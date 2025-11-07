Мои заказы

Храмы и соборы Бухары с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Бухаре на русском языке, цены от $75. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
Загородные шедевры Бухары
На машине
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Загородные шедевры Бухары
Путешествие по пригородам Бухары раскроет тайны Востока. Дворцы, некрополи и священные места - всё это в одной экскурсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$99 за всё до 4 чел.
Загородные шедевры Бухары - святыни и тайные храмы
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Загородные шедевры Бухары - святыни и тайные храмы
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$75 за всё до 4 чел.
За гранью Бухары: дворцы, гарем, павлины. Мистический храм, некрополь царей
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
За гранью Бухары: дворцы, гарем, павлины. Мистический храм, некрополь царей
Начало: Бухара
$79 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нигора
    7 ноября 2025
    Загородные шедевры Бухары
    Наш гид Нажмитдин немного скорректировал программу под наше время, заменив один объект на другой и это было лучшее решение! Спасибо
    читать дальше

    ему за открытость, заботу и интереснейшие рассказы не только о местах посещения, но и связи с мировой историей. Организовано все было с комфортом на высшем уровне. Очень рекомендую!

  • Н
    Натан
    1 ноября 2025
    Загородные шедевры Бухары
    Замечательная экскурсия, очень интересные места, вежливый, приятный и общительный гид. Рекомендуем!
  • В
    Виктория
    28 октября 2025
    Загородные шедевры Бухары - святыни и тайные храмы
    Для меня это была очень познавательная экскурсия. Загородный дворец правителя и сам по себе произведение искусства, но с комментариями Фирдавс
    читать дальше

    можно было увидеть его с других ракурсов. Потом мы ездили в святые места в окрестностях Бухары - Хазрат Бахауддин Накшбанд и Чор Бакр. Для меня это было внове, некоторое погружение в истоки (и просто знакомство) суфизма. И очень красивые комплексы, торжественные и одухотворенные. Фирдавс старался донести понятным языком мысли, положенные в основы учения, обращал внимание на архитектурные нюансы. Город мертвых в Чор Бакре впечатляет своим многовековым каменным покоем, узкими входами, из которых получались отличные фото комплекса, будь то мечеть, или дерево, или солнце над куполами. А кроме архитектурных достопримечательностей на экскурсии меня познакомили с системами орошения в Узбекистане, с хлопководством - впервые в жизни увидела как цветет хлопок, как выглядит коробочка закрытая и открытая. И с коконами шелкопряда познакомили на выставке в загородном дворце, можно было потрогать и ощутить нить, из которой шелк потом получается. Для меня это была очень познавательная экскурсия. Предупреждаю, что Фирдавс ооочень увлекающийся человек, речь становится быстрой, напористой, и не всегда успеваешь за мыслью. Но это говорит только о том, что человек искренне увлечен своей работой и хочет поделиться знаниями с гостями города.

  • S
    Serg
    25 октября 2025
    Загородные шедевры Бухары - святыни и тайные храмы
    В середине июля мне с мамой пришлось посетить Узбекистан с деловой поездкой. Мы решили совместить ее с небольшой туристической программой:
    читать дальше

    Ташкент, Самарканд и Бухара. И несмотря на наши опасения из-за жары благодаря нашим замечательным гидам мы ни в коей мере не пожалели!

    В Бухаре нас сопровождал гид Армен. День предстоял очень жаркий, а экскурсия предполагалась пешая на 7 часов! Это нас немного пугало! Но совершенно напрасно! Благодаря высочайшему профессионализму, человеческой доброжелательности и вниманию к потребностям клиента экскурсия прошла вполне комфортно. Во первых последовательность осмотра исторических объектов, во вторых месторасположение туриста во время осмотра достопримечательностей были подобраны так, чтобы прямые солнечные лучи не оказывали свое отрицательное влияние, а наоборот хорошая тень и легкий освежающий ветерок дополняли впечатления от интересных рассказов из истории этого замечательного древнего города Бухара. Длительность нашего маршрута тоже не отразилась отрицательно на общем впечатлении от экскурсии. При любой возможности Армен предлагал отдых нашим ножкам на удобных скамеечках в тени больших деревьев! И в это время благодаря просто энциклопедическим знаниям мы продолжали углубляться в историю этой древнейшей цивилизации и знакомится с верованиями и образом жизни ее жителей!

    Мы остались в полном восторге и настоятельно рекомендуем всем желающим посетить этот город и воспользоваться услугами именно этого гида. Уверена – не пожалеете! А посещ

  • М
    Марина
    16 октября 2025
    Загородные шедевры Бухары
    Саиджон провел отличную экскурсию. Чувство юмора гида украсили рассказ об истории и традициях. Время пролетело быстро, благодаря хорошей организищации и стилю подачи информации гида. Рекомендуем.
  • Г
    Гераскина
    15 октября 2025
    Загородные шедевры Бухары
    Самая лучшая экскурсия, которую мне удалось посетить! Нажмитдин прекрасный экскурсовод, добродушный и позитивный человек! Спасибо вам огромное за такой насыщенный, интересный день
  • М
    Марина
    8 октября 2025
    Загородные шедевры Бухары
    Сегодня посетили экскурсию "Загородные шедевры Бухары" с гидом Евгением.
    Интересно, красиво, душевно. Евгений сразу расположил к себе искренностью, глубокими знаниями по
    читать дальше

    истории и культуре, отзывчивостью и вниманием ко всем нашим вопросам. Узнали много нового о традициях и философии Востока.
    Очень понравился загородный дворец Ситораи Мохи-Хоса, построенный в европейском стиле, с роскошной коллекцией дворцовой золотошвейной одежды, поясов, платков, обуви.
    Особенная благодарность за чудесный обед и впечатляющий рассказ о местной кухне!

  • Ю
    Юлия
    7 октября 2025
    Загородные шедевры Бухары
    Очень интересная экскурсия. Гид Гуля прекрасно рассказывает. Все происходит в спокойном режиме без спешки.
  • Н
    Нелли
    3 октября 2025
    Загородные шедевры Бухары
    Гид Гуля очень понравилась, рассказывает интересно и увлекательно, видно, что очень много знает истории. Маршрут построен хорошо, время пролетело совсем не заметно.
  • Н
    Николай
    23 сентября 2025
    Загородные шедевры Бухары
    Очень интересная экскурсия, гид все подробно и интересно рассказывала. Приятный и приветливый водитель. Узнали очень много всего интересного и получили массу положительных впечатлений. Однозначно всем рекомендую!

