Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы

Тайны Хорезма

Крепость Топрак-Кала. С тюркского переводится как «глиняная крепость». Она была не просто военным укреплением, но и одной из столиц древнего государства. Единственный полностью раскопанный памятник архитектуры Хорезма поражает своими размерами. Посетим крепость и почувствуем особую энергетику, которой она пропитана. Я расскажу про историю древней цивилизации, зародившейся здесь.

Крепость Аяз-Кала. В переводе с тюркского означает «крепость на ветру». Она была построена на плоской вершине 60-метрового холма. Поделюсь красивой легендой о рабе Аязе, добивавшемся руки царевны, которая жила в крепости со своими сорока подругами. Храбрый и мудрый богатырь Аяз — один из героев среднеазиатского тюркского фольклора.

На протяжении тысячелетий в Средней Азии процветало государство Хорезм. Его пытались завоевать персидские цари и Александр Македонский. Эта древняя цивилизация оставила после себя множество городищ, сотни башен и множество тайн и легенд. Мы посетим главные крепости Хорезма, которые предстанут перед нами как призраки прошлых эпох среди раскалённых песков Кызылкума и Каракума. Что вас ожидает:• Крепость Кызыл-Кала. В переводе с тюркского — «красная крепость». Она была построена в первом тысячелетии н. э. для обороны северо-восточных границ Хорезма. Служила приютом местным крестьянам и важным караванным узлом на Великом шёлковом пути. Мы заглянем внутрь крепости. Я помогу вам представить, как выглядело древнее поселение, существовавшее здесь много веков назад.