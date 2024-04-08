1 чел.
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Групповая
3 часа
Древняя Хива - портал в прошлое, к таинственному городу
Погрузитесь в атмосферу средневековой Хивы, прогуливаясь по её древним улочкам и наслаждаясь уникальной архитектурой
Начало: Комплекс Ичанкала у ворот Ата Дарваза
Расписание: Каждый день в 09 00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$44 за человека
Индивидуальная
8 часов
Затерянный Хорезм и загадки древних крепостей
Индивидуальная экскурсия по западному Узбекистану. Посетите Аяз-Калу, Топрак-Калу и Кызыл-Калу, узнайте тайны древних крепостей и почувствуйте дух зороастризма
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Хива - музей под открытым небом: индивидуальная экскурсия
Погружение в эпоху могущественных ханов и Великого шелкового пути. Прогулка по древним улочкам, рынкам и памятникам Хивы
Начало: Ворота Ата Дарвоза
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$85 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Затерянные крепости Хорезма в пустыне Кызылкум+Трансфер
Погрузитесь в историю Хорезма, посетив древние крепости в пустыне Кызылкум. Уникальные руины расскажут о великих цивилизациях и их легендах
Начало: Отель, вокзал, аэропорт Ургенч, Хива
Расписание: 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$220 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена8 апреля 2024Благодарю Бабаджана, рекомендую гида как большого профессионала и человека очень ответственного и надежного.
- ТТатьяна28 декабря 2023Огромное впечатление получили от посещения древней Ичан-Калы благодаря лучшему экскурсоводу Бабаджану!!! . Низкий поклон
- ККонстантин24 сентября 2023Не перегруженно. Все очень доступно
- AAnna1 мая 2023Все было замечательно, чудесный гид и удивительный город. Интересно, познавательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «Необычные»
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