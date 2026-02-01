Культурный трип в Узбекистан: мастерские, арт-галерея и бумажная фабрика
Приготовить лепёшку из тандыра своими руками и проехаться по Бухаре, Самарканду и Ташкенту
Начало: Аэропорт Бухары, время встречи зависит от прибытия...
«В 10:00 встретимся с гидом в холле отеля, разместимся в машине и отправимся колесить по Самарканду, настоящему музею под открытым небом»
11 фев в 08:00
18 фев в 08:00
$500 за человека
-
20%
Бухара: легенды, тайны и шёпот веков (2 дня)
Начало: Бухара
«На этой прогулке Бухара раскроется не как музей, а как живой организм»
$224
$280 за всё до 10 чел.
Архитектура и вкусы Узбекистана: автотур по Самарканду и Бухаре с мастер-классами
Приготовить бухарский плов, побывать в бумажной мастерской и погрузиться в историю городов
Начало: Аэропорт Бухары, 3:30 (при прибытии рекомендованны...
«Осмотрим дом-музей Файзуллы Ходжаева, посвящённый жизни и общественной деятельности известного реформатора»
6 мар в 03:30
26 мар в 03:30
€640 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Музеи»
Самые популярные туры этой рубрики в Бухаре
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Бухаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Бухаре в феврале 2026
Сейчас в Бухаре в категории "Музеи" можно забронировать 3 тура от 224 до 640 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Туры на русском языке в Бухаре (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Музеи», 2 ⭐ отзыва, цены от $224. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель