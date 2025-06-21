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Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Бухары

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Бухаре на русском языке, цены от $27. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Легенды и тайны Востока - обзорная экскурсия по Бухаре
Пешая
4.5 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды и тайны Востока - экскурсия по Бухаре
Путешествие по Бухаре подарит вам незабываемые впечатления! Узнайте, как храм зороастрийцев стал святыней ислама и какие испытания ждали караванщиков
Начало: По договорённости с организатором
«Как храм зороастрийцев превратился в мусульманскую святыню»
Завтра в 09:00
26 июн в 09:00
от $60 за всё до 10 чел.
Загородные шедевры Бухары
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Загородные шедевры Бухары
Посетить лунный дворец, некрополь царей и суфийский храм
Завтра в 09:00
26 июн в 09:00
$90 за всё до 4 чел.
Благородная Бухара и её сокровища
Пешая
5 часов
Групповая
до 15 чел.
Благородная Бухара и её сокровища
Откройте для себя ожившую восточную сказку в Бухаре. Древние минареты, дворцы и базары ждут вас в этом уникальном музее под открытым небом
Начало: В Старом городе у Ляби-хауз
«Мечеть Магоки-Аттари, а в прошлом — зороастрийский храм 12–16 века»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
26 июн в 09:00
$27 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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Сколько стоит экскурсия по Бухаре в июне 2025
Сейчас в Бухаре в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 27 до 90. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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