Хивинский дворец Нуруллабая — это история последнего ханства Средней Азии, запечатлённая в камне дереве и стекле.
На этой экскурсии вы не просто осмотрите залы, а станете частью эпохи, когда Восток встретился с Западом.
Мы пройдём от массивных ворот до личных покоев, читая в узорах на стенах и ажурной резьбе судьбу целого региона.
На этой экскурсии вы не просто осмотрите залы, а станете частью эпохи, когда Восток встретился с Западом.
Мы пройдём от массивных ворот до личных покоев, читая в узорах на стенах и ажурной резьбе судьбу целого региона.
Описание экскурсии
Входной портал
Экскурсия начнётся у массивных ворот. Вы узнаете, почему дворец носит имя купца Нуруллабая, продавшего землю с условием — увековечить своё имя.
Церемониальные залы
Они поражают роскошью. Вы увидите:
- резьбу и фрески местных мастеров
- паркет и декор в стиле модерн от русских и немецких художников
Жилые покои
В частных комнатах хана скромный декор раскрывает будни знати, где традиционный быт сочетался с европейским комфортом
Внутренние дворы
За стенами скрываются уютные дворики с садами — место отдыха и приватных бесед правителя.
Во время экскурсии мы сделаем акцент на нескольких ключевых темах, которые раскроют уникальность места:
- как дворец отразил переход Хивы к новой эпохе
- в чём выражается гармония восточного зодчества и европейского модерна
- как проходили официальные приёмы и повседневная жизнь хана
Организационные детали
- Входные билеты каждый участник приобретает самостоятельно на месте
- Стоимость для граждан Узбекистана:
— взрослый — 20 000 сум (~130 ₽)
— школьники — 10 000 сум (~65 ₽)
— пенсионеры — скидка 50% от полного тарифа
- Стоимость для иностранцев:
— взрослый — 120 000 сум (~800 ₽)
— школьники — скидка 50% от полного тарифа
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$29
Для бронирования достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около дворца Нуруллабая
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дилмурод — ваша команда гидов в Хиве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 265 туристов
Наша команда — это профессиональные гиды и организаторы, специализирующиеся на турах по Хиве, Хорезму и Каракалпакстану. Мы давно живём и работаем в этом регионе, глубоко знаем его историю, архитектуру, культуру
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ф
Дата посещения: 25 апр 2026
Большое спасибо гиду Артёму за потрясающую экскурсию по Дворцу Нуруллабая, г.Хива, которая проходила 25 апреля 2026г.! Он настоящий кладезь знаний: подробно и увлекательно рассказывал об истории дворца, города и региона,
Вам был полезен этот отзыв?
S
Недавно побывали на экскурсии по Хиве и дворцу Нуруллабая с гидом Дильмуродом — остались в полном восторге! Экскурсия была очень интересной, живой и познавательной. Дильмурод прекрасно знает историю, рассказывает увлекательно
Дилмурод
Ответ организатора:
София, огромное спасибо вам за такой тёплый, искренний и подробный отзыв! Мне безумно приятно читать такие слова. Я очень рад,
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Все прекрасно прошло, гид опытный, обо всем рассказала, остались довольны
Дилмурод
Ответ организатора:
Никита, большое спасибо за ваш отзыв! Очень рад, что вам всё понравилось и вы остались довольны экскурсией. Буду рад снова видеть вас в Хиве! 😊
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Хивы
Похожие экскурсии на «Дворец Нуруллабая - последняя ханская резиденция в Хиве»
Индивидуальная
до 10 чел.
Хива - восточная сказка
Погулять по одному из древнейших городов мира и раскрыть его богатую историю
Начало: Ичан-Кала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$70 за всё до 10 чел.
-
14%
Индивидуальная
до 10 чел.
Хива - жемчужина Узбекистана
Погрузитесь в атмосферу древнего города Хива, где каждый уголок хранит свои тайны. Откройте для себя уникальные памятники архитектуры и историю древнего Востока
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$68
$79 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
От древних ворот до ханских дворцов - пешком по Хиве
Познакомиться с Ичан-Кале - старинным городом-музеем под открытым небом
Начало: В Ичан-Кале
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$30 за человека
-
9%
Индивидуальная
до 10 чел.
Хива - путешествие сквозь века
Открыть для себя Хиву - город, где оживают история и легенды Востока
Начало: Возле крепости Ичан-Кала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$68
$75 за всё до 10 чел.
-3%
до 20 июня
$29 за человека