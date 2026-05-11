Хивинский дворец Нуруллабая — это история последнего ханства Средней Азии, запечатлённая в камне дереве и стекле. На этой экскурсии вы не просто осмотрите залы, а станете частью эпохи, когда Восток встретился с Западом. Мы пройдём от массивных ворот до личных покоев, читая в узорах на стенах и ажурной резьбе судьбу целого региона.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Входной портал

Экскурсия начнётся у массивных ворот. Вы узнаете, почему дворец носит имя купца Нуруллабая, продавшего землю с условием — увековечить своё имя.

Церемониальные залы

Они поражают роскошью. Вы увидите:

резьбу и фрески местных мастеров

паркет и декор в стиле модерн от русских и немецких художников

Жилые покои

В частных комнатах хана скромный декор раскрывает будни знати, где традиционный быт сочетался с европейским комфортом

Внутренние дворы

За стенами скрываются уютные дворики с садами — место отдыха и приватных бесед правителя.

Во время экскурсии мы сделаем акцент на нескольких ключевых темах, которые раскроют уникальность места:

как дворец отразил переход Хивы к новой эпохе

в чём выражается гармония восточного зодчества и европейского модерна

как проходили официальные приёмы и повседневная жизнь хана

Организационные детали