Культурный трип в Узбекистан: мастерские, арт-галерея и бумажная фабрика
Приготовить лепёшку из тандыра своими руками и проехаться по Бухаре, Самарканду и Ташкенту
Начало: Аэропорт Бухары, время встречи зависит от прибытия...
«Обедать будем в атмосферном месте — чайхане «Чинарс»»
26 ноя в 08:00
3 дек в 08:00
$500 за человека
Индивидуально по Бухаре и окрестностям: древности, мастерские, кухня
Изучить культовые и безвестные локации, познакомиться с ремёслами и перепробовать мясные блюда
Начало: Аэропорт Бухары, утро, по времени рейса
«Вы отведаете бухарского плова, баранины в тандыре, гиждуванского шашлыка и даже по завершении экскурсий будете чувствовать себя словно в «Тысяче и одной ночи», ведь для отдыха забронирован отель в восточном стиле»
5 дек в 08:00
$1000 за всё до 2 чел.
Культовая архитектура и национальная кухня: 3 города Узбекистана в формате «всё включено»
Изучить колоритные древности, приготовить и съесть самсу и плов и покататься на лодке
Начало: Аэропорт Бухары, 10:00
«Погружение в историю и культуру будет дополнено гастрономическими впечатлениями»
21 апр в 12:30
$1650 за человека
Сколько стоит тур в Бухаре в ноябре 2025
