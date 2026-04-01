Вечером, без толп людей, Ичан-Кала раскрывается во всей своей красоте.
Вы пройдёте по узким улочкам древнего города-крепости, внимательно осмотрите фасады дворцов, минаретов и мастерских, погрузитесь в мягкий свет фонарей и услышите легенды, которых нет в путеводителях.
Вы пройдёте по узким улочкам древнего города-крепости, внимательно осмотрите фасады дворцов, минаретов и мастерских, погрузитесь в мягкий свет фонарей и услышите легенды, которых нет в путеводителях.
Описание экскурсии
Вы рассмотрите главные достопримечательности исторического центра:
- Ата-Дарвоза — западные ворота Ичан-Калы.
- медресе Мухаммада Амин-хана с изразцовым фасадом и медресе Мухаммада Рахим-хана II.
- минарет Кальта-Минар, облицованный бирюзовой керамикой.
- Полвон-Кари — старинный базар, где торгуют потомственные ремесленники.
- цитадель Куня-Арк — резиденцию хивинских ханов.
- мавзолей Пахлаван Махмуда — усыпальницу поэта, философа и борца.
- площадь Ислам Ходжа с самым высоким минаретом в городе.
- дворец Таш-Хаули — лабиринт с уникальной архитектурой.
- караван-сарай Аллакули-хана — оживлённый центр торговли и ремёсел.
И узнаете:
- почему Ичан-Кала — не только музей под открытым небом, но и живой город с непрерывной историей.
- какие традиции зодчества и ремёсел сохранились до наших дней.
- как сегодня создаются изразцы и керамика.
- какие слагают легенды о хивинских ханах, их мудрости и силе.
Организационные детали
- Достопримечательности мы осматриваем снаружи, но по желанию вы можете зайти куда-то самостоятельно.
- Интересно будет взрослым и детям от 6 лет — малышам младше может быть сложно пройти весь маршрут.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 20:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$20
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ворот Ичан-Калы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дилмурод — ваша команда гидов в Хиве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 279 туристов
Наша команда — это профессиональные гиды и организаторы, специализирующиеся на турах по Хиве, Хорезму и Каракалпакстану. Мы давно живём и работаем в этом регионе, глубоко знаем его историю, архитектуру, культуру
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Дата посещения: 30 мар 2026
Всё прошло замечательно! Огромное спасибо гиду Умрбеку за интересный рассказ о Хиве и внимательное отношение! От экскурсии остались очень приятные впечатления. Хива вечером действительно сказочная!
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Y
Хотим поблагодарить и порекомендовать данную экскурсию и в частности нашего гида Интезор. Это была очень интересная и познавательная экскурсия. Очень сложно передать насколько интересно было слушать рассказчика. Нам много чего
Дилмурод
Ответ организатора:
Ян, добрый день!
Большое спасибо за ваш отзыв и за то, что нашли время его написать 🙏 Очень рады, что вам
Большое спасибо за ваш отзыв и за то, что нашли время его написать 🙏 Очень рады, что вам
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Г
Все понравилось, интересная экскурсия.
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