Откройте для себя мифы и легенды Хивы с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Хиве на русском языке, цены от $20, скидки до 15%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Живая Хива: история, легенды и ремёсла за стенами Ичан-Калы
Пешая
4 часа
-
15%
10 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Живая Хива: история, легенды и ремёсла за стенами Ичан-Калы
Изучить жизнь города, в котором прошлое удивительным образом живёт в настоящем
Начало: Около крепости Ичан-Кала
Завтра в 08:00
15 янв в 08:00
$68$80 за всё до 10 чел.
Волшебная Хива вечером
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Волшебная Хива вечером
Легенды, свет и магия восточного города после заката
Начало: В центре Хивы
«легенды Хивы и древнего Хорезма — от самых смешных до самых пугающих»
Расписание: ежедневно в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$20 за человека
Древние форты Хорезма: история, легенды и пустынные пейзажи
7 часов
-
10%
Индивидуальная
до 20 чел.
Древние форты Хорезма: история, легенды и пустынные пейзажи
Начало: Ваш отель
«По пути вас ждут увлекательные истории и легенды, которые оживляют древние стены и придают глубину знакомству с этими уникальными памятниками»
Расписание: В любой выбранный вами день, готовы организовать тур.
$360$400 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марат
    12 января 2026
    Живая Хива: история, легенды и ремёсла за стенами Ичан-Калы
    Отличная и очень познавательная экскурсия. Дилмуроду признательность за организацию и решение всех вопросов, начиная со встречи в аэропорту. Артёму респект за отличное знание истории и увлекательное повествование!
  • Л
    Лилия
    3 января 2026
    Живая Хива: история, легенды и ремёсла за стенами Ичан-Калы
    Были на экскурсии вчера. Нашим экскурсоводом была прекрасная женщина Рисолат. Она забрала нас прямо из отеля, о чем написала нам
    накануне. Я думаю, что мы бы еще долго блуждали, чтобы найти западные ворота, откуда началась экскурсия. Рисолат - профессиональный экскурсовод с хорошим знанием истории Хивы, русского языка, умением донести материал, тактичная, терпеливая, интеллигентная, любящая свой край. Мы очень признательны ей за доставленное удовольствие знакомства с Хивой, обширный материал в рамках одной экскурсии. Экскурсию однозначно рекомендуем.

    Были на экскурсии вчера. Нашим экскурсоводом была прекрасная женщина Рисолат. Она забрала нас прямо из отеля, о чем написала нам накануне. Я думаю, что мы бы еще долго блуждали, чтобы найти западные ворота, откуда началась экскурсия. Рисолат - профессиональный экскурсовод с хорошим знанием истории Хивы, русского языка, умением донести материал, тактичная, терпеливая, интеллигентная, любящая свой край. Мы очень признательны ей за доставленное удовольствие знакомства с Хивой, обширный материал в рамках одной экскурсии. Экскурсию однозначно рекомендуем.
  • А
    Анна
    8 ноября 2025
    Живая Хива: история, легенды и ремёсла за стенами Ичан-Калы
    Очень много информации, дат, имен. Понимаю, что это обзорная экскурсия, но хотелось бы больше легенд, историй, чтобы мы запомнили суть. Подросткам 16 лет было явно скучно. Хотя я сразу писала, что наша задача показать историю подросткам.
  • Е
    Екатерина
    4 ноября 2025
    Живая Хива: история, легенды и ремёсла за стенами Ичан-Калы
    Огромное спасибо Рустаму за познавательную и увлекательную экскурсию! Если вы хотите получить исчерпывающую информацию об истории города- это Рустам. Четыре часа пролетели незаметно, хотя нам не повезло, был самый холодный и дождливый день осени)
  • Н
    Натан
    1 ноября 2025
    Живая Хива: история, легенды и ремёсла за стенами Ичан-Калы
    Наш гид, Рустам, - потрясающий рассказчик и человек широких знаний. Замечательная экскурсия, очень интересные места, вежливый, приятный и общительный гид. Рекомендуем!
  • Е
    Екатерина
    19 октября 2025
    Живая Хива: история, легенды и ремёсла за стенами Ичан-Калы
    Всем привет!
    В середине октября мы посетили древнюю Хиву.
    По факту 90% всех достопримечательностей находится на территории внутреннего города - крепости Ича́н-Кала́,
    поэтому для посещения этого места решили взять экскурсию с гидом.
    В этот раз нам очень повезло с экскурсоводом. Умрбек справился с функцией гида на все 5 с плюсом баллов! Помимо основной программы, связанной с историей Ичан-Калы и Хорезмского государства, мы узнали много интересного о быте местного населения, корнях традиций, мелочах, которые на первый взгляд кажутся незначительными, но по факту являются ключом к пониманию культуры и религии местного населения.
    Было очень интересно. Мы не носились по всем локациям, в попытке за короткое время обойти все достопримечательности, а уделили внимание действительно важным и интересным для нас моментам.
    Гид любезно подстраивался под наш темп и желания. Человека, увлеченного своим делом, видно сразу. Именно таким оказался Умрбек. Низкий поклон его маме, от которой он унаследовал профессию. Благодаря его образованности, такту и отличному чувству юмора, вся экскурсия пролетела на одном дыхании. Мы и не заметили, как остались позади несколько часов прогулки по крепости.
    Из уместных мелочей сложилась отличная и познавательная, даже не экскурсия, а прогулка.
    Безусловно, если будете в Хиве, рекомендую и данную экскурсию и особенно гида Умрбека!!!

  • S
    Shiraz
    13 октября 2025
    Живая Хива: история, легенды и ремёсла за стенами Ичан-Калы
    Гид был Дилмурод.
    Отличное знание истории и хорошо поставленная русская речь. Просто восторг от истории
    Хива, гостеприимство и жителей.
    Однозначно не пожалеете проведённое время с образованным историком и
    Хорошим рассказчик.
    Дилмурод- спасибо большое за интересную историю 5+оценки.
    Всем советую. 👏👏
  • Р
    Роман
    2 октября 2025
    Живая Хива: история, легенды и ремёсла за стенами Ичан-Калы
    Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Роза интересно подала материал, на все вопросы получали полные ответы. Местные мастера по её просьбе показали нам процесс шитья ковров, очень аутентично. Время пролетело незаметно. Правда ноги болят после подъема на 57-метровый минорет:) однозначно рекомендую
  • Д
    Дарья
    27 сентября 2025
    Живая Хива: история, легенды и ремёсла за стенами Ичан-Калы
    До Рустама я думала, что мы уже познакомились с восточным гостеприимством, но оказалось нам показалось!
    Еще до экскурсии можно было ощутить
    заботу и внимание - нам предложили начать раньше чтобы успеть посетить все музеи (тк они работают до 19), нас встретили в отделе и предложили доехать чтобы мы не устали, нас угостили хорезмскими лепешками и передали в руки прекрасной Малики, где нас очень вкусно кормили местной кухней!
    Сама экскурсия прошла очень насыщенно, интенсивно и с юмором, нам показали самые главные достопримечательности Ичан-Калы, рассказали историю хорезма и познакомили с местными мастерскими.
    Чувствуется что Рустам патриот своей родины, хорошо знает историю и плюсом к этому очень веселый, душевный человек и отличный профессионал!
    Эта экскурсия и город дали впечатлений больше, чем мы заплатили!
    Большое спасибо Рустаму и будем рады видеть в Новосибирске!

    До Рустама я думала, что мы уже познакомились с восточным гостеприимством, но оказалось нам показалось!
  • г
    геннадий
    19 сентября 2025
    Живая Хива: история, легенды и ремёсла за стенами Ичан-Калы
    Экскурсовод Ислам любит и отлично знает своё ремесло в объёме программы экскурсии. Его молодость и небольшой опыт общения с экскурсантами со временем изменятся и он наверняка заслужит звание "Прекрасный экскурсовод". Группа москвичей поблагодарила его за работу продолжительными аплодисментами.
    Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хиве
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Живая Хива: история, легенды и ремёсла за стенами Ичан-Калы;
  2. Волшебная Хива вечером;
  3. Древние форты Хорезма: история, легенды и пустынные пейзажи.
Какие места ещё посмотреть в Хиве
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Старый город.
Сколько стоит экскурсия по Хиве в январе 2026
Сейчас в Хиве в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 360 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Хивы в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2026 году