались довольны, даже дети) Очень рекомендую!

С Светлана Бухара и окрестности: когда главное уже посмотрели Ойбек прекрасный гид, а по совместительству и водитель, и фотограф! Узнали много интересного, посмотрели замечательные места. Информацию преподносит грамотно и структурированно. Умеет заинтересовать рассказом. Много нового узнали о суфизме. Рекомендуем как очень профессионального, эрудированного и тактичного гида!

М Михаил Душевная Бухара Ещё раз хочу поблагодарить Гульшан за прекрасную экскурсию по древней Бухаре.

О Ольга Бухара: по следам Авиценны Понравился экскурсовод и сама экскурсия. Очень все естественно и органично, погрузились и в историю и в современную жизнь Узбекистана. Нам очень понравилась наша прогулка с Натальей не смотря на дождь. Надеемся, что вы не заболели, Наталья. Мы просохли, бодры и здоровы)

Л Ленар Бухара: по следам Авиценны Хорошая экскурсия, соответствует описанию. Понравилось