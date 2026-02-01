Легендарный дуэт Узбекистана: индивидуальный тур в Бухару и Самарканд
Рассмотреть значимые здания и памятники, погрузиться в историю и культуру и заглянуть на базар
Начало: Бухара, место и время по договорённости
9 фев в 08:00
10 фев в 08:00
$707 за человека
-
20%
Бухара: легенды, тайны и шёпот веков (2 дня)
Начало: Бухара
$224
$280 за всё до 10 чел.
Культовая архитектура и национальная кухня: 3 города Узбекистана в формате «всё включено»
Изучить колоритные древности, приготовить и съесть самсу и плов и покататься на лодке
Начало: Аэропорт Бухары, 10:00
21 апр в 12:30
$1650 за человека
