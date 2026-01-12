читать дальше

поэтому для посещения этого места решили взять экскурсию с гидом.

В этот раз нам очень повезло с экскурсоводом. Умрбек справился с функцией гида на все 5 с плюсом баллов! Помимо основной программы, связанной с историей Ичан-Калы и Хорезмского государства, мы узнали много интересного о быте местного населения, корнях традиций, мелочах, которые на первый взгляд кажутся незначительными, но по факту являются ключом к пониманию культуры и религии местного населения.

Было очень интересно. Мы не носились по всем локациям, в попытке за короткое время обойти все достопримечательности, а уделили внимание действительно важным и интересным для нас моментам.

Гид любезно подстраивался под наш темп и желания. Человека, увлеченного своим делом, видно сразу. Именно таким оказался Умрбек. Низкий поклон его маме, от которой он унаследовал профессию. Благодаря его образованности, такту и отличному чувству юмора, вся экскурсия пролетела на одном дыхании. Мы и не заметили, как остались позади несколько часов прогулки по крепости.

Из уместных мелочей сложилась отличная и познавательная, даже не экскурсия, а прогулка.

Безусловно, если будете в Хиве, рекомендую и данную экскурсию и особенно гида Умрбека!!!