Религиозные экскурсии по святым местам Бухары

Найдено 5 экскурсий в категории «Святые места» в Бухаре на русском языке, цены от €45, скидки до 8%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевная Бухара
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
46 отзывов
Индивидуальная экскурсия Душевная Бухара: культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её секреты и легенды, насладитесь архитектурными шедеврами и культурным наследием
Начало: На площади Ляби-Хауз
«Мечеть Магоки-Аттари — самая древняя из сохранившихся мечетей в Бухаре»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
90 за всё до 6 чел.
Бухара: по следам Авиценны
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
23 отзыва
Бухара: По следам Авиценны - путешествие в сердце истории
Погрузитесь в мир древней Бухары, следуя по стопам великого Авиценны. Откройте для себя места, связанные с жизнью и работой знаменитого ученого
«Посетим мечеть Калон и насладимся величием самого высокого бухарского минарета, построенного через 90 лет после смерти великого мыслителя»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
65 за всё до 4 чел.
Бухара и окрестности: когда главное уже посмотрели
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
25 отзывов
Бухара и окрестности: глубокое погружение в историю и культуру
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, исследуя её исторические сокровища и архитектурные шедевры
Начало: В районе старого города
«В 10 км от Бухары, в селении Каср Арафон вы посетите историко-религиозный ансамбль, где узнаете о почитаемом мусульманском святом, одном из духовных отцов суфизма и основателе ордена»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
103 за всё до 3 чел.
Вечерняя прогулка «1000 и 1 ночь в Бухаре»
🚶 Пешая
скидка
8%
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
Вечерняя экскурсия в Бухаре: от крепости Арк до Ляби-Хауз
Почувствуйте волшебство Бухары в свете вечерних огней. Незабываемая прогулка, полная историй и красоты
Начало: У водоёма Ляби-Хауз
«Не обойдём стороной старинные медресе, мавзолеи и мечети»
Расписание: ежедневно в 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
4945 за человека
Семь Пиров: День паломничества по Бухаре
Индивидуальная
5 часов
Семь Пиров Бухары: Путешествие по духовным святыням
Погрузитесь в мир духовности и мудрости, посещая семь святых мест Бухары в компании знающего гида
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$175 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    4 июня 2024
    Бухара и окрестности: когда главное уже посмотрели
    Ездили на экскурсию во второй половине дня, я опасалась, что не успеем во дворец, тк много времени провели на первой
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    точке, но оказалось, что дворец работает допоздна и мы в итоге по нему гуляли без других туристов, что тоже плюс. Ойбек отличный рассказчик. Рекомендую экскурсии с ним

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Бухара и окрестности: когда главное уже посмотрели
    Огромное спасибо гиду Оубеку за прекрасные знания истории и быта Узбекистана! Это была замечательная экскурсия по Бухаре и пригородам с интересным рассказом. Благодарю.
  • Е
    Евгения
    1 июня 2024
    Бухара: по следам Авиценны
    Для нас это была одна из лучших экскурсий в Узбекистане. Очень понравилось, что Наталья знает не только историю, но и что
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    происходит в городе сейчас. Например, она показала нам, где пить самый вкусный в Бухаре кофе (мы бы ни за что не догадались). В общем, мы очень приятно и познавательно провели время, рекомендую!

    Для нас это была одна из лучших экскурсий в УзбекистанеДля нас это была одна из лучших экскурсий в УзбекистанеДля нас это была одна из лучших экскурсий в УзбекистанеДля нас это была одна из лучших экскурсий в УзбекистанеДля нас это была одна из лучших экскурсий в Узбекистане
  • А
    Анастасия
    21 мая 2024
    Душевная Бухара
    Нам очень понравилась экскурсия, не смотря на дождь, мы не заметили, как прошло 4,5 часа))) на одном дыхании!!!Спасибо большое Гульшан!!!
  • А
    Альбина
    18 мая 2024
    Душевная Бухара
    Гульшан, очень приятная и милая девушка! Провела великолепную экскурсию, все остались довольны, даже дети) Очень рекомендую!
    Гульшан, очень приятная и милая девушка! Провела великолепную экскурсию, все остались довольны, даже дети) Очень рекомендую!Гульшан, очень приятная и милая девушка! Провела великолепную экскурсию, все остались довольны, даже дети) Очень рекомендую!Гульшан, очень приятная и милая девушка! Провела великолепную экскурсию, все остались довольны, даже дети) Очень рекомендую!
  • С
    Светлана
    17 мая 2024
    Бухара и окрестности: когда главное уже посмотрели
    Ойбек прекрасный гид, а по совместительству и водитель, и фотограф! Узнали много интересного, посмотрели замечательные места. Информацию преподносит грамотно и структурированно. Умеет заинтересовать рассказом. Много нового узнали о суфизме. Рекомендуем как очень профессионального, эрудированного и тактичного гида!
  • М
    Михаил
    16 мая 2024
    Душевная Бухара
    Ещё раз хочу поблагодарить Гульшан за прекрасную экскурсию по древней Бухаре.
  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    Бухара: по следам Авиценны
    Понравился экскурсовод и сама экскурсия. Очень все естественно и органично, погрузились и в историю и в современную жизнь Узбекистана. Нам очень понравилась наша прогулка с Натальей не смотря на дождь. Надеемся, что вы не заболели, Наталья. Мы просохли, бодры и здоровы)
  • Л
    Ленар
    9 мая 2024
    Бухара: по следам Авиценны
    Хорошая экскурсия, соответствует описанию. Понравилось
  • Н
    Наталья
    7 мая 2024
    Вечерняя прогулка «1000 и 1 ночь в Бухаре»
    Экскурсию для нас проводила прекрасная Гуля. Замечательно преподносит историю Бухары, ориентируется на желания гостей и показывает, казалось бы, не самые
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    главные исторические объекты Бухары, но очень-очень интересные! Получили огромное удовольствие и массу интересных фактов, гуляя с ней по Бухаре. Низкий поклон и огромная благодарность Гуле за эту экскурсию! 🥰🥰🥰

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Святые места»

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  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Бухаре в июне 2024
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