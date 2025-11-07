Индивидуальная
до 4 чел.
Загородные шедевры Бухары
Путешествие по пригородам Бухары раскроет тайны Востока. Дворцы, некрополи и священные места - всё это в одной экскурсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$99 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Загородные шедевры Бухары - святыни и тайные храмы
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$75 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
$79 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННигора7 ноября 2025Наш гид Нажмитдин немного скорректировал программу под наше время, заменив один объект на другой и это было лучшее решение! Спасибо
- ННатан1 ноября 2025Замечательная экскурсия, очень интересные места, вежливый, приятный и общительный гид. Рекомендуем!
- ВВиктория28 октября 2025Для меня это была очень познавательная экскурсия. Загородный дворец правителя и сам по себе произведение искусства, но с комментариями Фирдавс
- SSerg25 октября 2025В середине июля мне с мамой пришлось посетить Узбекистан с деловой поездкой. Мы решили совместить ее с небольшой туристической программой:
- ММарина16 октября 2025Саиджон провел отличную экскурсию. Чувство юмора гида украсили рассказ об истории и традициях. Время пролетело быстро, благодаря хорошей организищации и стилю подачи информации гида. Рекомендуем.
- ГГераскина15 октября 2025Самая лучшая экскурсия, которую мне удалось посетить! Нажмитдин прекрасный экскурсовод, добродушный и позитивный человек! Спасибо вам огромное за такой насыщенный, интересный день
- ММарина8 октября 2025Сегодня посетили экскурсию "Загородные шедевры Бухары" с гидом Евгением.
Интересно, красиво, душевно. Евгений сразу расположил к себе искренностью, глубокими знаниями по
- ЮЮлия7 октября 2025Очень интересная экскурсия. Гид Гуля прекрасно рассказывает. Все происходит в спокойном режиме без спешки.
- ННелли3 октября 2025Гид Гуля очень понравилась, рассказывает интересно и увлекательно, видно, что очень много знает истории. Маршрут построен хорошо, время пролетело совсем не заметно.
- ННиколай23 сентября 2025Очень интересная экскурсия, гид все подробно и интересно рассказывала. Приятный и приветливый водитель. Узнали очень много всего интересного и получили массу положительных впечатлений. Однозначно всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Соборы и храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бухаре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Бухаре
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Бухаре в декабре 2025
Сейчас в Бухаре в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 99. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Уникальные экскурсии по соборам и храмам Бухары. Познакомьтесь с архитектурными памятниками, историей и культурой региона. Участвуйте в наших экскурсиях и получите массу положительных эмоций!