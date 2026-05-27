Мои заказы

Самарканд и Бухара: 4 экскурсии, билеты в музеи, 2 мастер-класса, завтраки и обеды

Четыре дня, которые останутся в сердце навсегда
Самарканд и Бухара: 4 экскурсии, билеты в музеи, 2 мастер-класса, завтраки и обедыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Самарканд и Бухара: 4 экскурсии, билеты в музеи, 2 мастер-класса, завтраки и обедыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Самарканд и Бухара: 4 экскурсии, билеты в музеи, 2 мастер-класса, завтраки и обедыФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание билета

4 дня, которые останутся в сердце навсегда.

Путешествие в Бухару и Самарканд — это погружение в атмосферу древнего Востока. За 4 дня вы увидите легендарные памятники Шёлкового пути, пройдёте по старинным улицам, попробуете настоящий плов, манты и самсу, познакомитесь с ремеслами и ощутите тепло узбекского гостеприимства.

Самарканд — это место, где время будто останавливается, чтобы ты смог рассмотреть каждый узор, каждую бирюзовую плиточку, каждый отблеск Востока. Город, который хранит энергию Шёлкового пути: величественная Регистанская площадь, купола как из сказок, ароматы специй и настоящий восточный колорит.

Здесь история не просто есть — она окружает тебя со всех сторон. Самарканд — город, который трогает душу.

Это не просто путешествие — это погружение в культуру, где каждая улица напоминает о древних караванах и великих правителях.

Бухара — город-музей под открытым небом, где каждое здание — часть живой истории более чем тысячелетней давности. Узкие улочки, минареты, старинные медресе и караван-сараи — здесь чувствуешь настоящий дух древнего Востока, а не его открытку. Бухара удивляет атмосферой спокойствия: будто город бережно хранит мудрость веков и раскрывает её только тем, кто готов слушать. Это город, который не меняется под влиянием времени — он остаётся собой, настоящим, аутентичным, тёплым.

Маршрут сбалансирован, без спешки — только самые важные места, уютные обеды и атмосфера настоящего Востока.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Бухарой

Для туристов из Москвы прибытие в аэропорт в 3:30 и заселение в отель в 4:30. Отдых

Завтрак до 10:00

11:00 встреча с гидом и начало обзорной экскурсии по Бухаре: 4-5 часов.

Завтрак в гостинице и знакомство с местным гидом историком.

Экскурсионные объекты:

  1. Крепость Арк древняя цитадель, символ власти бухарских эмиров, построенная в 5 веке. Здесь располагались дворцы, хранилища и военные укрепления.

  2. Комплекс Пои Калян сердце старого города:

    • Мечеть Калян величественная мечеть с огромным минаретом, построенным в Xii веке.

    • Медресе Мини-Араб школа для изучения исламских наук.

  3. Торговые купола:

    • Токи Тельпак Фурушон, Заргарон, Сарафон исторические крытые рынки, где продаются ткани, украшения и ремесленные изделия.

  4. Кош мадраса:

    • Медресе Улугбека учебное заведение Xv века, основанное знаменитым астрономом и ученым.

    • Медресе Абдулазиз-хана архитектурная жемчужина 17 века.

    • Мечеть Магоки-Аттори одна из старейших мечетей города, построенная на древнем фундаменте.

  5. Комплекс Ляби-Хауз живописная площадь с прудом, окружённая историческими медресе, где можно отдохнуть и насладиться атмосферой старого города.

Обед с настоящим Бухарским пловом.

После насыщенной экскурсии вечер начинается с ужина в традиционном бухарском ресторане:

  • Мастава сытный суп на бульоне с мясом и рисом, подаваемый с зеленью.

  • Шашлык из баранины или курицы, приготовленный на углях, подается с лепешками и свежими овощами.

  • Салаты из сезонных овощей свежие, с ароматом зелени и восточных специй.

  • Чай с самоваром подается в традиционных бокалах, идеально завершает ужин.

Знакомство с БухаройЗнакомство с БухаройЗнакомство с Бухарой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

История и культура Бухары

Программа дня:

Завтрак в отеле.

Экскурсия по культурным достопримечательностям города.

Обед с мастер-классом по приготовлению бухарского плова.

Экскурсионные объекты:

  1. Мавзолей Чашма-Аюб святыня, связанная с пророком Иовом, известная источником целебной воды.

  2. Мавзолей Исмаила Самани жемчужина среднеазиатской архитектуры Ixx веков, символ зарождения Бухарского государства.

  3. Дом Ф. Ходжаева музей, рассказывающий о жизни и деятельности выдающегося бухарского общественного деятеля.

  4. Резиденция Эмира Ситори Мохи Хоса летняя резиденция бухарского эмира с богатым интерьером и историческими артефактами.

    После насыщенной экскурсии вечер начинается с ужина в традиционном бухарском ресторане:

  • Казан-кабоб тушёное мясо с картофелем и морковью, медленно приготовленное в казане.

  • Лагман домашняя лапша с мясом и овощами в ароматном бульоне.

  • Чай с фруктами и орехами восточный десерт для завершения вечера.

История и культура БухарыИстория и культура БухарыИстория и культура Бухары
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Путешествие в Самарканд

Программа дня:

Завтрак в 8:00.

Выезд из Бухары в Самарканд в 9:00 на комфортабельном трансфере (приблизительно 4 часа, 300 км).

Прибытие в Самарканд в 13:00, обед с вкуснейшими мантами.

Обзорная экскурсия по городу (5 часов).

Экскурсионные объекты:

  1. Мавзолей Амира Темура (Гур-Эмир) усыпальница великого завоевателя 16 века и его семьи, шедевр архитектуры Тимуридов.

  2. Площадь Регистан центральная площадь города с тремя знаменитейшими медресе:

    • Медресе Улугбека (15 век)

    • Медресе Шер-Дор (17 век)

    • Медресе Тиля-Кори (17 век) Эти здания поражают великолепием фасадов и мозаик.

  3. Мечеть Биби-Ханум построена в честь жены Амира Темура, одно из крупнейших культовых сооружений Центральной Азии.

  4. Самаркандский Сиеб исторический базар, где можно купить специи, сладости и сувениры.

На ужин идём в местный ресторан, что бы отведать национальные блюда этого региона:

Ужин в ресторане, сегодня у нас в меню:

  • Плов самаркандский с говядиной или бараниной, с сухофруктами и специями.

  • Самаркандские самсы с мясом, тыквой или зеленью.

  • Чай с восточными сладостями и финиками идеальное завершение гастрономического вечера.

  • Салат из свежих овощей с гранатовым соусом лёгкий и освежающий гарнир.

Путешествие в СамаркандПутешествие в СамаркандПутешествие в Самарканд
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Загородная экскурсия

Программа дня:

  • Завтрак в 8:00.

  • Выезд в 9:00 для загородной экскурсии (56 часов).

  • Обед с лучшими самсами Самарканда.

  • Свободное время.

  • По желанию: посещение мастер-класса по изготовлению древней бумаги в Мерос.

  • Возвращение в Самарканд, сборы и трансфер в аэропорт.

Экскурсионные объекты:

  1. Мавзолей Шахи-Зинда уникальный ансамбль мавзолеев Xixiv веков, украшенный изумительной мозаикой и керамикой.

  2. Ковровая фабрика ручной работы демонстрация традиционного ремесла с возможностью покупки уникальных изделий.

  3. Обсерватория Улугбека один из крупнейших астрономических центров Xv века, где Улугбек создавал точнейшие звездные карты.

  4. Мастерская Мерос древняя техника производства, позволяющая попробовать свои силы в историческом ремесле.

Загородная экскурсияЗагородная экскурсияЗагородная экскурсия
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание: 4 ночи в уютных комфортных отелях со всеми удобствами в номерах в центре города
  • Питание: 4 завтрака, 4 обеда в шикарных ресторанах Узбекистана (Пробуем Бухарский плов, шашлыки и манты)
  • Удобный трансфер на всем маршруте (включая из одного города в другой)
  • Экскурсии с гидом историком по дворцам и городам Узбекистана
  • Мастер-класс по приготовлению бухарского плова
  • Мастер-класс по изготовлению древней самаркандской бумаги
  • Все входные билеты на платные локации около 150$ на человека
  • Даты тура: вылет всегда накануне из Москвы
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Ужины
Пожелания к путешественнику

  1. Уважение к времени группы. Просим приходить вовремя к началу экскурсий, трансферов и выездов.

  2. Комфортная одежда и обувь. Маршруты по древним городам включают прогулки по мостовой и ступенькам — удобная обувь обязательна.

  3. Погодные условия. Рекомендуется иметь с собой головной убор, солнцезащиту, воду и лёгкую ветровку по сезону.

  4. Соблюдение местных традиций. В мечетях и религи

Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Гульнара
Гульнара — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Дорогой путешественник, со всем радушием приветствую тебя из самого красивого города на земле Стамбула! Меня зовут Гульнара, я родилась в Казахстане, получила образование в России, а сейчас живу в Турции. Я
читать дальшеуменьшить

— автор и организатор авторских туров по Цетральной Азии и Турции. Мои путешествия — это про комфорт, взгляд местной жительницы: я показываю не только самые известные достопримечательности, но и скрытые жемчужины региона, самые аутентичные места и настоящую атмосферу жизни. Я помогу вам узнать страну с новой стороны, насладиться ее культурой, архитектурой, открыть колорит базаров и отведать всё самое вкусное в местах, о которых знают только местные! До встречи!

Тур входит в следующие категории Бухары

Похожие туры на «Самарканд и Бухара: 4 экскурсии, билеты в музеи, 2 мастер-класса, завтраки и обеды»

Бухара: легенды, тайны и шёпот веков (2 дня)
1 день
-
20%
3 отзыва
Бухара: легенды, тайны и шёпот веков (2 дня)
Начало: Бухара
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$224$280 за всё до 10 чел.
Легендарный дуэт Узбекистана: индивидуальный тур в Бухару и Самарканд
На машине
4 дня
2 отзыва
Легендарный дуэт Узбекистана: индивидуальный тур в Бухару и Самарканд
Рассмотреть значимые здания и памятники, погрузиться в историю и культуру и заглянуть на базар
Начало: Бухара, место и время по договорённости
2 июн в 08:00
3 июн в 08:00
$707 за человека
Культурный трип в Узбекистан: мастерские, арт-галерея и бумажная фабрика
На машине
5 дней
2 отзыва
Культурный трип в Узбекистан: мастерские, арт-галерея и бумажная фабрика
Приготовить лепёшку из тандыра своими руками и проехаться по Бухаре, Самарканду и Ташкенту
Начало: Аэропорт Бухары, время встречи зависит от прибытия...
4 июн в 08:00
11 июн в 08:00
$500 за человека
Бухара, Шахрисабз, Самарканд - трио древнего Востока
На автобусе
6 дней
-
15%
Бухара, Шахрисабз, Самарканд - трио древнего Востока
Познакомиться с историей городов через архитектуру
Начало: Бухара, 14:00
3 сен в 08:00
13 сен в 14:00
$521$612 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Бухаре
Все туры из Бухары
от 56 602 ₽ за человека