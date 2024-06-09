Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы

На протяжении тысячелетий в Средней Азии процветало государство Хорезм. Персидские цари и Александр Македонский пытались завоевать его. Эта древняя цивилизация оставила множество городищ, сотни башен и множество тайн и легенд.
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5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные древние крепости
- 🌄 Путешествие по пустыням Кызылкум и Каракум
- 📜 Интересные исторические факты и легенды
- 🏛 Архитектурные памятники Хорезма
- 🚶♂️ Индивидуальный подход и комфорт
Что можно увидеть
- Кызыл-Кала
- Топрак-Кала
- Аяз-Кала
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Крепость Кызыл-Кала
- Крепость Топрак-Кала
- Крепость Аяз-Кала
Описание экскурсии
Тайны ХорезмаНа протяжении тысячелетий в Средней Азии процветало государство Хорезм. Его пытались завоевать персидские цари и Александр Македонский. Эта древняя цивилизация оставила после себя множество городищ, сотни башен и множество тайн и легенд. Мы посетим главные крепости Хорезма, которые предстанут перед нами как призраки прошлых эпох среди раскалённых песков Кызылкума и Каракума. Что вас ожидает:• Крепость Кызыл-Кала. В переводе с тюркского — «красная крепость». Она была построена в первом тысячелетии н. э. для обороны северо-восточных границ Хорезма. Служила приютом местным крестьянам и важным караванным узлом на Великом шёлковом пути. Мы заглянем внутрь крепости. Я помогу вам представить, как выглядело древнее поселение, существовавшее здесь много веков назад.
- Крепость Топрак-Кала. С тюркского переводится как «глиняная крепость». Она была не просто военным укреплением, но и одной из столиц древнего государства. Единственный полностью раскопанный памятник архитектуры Хорезма поражает своими размерами. Посетим крепость и почувствуем особую энергетику, которой она пропитана. Я расскажу про историю древней цивилизации, зародившейся здесь.
- Крепость Аяз-Кала. В переводе с тюркского означает «крепость на ветру». Она была построена на плоской вершине 60-метрового холма. Поделюсь красивой легендой о рабе Аязе, добивавшемся руки царевны, которая жила в крепости со своими сорока подругами. Храбрый и мудрый богатырь Аяз — один из героев среднеазиатского тюркского фольклора.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Кызыл-Кала
- Крепость Топрак-Кала
- Крепость Аяз-Кала
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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