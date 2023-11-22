Хива — это яркий, почти не тронутый временем образец средневекового восточного города.
Вы пройдёте по старинным извилистым улочкам, посетите чудные мечети, мавзолеи и дворцы, а я расскажу о великой цивилизации Хорезма, хивинских ханах и зодчих. Покажу вам всё самое интересное и помогу прикоснуться к местной атмосфере.
Вы пройдёте по старинным извилистым улочкам, посетите чудные мечети, мавзолеи и дворцы, а я расскажу о великой цивилизации Хорезма, хивинских ханах и зодчих. Покажу вам всё самое интересное и помогу прикоснуться к местной атмосфере.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Кальта-Минор
- Джума-мечеть
- Мавзолей Пахлаван Махмуда
- Дворец Таш-Хаули
Описание
Старый город ХивыМы погуляем по аутентичному Старому городу, обнесенному могучими оборонительными стенами. Он практически не подвергался реконструкции и сохранил первоначальный вид до наших дней. В программе экскурсии будут:
- Кальта-Минор — единственный минарет Средней Азии, полностью покрытый цветными ярко-голубыми плитками;
- Джума-мечеть — необычная мечеть, не имеющая порталов, куполов, галерей и внутреннего двора. Потолок её большого зала опирается на 213 деревянных колонн: вы узнаете, откуда они были доставлены, и полюбуетесь их удивительной резьбой;
- мавзолей Пахлаван Махмуда — старинный архитектурный комплекс, в котором похоронен суфийский святой;
- дворец Таш-Хаули — главный дворец хивинских ханов в XIX веке.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты
- Питание
- Транспорт и другие расходы
- Место начала и завершения?
- комплекс Ичанкала у ворот Ата Дарваза
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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