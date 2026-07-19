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Описание экскурсии

Дворец Нуруллабай — история роскоши и власти последних ханов Хивы

Приглашаю вас открыть для себя дворец Нуруллабай — уникальную ханскую резиденцию, где восточная роскошь встречается с европейской элегантностью. Это место позволяет заглянуть в мир последних правителей Хивы, узнать их привычки, вкусы и увидеть, как выглядела жизнь ханского двора более ста лет назад.

Во время экскурсии мы пройдём по великолепным залам дворца, украшенным изысканной лепниной, резным деревом, зеркалами и декоративными элементами, привезёнными из разных стран. Каждый зал хранит свою историю и отражает стремление правителей сочетать традиции Востока с новыми веяниями своего времени.

Вы узнаете, как создавался дворец, какие важные события происходили в его стенах, как проходили торжественные приёмы и каким был повседневный уклад ханской семьи. Особое внимание мы уделим удивительным деталям интерьера, символике украшений и историям людей, чьи судьбы были связаны с этим местом.

Во время экскурсии вас ждут:

захватывающие истории о последних ханах Хивы;

о последних ханах Хивы; знакомство с роскошными парадными залами ;

; интересные факты о придворной жизни и традициях;

о придворной жизни и традициях; уникальные архитектурные решения и декоративное искусство ;

; возможность сделать красивые фотографии в одном из самых элегантных дворцов Узбекистана.

Дворец Нуруллабай — это не просто исторический памятник, а настоящий портал в эпоху, когда роскошь, власть и искусство переплетались в единое целое. Эта экскурсия позволит вам почувствовать атмосферу ханского двора и увидеть одну из самых впечатляющих жемчужин Хорезма.

Кому подойдёт

Фотографам и ценителям красивых интерьеров

Туристам, которые уже познакомились с основными достопримечательностями Хивы

Индивидуальным путешественникам

Семьям с детьми

Полезно знать