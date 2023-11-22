Древняя Хива - портал в прошлое, к таинственному городу

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Хива — это яркий, почти не тронутый временем образец средневекового восточного города.

Вы пройдёте по старинным извилистым улочкам, посетите чудные мечети, мавзолеи и дворцы, а я расскажу о великой цивилизации Хорезма, хивинских ханах и зодчих. Покажу вам всё самое интересное и помогу прикоснуться к местной атмосфере.
Древняя Хива - портал в прошлое, к таинственному городу
Древняя Хива - портал в прошлое, к таинственному городу
Древняя Хива - портал в прошлое, к таинственному городу
Древняя Хива - портал в прошлое, к таинственному городу
Древняя Хива - портал в прошлое, к таинственному городу
Древняя Хива - портал в прошлое, к таинственному городу
Ближайшие даты:
22
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Что вас ожидает:

  • Кальта-Минор
  • Джума-мечеть
  • Мавзолей Пахлаван Махмуда
  • Дворец Таш-Хаули

Описание

Старый город Хивы

Мы погуляем по аутентичному Старому городу, обнесенному могучими оборонительными стенами. Он практически не подвергался реконструкции и сохранил первоначальный вид до наших дней. В программе экскурсии будут:
  • Кальта-Минор — единственный минарет Средней Азии, полностью покрытый цветными ярко-голубыми плитками;
  • Джума-мечеть — необычная мечеть, не имеющая порталов, куполов, галерей и внутреннего двора. Потолок её большого зала опирается на 213 деревянных колонн: вы узнаете, откуда они были доставлены, и полюбуетесь их удивительной резьбой;
  • мавзолей Пахлаван Махмуда — старинный архитектурный комплекс, в котором похоронен суфийский святой;
  • дворец Таш-Хаули — главный дворец хивинских ханов в XIX веке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты
  • Питание
  • Транспорт и другие расходы
Место начала и завершения?
комплекс Ичанкала у ворот Ата Дарваза
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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