6 дней
Культовая архитектура и национальная кухня: 3 города Узбекистана в формате «всё включено»
Изучить колоритные древности, приготовить и съесть самсу и плов и покататься на лодке
Начало: Аэропорт Бухары, 10:00
22 апр в 12:00
23 сен в 18:00
$1350 за человека
5 дней
Новогодние праздники 2 в 1: тур по Бухаре и Самарканду
Познакомиться с народными ремёслами, домчать до Самарканда на Афросиабе и встретить Новый год
Начало: Аэропорт Бухары, время зависит от времени вашего п...
$1052 за человека
6 дней
Тур перед Рождеством: путешествие по историческим центрам Узбекистана
Заглянуть в сквер Амира Темура, погулять по площади Регистан и увидеть Ляби-Хауз
Начало: Аэропорт Бухары, время зависит от времени вашего п...
$560 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Крепость Арк»
Самые популярные туры этой рубрики в Бухаре
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Бухаре в феврале 2025
Сейчас в Бухаре в категории "Крепость Арк" можно забронировать 3 тура от 560 до 1350.
Туры на русском языке в Бухаре (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Крепость Арк», цены от $560. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель