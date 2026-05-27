Описание билета
4 дня, которые останутся в сердце навсегда.
Путешествие в Бухару и Самарканд — это погружение в атмосферу древнего Востока. За 4 дня вы увидите легендарные памятники Шёлкового пути, пройдёте по старинным улицам, попробуете настоящий плов, манты и самсу, познакомитесь с ремеслами и ощутите тепло узбекского гостеприимства.
Самарканд — это место, где время будто останавливается, чтобы ты смог рассмотреть каждый узор, каждую бирюзовую плиточку, каждый отблеск Востока. Город, который хранит энергию Шёлкового пути: величественная Регистанская площадь, купола как из сказок, ароматы специй и настоящий восточный колорит.
Здесь история не просто есть — она окружает тебя со всех сторон. Самарканд — город, который трогает душу.
Это не просто путешествие — это погружение в культуру, где каждая улица напоминает о древних караванах и великих правителях.
Бухара — город-музей под открытым небом, где каждое здание — часть живой истории более чем тысячелетней давности. Узкие улочки, минареты, старинные медресе и караван-сараи — здесь чувствуешь настоящий дух древнего Востока, а не его открытку. Бухара удивляет атмосферой спокойствия: будто город бережно хранит мудрость веков и раскрывает её только тем, кто готов слушать. Это город, который не меняется под влиянием времени — он остаётся собой, настоящим, аутентичным, тёплым.
Маршрут сбалансирован, без спешки — только самые важные места, уютные обеды и атмосфера настоящего Востока.
Программа тура по дням
Знакомство с Бухарой
Для туристов из Москвы прибытие в аэропорт в 3:30 и заселение в отель в 4:30. Отдых
Завтрак до 10:00
11:00 встреча с гидом и начало обзорной экскурсии по Бухаре: 4-5 часов.
Завтрак в гостинице и знакомство с местным гидом историком.
Экскурсионные объекты:
Крепость Арк древняя цитадель, символ власти бухарских эмиров, построенная в 5 веке. Здесь располагались дворцы, хранилища и военные укрепления.
Комплекс Пои Калян сердце старого города:
Мечеть Калян величественная мечеть с огромным минаретом, построенным в Xii веке.
Медресе Мини-Араб школа для изучения исламских наук.
Торговые купола:
Токи Тельпак Фурушон, Заргарон, Сарафон исторические крытые рынки, где продаются ткани, украшения и ремесленные изделия.
Кош мадраса:
Медресе Улугбека учебное заведение Xv века, основанное знаменитым астрономом и ученым.
Медресе Абдулазиз-хана архитектурная жемчужина 17 века.
Мечеть Магоки-Аттори одна из старейших мечетей города, построенная на древнем фундаменте.
Комплекс Ляби-Хауз живописная площадь с прудом, окружённая историческими медресе, где можно отдохнуть и насладиться атмосферой старого города.
Обед с настоящим Бухарским пловом.
После насыщенной экскурсии вечер начинается с ужина в традиционном бухарском ресторане:
Мастава сытный суп на бульоне с мясом и рисом, подаваемый с зеленью.
Шашлык из баранины или курицы, приготовленный на углях, подается с лепешками и свежими овощами.
Салаты из сезонных овощей свежие, с ароматом зелени и восточных специй.
Чай с самоваром подается в традиционных бокалах, идеально завершает ужин.
История и культура Бухары
Программа дня:
Завтрак в отеле.
Экскурсия по культурным достопримечательностям города.
Обед с мастер-классом по приготовлению бухарского плова.
Экскурсионные объекты:
Мавзолей Чашма-Аюб святыня, связанная с пророком Иовом, известная источником целебной воды.
Мавзолей Исмаила Самани жемчужина среднеазиатской архитектуры Ixx веков, символ зарождения Бухарского государства.
Дом Ф. Ходжаева музей, рассказывающий о жизни и деятельности выдающегося бухарского общественного деятеля.
Резиденция Эмира Ситори Мохи Хоса летняя резиденция бухарского эмира с богатым интерьером и историческими артефактами.
После насыщенной экскурсии вечер начинается с ужина в традиционном бухарском ресторане:
Казан-кабоб тушёное мясо с картофелем и морковью, медленно приготовленное в казане.
Лагман домашняя лапша с мясом и овощами в ароматном бульоне.
Чай с фруктами и орехами восточный десерт для завершения вечера.
Путешествие в Самарканд
Программа дня:
Завтрак в 8:00.
Выезд из Бухары в Самарканд в 9:00 на комфортабельном трансфере (приблизительно 4 часа, 300 км).
Прибытие в Самарканд в 13:00, обед с вкуснейшими мантами.
Обзорная экскурсия по городу (5 часов).
Экскурсионные объекты:
Мавзолей Амира Темура (Гур-Эмир) усыпальница великого завоевателя 16 века и его семьи, шедевр архитектуры Тимуридов.
Площадь Регистан центральная площадь города с тремя знаменитейшими медресе:
Медресе Улугбека (15 век)
Медресе Шер-Дор (17 век)
Медресе Тиля-Кори (17 век) Эти здания поражают великолепием фасадов и мозаик.
Мечеть Биби-Ханум построена в честь жены Амира Темура, одно из крупнейших культовых сооружений Центральной Азии.
Самаркандский Сиеб исторический базар, где можно купить специи, сладости и сувениры.
На ужин идём в местный ресторан, что бы отведать национальные блюда этого региона:
Плов самаркандский с говядиной или бараниной, с сухофруктами и специями.
Самаркандские самсы с мясом, тыквой или зеленью.
Чай с восточными сладостями и финиками идеальное завершение гастрономического вечера.
Салат из свежих овощей с гранатовым соусом лёгкий и освежающий гарнир.
Загородная экскурсия
Программа дня:
Завтрак в 8:00.
Выезд в 9:00 для загородной экскурсии (56 часов).
Обед с лучшими самсами Самарканда.
Свободное время.
По желанию: посещение мастер-класса по изготовлению древней бумаги в Мерос.
Возвращение в Самарканд, сборы и трансфер в аэропорт.
Экскурсионные объекты:
Мавзолей Шахи-Зинда уникальный ансамбль мавзолеев Xixiv веков, украшенный изумительной мозаикой и керамикой.
Ковровая фабрика ручной работы демонстрация традиционного ремесла с возможностью покупки уникальных изделий.
Обсерватория Улугбека один из крупнейших астрономических центров Xv века, где Улугбек создавал точнейшие звездные карты.
Мастерская Мерос древняя техника производства, позволяющая попробовать свои силы в историческом ремесле.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание: 4 ночи в уютных комфортных отелях со всеми удобствами в номерах в центре города
- Питание: 4 завтрака, 4 обеда в шикарных ресторанах Узбекистана (Пробуем Бухарский плов, шашлыки и манты)
- Удобный трансфер на всем маршруте (включая из одного города в другой)
- Экскурсии с гидом историком по дворцам и городам Узбекистана
- Мастер-класс по приготовлению бухарского плова
- Мастер-класс по изготовлению древней самаркандской бумаги
- Все входные билеты на платные локации около 150$ на человека
- Даты тура: вылет всегда накануне из Москвы
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Ужины
Пожелания к путешественнику
Уважение к времени группы. Просим приходить вовремя к началу экскурсий, трансферов и выездов.
Комфортная одежда и обувь. Маршруты по древним городам включают прогулки по мостовой и ступенькам — удобная обувь обязательна.
Погодные условия. Рекомендуется иметь с собой головной убор, солнцезащиту, воду и лёгкую ветровку по сезону.
Соблюдение местных традиций. В мечетях и религи