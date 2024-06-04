1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия Душевная Бухара: культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её секреты и легенды, насладитесь архитектурными шедеврами и культурным наследием
Начало: На площади Ляби-Хауз
«Мечеть Магоки-Аттари — самая древняя из сохранившихся мечетей в Бухаре»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Бухара: По следам Авиценны - путешествие в сердце истории
Погрузитесь в мир древней Бухары, следуя по стопам великого Авиценны. Откройте для себя места, связанные с жизнью и работой знаменитого ученого
«Посетим мечеть Калон и насладимся величием самого высокого бухарского минарета, построенного через 90 лет после смерти великого мыслителя»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€65 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Бухара и окрестности: глубокое погружение в историю и культуру
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, исследуя её исторические сокровища и архитектурные шедевры
Начало: В районе старого города
«В 10 км от Бухары, в селении Каср Арафон вы посетите историко-религиозный ансамбль, где узнаете о почитаемом мусульманском святом, одном из духовных отцов суфизма и основателе ордена»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€103 за всё до 3 чел.
скидка
8%
Мини-группа
2 часа
Вечерняя экскурсия в Бухаре: от крепости Арк до Ляби-Хауз
Почувствуйте волшебство Бухары в свете вечерних огней. Незабываемая прогулка, полная историй и красоты
Начало: У водоёма Ляби-Хауз
«Не обойдём стороной старинные медресе, мавзолеи и мечети»
Расписание: ежедневно в 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
49€45 за человека
Индивидуальная
5 часов
Семь Пиров Бухары: Путешествие по духовным святыням
Погрузитесь в мир духовности и мудрости, посещая семь святых мест Бухары в компании знающего гида
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$175 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения4 июня 2024Ездили на экскурсию во второй половине дня, я опасалась, что не успеем во дворец, тк много времени провели на первой
- ЕЕлена4 июня 2024Огромное спасибо гиду Оубеку за прекрасные знания истории и быта Узбекистана! Это была замечательная экскурсия по Бухаре и пригородам с интересным рассказом. Благодарю.
- ЕЕвгения1 июня 2024Для нас это была одна из лучших экскурсий в Узбекистане. Очень понравилось, что Наталья знает не только историю, но и что
- ААнастасия21 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия, не смотря на дождь, мы не заметили, как прошло 4,5 часа))) на одном дыхании!!!Спасибо большое Гульшан!!!
- ААльбина18 мая 2024Гульшан, очень приятная и милая девушка! Провела великолепную экскурсию, все остались довольны, даже дети) Очень рекомендую!
- ССветлана17 мая 2024Ойбек прекрасный гид, а по совместительству и водитель, и фотограф! Узнали много интересного, посмотрели замечательные места. Информацию преподносит грамотно и структурированно. Умеет заинтересовать рассказом. Много нового узнали о суфизме. Рекомендуем как очень профессионального, эрудированного и тактичного гида!
- ММихаил16 мая 2024Ещё раз хочу поблагодарить Гульшан за прекрасную экскурсию по древней Бухаре.
- ООльга11 мая 2024Понравился экскурсовод и сама экскурсия. Очень все естественно и органично, погрузились и в историю и в современную жизнь Узбекистана. Нам очень понравилась наша прогулка с Натальей не смотря на дождь. Надеемся, что вы не заболели, Наталья. Мы просохли, бодры и здоровы)
- ЛЛенар9 мая 2024Хорошая экскурсия, соответствует описанию. Понравилось
- ННаталья7 мая 2024Экскурсию для нас проводила прекрасная Гуля. Замечательно преподносит историю Бухары, ориентируется на желания гостей и показывает, казалось бы, не самые
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Святые места»
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