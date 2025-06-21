Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды и тайны Востока - экскурсия по Бухаре
Путешествие по Бухаре подарит вам незабываемые впечатления! Узнайте, как храм зороастрийцев стал святыней ислама и какие испытания ждали караванщиков
Начало: По договорённости с организатором
«Как храм зороастрийцев превратился в мусульманскую святыню»
Завтра в 09:00
26 июн в 09:00
от $60 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Загородные шедевры Бухары
Посетить лунный дворец, некрополь царей и суфийский храм
Завтра в 09:00
26 июн в 09:00
$90 за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Благородная Бухара и её сокровища
Откройте для себя ожившую восточную сказку в Бухаре. Древние минареты, дворцы и базары ждут вас в этом уникальном музее под открытым небом
Начало: В Старом городе у Ляби-хауз
«Мечеть Магоки-Аттари, а в прошлом — зороастрийский храм 12–16 века»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
26 июн в 09:00
$27 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда21 июня 2025Приятный гид, интересно рассказывает. Экскурсия хорошая, нам все понравилось
- ААнгелина17 июня 2025Спасибо большое за знакомство с таким чудесным городом! Самия показала самые красивые и вкусные места в Бухаре. Искренне рекомендую данного гида, если Вам ценен баланс между душевностью и должным профессиональным подходом.
- ССветлана8 июня 2025Спасибо гиду за экскурсию! Но хотелось бы побольше исторических фактов и полноценного рассказа,легенд,истории о Бухаре. Информацию получали дозирования,непрсредственно около объекта,а не на всем пути во время экскурсии,поэтому не хватило.
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Бухаре в июне 2025
Сейчас в Бухаре в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 27 до 90. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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