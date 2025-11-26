Найдено 3 тура в категории « Гастрономические » в Бухаре на русском языке, цены от $500. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 5 дней 2 отзыва Культурный трип в Узбекистан: мастерские, арт-галерея и бумажная фабрика Приготовить лепёшку из тандыра своими руками и проехаться по Бухаре, Самарканду и Ташкенту Начало: Аэропорт Бухары, время встречи зависит от прибытия... «Обедать будем в атмосферном месте — чайхане «Чинарс»» $500 за человека На машине 4 дня Индивидуально по Бухаре и окрестностям: древности, мастерские, кухня Изучить культовые и безвестные локации, познакомиться с ремёслами и перепробовать мясные блюда Начало: Аэропорт Бухары, утро, по времени рейса «Вы отведаете бухарского плова, баранины в тандыре, гиждуванского шашлыка и даже по завершении экскурсий будете чувствовать себя словно в «Тысяче и одной ночи», ведь для отдыха забронирован отель в восточном стиле» $1000 за всё до 2 чел. На машине 6 дней Культовая архитектура и национальная кухня: 3 города Узбекистана в формате «всё включено» Изучить колоритные древности, приготовить и съесть самсу и плов и покататься на лодке Начало: Аэропорт Бухары, 10:00 «Погружение в историю и культуру будет дополнено гастрономическими впечатлениями» $1650 за человека Все туры Бухары

На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Бухары, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь 2025