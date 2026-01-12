-
Живая Хива: история, легенды и ремёсла за стенами Ичан-Калы
Изучить жизнь города, в котором прошлое удивительным образом живёт в настоящем
$68
$80 за всё до 10 чел.
Волшебная Хива вечером
Легенды, свет и магия восточного города после заката
«легенды Хивы и древнего Хорезма — от самых смешных до самых пугающих»
Расписание: ежедневно в 19:30
$20 за человека
Древние форты Хорезма: история, легенды и пустынные пейзажи
«По пути вас ждут увлекательные истории и легенды, которые оживляют древние стены и придают глубину знакомству с этими уникальными памятниками»
Расписание: В любой выбранный вами день, готовы организовать тур.
$360
$400 за всё до 20 чел.
- ММарат12 января 2026Отличная и очень познавательная экскурсия. Дилмуроду признательность за организацию и решение всех вопросов, начиная со встречи в аэропорту. Артёму респект за отличное знание истории и увлекательное повествование!
- ЛЛилия3 января 2026Были на экскурсии вчера. Нашим экскурсоводом была прекрасная женщина Рисолат. Она забрала нас прямо из отеля, о чем написала нам
- ААнна8 ноября 2025Очень много информации, дат, имен. Понимаю, что это обзорная экскурсия, но хотелось бы больше легенд, историй, чтобы мы запомнили суть. Подросткам 16 лет было явно скучно. Хотя я сразу писала, что наша задача показать историю подросткам.
- ЕЕкатерина4 ноября 2025Огромное спасибо Рустаму за познавательную и увлекательную экскурсию! Если вы хотите получить исчерпывающую информацию об истории города- это Рустам. Четыре часа пролетели незаметно, хотя нам не повезло, был самый холодный и дождливый день осени)
- ННатан1 ноября 2025Наш гид, Рустам, - потрясающий рассказчик и человек широких знаний. Замечательная экскурсия, очень интересные места, вежливый, приятный и общительный гид. Рекомендуем!
- ЕЕкатерина19 октября 2025Всем привет!
В середине октября мы посетили древнюю Хиву.
По факту 90% всех достопримечательностей находится на территории внутреннего города - крепости Ича́н-Кала́,
- SShiraz13 октября 2025Гид был Дилмурод.
Отличное знание истории и хорошо поставленная русская речь. Просто восторг от истории
Хива, гостеприимство и жителей.
Однозначно не пожалеете проведённое время с образованным историком и
Хорошим рассказчик.
Дилмурод- спасибо большое за интересную историю 5+оценки.
Всем советую. 👏👏
- РРоман2 октября 2025Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Роза интересно подала материал, на все вопросы получали полные ответы. Местные мастера по её просьбе показали нам процесс шитья ковров, очень аутентично. Время пролетело незаметно. Правда ноги болят после подъема на 57-метровый минорет:) однозначно рекомендую
- ДДарья27 сентября 2025До Рустама я думала, что мы уже познакомились с восточным гостеприимством, но оказалось нам показалось!
Еще до экскурсии можно было ощутить
- ггеннадий19 сентября 2025Экскурсовод Ислам любит и отлично знает своё ремесло в объёме программы экскурсии. Его молодость и небольшой опыт общения с экскурсантами со временем изменятся и он наверняка заслужит звание "Прекрасный экскурсовод". Группа москвичей поблагодарила его за работу продолжительными аплодисментами.
Спасибо!
