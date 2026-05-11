Дворец Нуруллабая - последняя ханская резиденция в Хиве

Пройти по залам, где встречаются восточные традиции и европейские новшества
Хивинский дворец Нуруллабая — это история последнего ханства Средней Азии, запечатлённая в камне дереве и стекле.

На этой экскурсии вы не просто осмотрите залы, а станете частью эпохи, когда Восток встретился с Западом.

Мы пройдём от массивных ворот до личных покоев, читая в узорах на стенах и ажурной резьбе судьбу целого региона.
5
3 отзыва
Описание экскурсии

Входной портал

Экскурсия начнётся у массивных ворот. Вы узнаете, почему дворец носит имя купца Нуруллабая, продавшего землю с условием — увековечить своё имя.

Церемониальные залы

Они поражают роскошью. Вы увидите:

  • резьбу и фрески местных мастеров
  • паркет и декор в стиле модерн от русских и немецких художников

Жилые покои

В частных комнатах хана скромный декор раскрывает будни знати, где традиционный быт сочетался с европейским комфортом

Внутренние дворы

За стенами скрываются уютные дворики с садами — место отдыха и приватных бесед правителя.

Во время экскурсии мы сделаем акцент на нескольких ключевых темах, которые раскроют уникальность места:

  • как дворец отразил переход Хивы к новой эпохе
  • в чём выражается гармония восточного зодчества и европейского модерна
  • как проходили официальные приёмы и повседневная жизнь хана

Организационные детали

  • Входные билеты каждый участник приобретает самостоятельно на месте
  • Стоимость для граждан Узбекистана:
    — взрослый — 20 000 сум (~130 ₽)
    — школьники — 10 000 сум (~65 ₽)
    — пенсионеры — скидка 50% от полного тарифа
  • Стоимость для иностранцев:
    — взрослый — 120 000 сум (~800 ₽)
    — школьники — скидка 50% от полного тарифа
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$29
Для бронирования достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около дворца Нуруллабая
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дилмурод
Дилмурод — ваша команда гидов в Хиве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 265 туристов
Наша команда — это профессиональные гиды и организаторы, специализирующиеся на турах по Хиве, Хорезму и Каракалпакстану. Мы давно живём и работаем в этом регионе, глубоко знаем его историю, архитектуру, культуру
и традиции. Наши экскурсии адаптированы под интересы разных путешественников — от любителей древней истории до тех, кто интересуется современной жизнью Узбекистана. Мы стремимся не просто показывать достопримечательности, а делиться с гостями душой и атмосферой нашего края. Встречи проводим с большим уважением, делая всё, чтобы поездка запомнилась надолго.

Отзывы и рейтинг

Ф
Дата посещения: 25 апр 2026
Большое спасибо гиду Артёму за потрясающую экскурсию по Дворцу Нуруллабая, г.Хива, которая проходила 25 апреля 2026г.! Он настоящий кладезь знаний: подробно и увлекательно рассказывал об истории дворца, города и региона,
и его правителях. Особенно впечатлило, что на все вопросы Артём отвечал с точными датами и историческим контекстом — это помогло глубже понять эпоху и события. Маршрут был продуманным, темп комфортным. Мы получили полное представление о достопримечательности и их значении. Профессионал своего дела! Однозначно рекомендуем этого гида всем, кто хочет узнать про Хорезм в целом и Хиву в частности, по‑настоящему.

S
Недавно побывали на экскурсии по Хиве и дворцу Нуруллабая с гидом Дильмуродом — остались в полном восторге! Экскурсия была очень интересной, живой и познавательной. Дильмурод прекрасно знает историю, рассказывает увлекательно
и с душой, отвечает на все вопросы и умеет создать дружелюбную атмосферу.

Особенно впечатлил дворец Нуруллабая — благодаря рассказу гида удалось почувствовать атмосферу того времени и узнать много интересных фактов, которые невозможно найти самостоятельно. По Хиве прогулка тоже прошла замечательно: красивые места, богатая история и отличная организация.

Спасибо Дильмуроду за профессионализм, внимательность и любовь к своему делу! Рекомендуем всем, кто хочет по-настоящему познакомиться с историей и культурой Хивы.

Дилмурод порекомендовал нам отличное место, где обычно едят местные жители. Атмосфера очень уютная, еда свежая и вкусная, а цены приятно удивили. Было интересно попробовать настоящую местную кухню вдали от туристических мест. Спасибо за рекомендацию — остались очень довольны!

Ответ организатора:
София, огромное спасибо вам за такой тёплый, искренний и подробный отзыв! Мне безумно приятно читать такие слова. Я очень рад,
что вам понравились экскурсия по Хива и дворцу Дворец Нуруллабая, и что вы смогли почувствовать атмосферу истории, культуры и жизни нашего древнего города.
Для меня большая честь знакомить гостей с историей Хорезм и делиться тем, что люблю всей душой. Особенно приятно, что вам понравилась не только экскурсия, но и местная кухня — я всегда стараюсь показать гостям настоящую атмосферу города и места, где любят отдыхать сами местные жители.
От всей души благодарю вас за доверие, добрые слова и высокую оценку моей работы. Такие отзывы вдохновляют ещё больше любить своё дело и делать экскурсии ещё интереснее для гостей. Буду очень рад снова увидеть вас в Хива и помочь открыть для себя новые уголки Узбекистан. Желаю вам ярких путешествий, прекрасных впечатлений и всего самого доброго!

Н
Все прекрасно прошло, гид опытный, обо всем рассказала, остались довольны
Никита, большое спасибо за ваш отзыв! Очень рад, что вам всё понравилось и вы остались довольны экскурсией. Буду рад снова видеть вас в Хиве! 😊
