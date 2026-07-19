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Экскурсия во дворец Нуруллабай

История, роскошь и европейское влияние в сердце Хорезма
Главные ворота комплекса Нуруллабай»
Личные покои премьер-министра Ислама Ходжи
Рабочий кабинет Ислама Ходжи

Что вы увидите

Главные ворота комплекса Нуруллабай
Главные ворота комплекса НуруллабайПосещаем
Дом Ислама Ходжи резиденция выдающегося государственного деятеля и великого визиря Хивинского ханства
Дом Ислама Ходжи резиденция выдающегося государственного деятеля и великого визиря Хивинского ханстваПосещаем
Гостевая часть дома Ислама Ходжи
Гостевая часть дома Ислама ХоджиПосещаем
Комод Ислама Ходжи, изготовленный немецкими мастерами-меннонитами
Комод Ислама Ходжи, изготовленный немецкими мастерами-меннонитамиОсмотр с остановкой
Гарем дворцового комплекса Нуруллабай
Гарем дворцового комплекса НуруллабайПосещаем
Экспозиция, посвящённая хивинским ханам
Экспозиция, посвящённая хивинским ханамПосещаем
Выход к дворцовой трапезной
Выход к дворцовой трапезнойПосещаем
Европейская резиденция дворцового комплекса Нуруллабай
Европейская резиденция дворцового комплекса НуруллабайПосещаем
Вход в резиденцию
Вход в резиденциюПосещаем
Интерьеры дворца Нуруллабай
Интерьеры дворца НуруллабайПосещаем
Первые русские печи в Хиве, облицованные немецкими изразцами фирмы Мейсон
Первые русские печи в Хиве, облицованные немецкими изразцами фирмы МейсонОсмотр с остановкой
Парадный зал дворца
Парадный зал дворцаПосещаем
Переход в тронный зал
Переход в тронный залПосещаем
Тронный зал дворца
Тронный зал дворцаПосещаем
Соединительные галереи дворца
Соединительные галереи дворцаПосещаем
Стены дворца
Стены дворцаОсмотр с остановкой

Описание экскурсии

Дворец Нуруллабай — история роскоши и власти последних ханов Хивы

Приглашаю вас открыть для себя дворец Нуруллабай — уникальную ханскую резиденцию, где восточная роскошь встречается с европейской элегантностью. Это место позволяет заглянуть в мир последних правителей Хивы, узнать их привычки, вкусы и увидеть, как выглядела жизнь ханского двора более ста лет назад.

Во время экскурсии мы пройдём по великолепным залам дворца, украшенным изысканной лепниной, резным деревом, зеркалами и декоративными элементами, привезёнными из разных стран. Каждый зал хранит свою историю и отражает стремление правителей сочетать традиции Востока с новыми веяниями своего времени.

Вы узнаете, как создавался дворец, какие важные события происходили в его стенах, как проходили торжественные приёмы и каким был повседневный уклад ханской семьи. Особое внимание мы уделим удивительным деталям интерьера, символике украшений и историям людей, чьи судьбы были связаны с этим местом.

Во время экскурсии вас ждут:

  • захватывающие истории о последних ханах Хивы;
  • знакомство с роскошными парадными залами;
  • интересные факты о придворной жизни и традициях;
  • уникальные архитектурные решения и декоративное искусство;
  • возможность сделать красивые фотографии в одном из самых элегантных дворцов Узбекистана.

Дворец Нуруллабай — это не просто исторический памятник, а настоящий портал в эпоху, когда роскошь, власть и искусство переплетались в единое целое. Эта экскурсия позволит вам почувствовать атмосферу ханского двора и увидеть одну из самых впечатляющих жемчужин Хорезма.

Кому подойдёт

  • Фотографам и ценителям красивых интерьеров
  • Туристам, которые уже познакомились с основными достопримечательностями Хивы
  • Индивидуальным путешественникам
  • Семьям с детьми

Полезно знать

  • Удобную обувь, так как экскурсия проходит пешком по территории дворцового комплекса
  • Возьмите с собой головной убор и воду.
  • Не забудьте взять хорошее настроение и готовность открыть для себя одну из самых интересных страниц Хивы

Место встречи

🚩Начало: По договорённости
🏁Завершение: Экскурсию завершаем у главного входа дворца

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
До 10 человек$40

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ислам
Ислам — ваш гид в Хиве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Здравствуйте! Меня зовут Ислам. Я лицензированный гид по древней Хиве и её окрестностям. Я родился и вырос в Хорезме и с удовольствием знакомлю гостей с историей, архитектурой и традициями этого удивительного
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региона. Во время экскурсий я стараюсь не просто показывать достопримечательности, а рассказывать о жизни людей, культуре, ремёслах и событиях, которые сформировали облик Хивы. Мои программы подойдут как любителям истории и архитектуры, так и тем, кто хочет почувствовать атмосферу древнего города, сделать красивые фотографии и открыть для себя настоящий Узбекистан. Буду рад стать вашим проводником в мир истории, легенд и традиций Хорезма!

Входит в следующие категории Хивы

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