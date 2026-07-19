История, роскошь и европейское влияние в сердце Хорезма
Что вы увидите
Главные ворота комплекса НуруллабайПосещаем
Дом Ислама Ходжи резиденция выдающегося государственного деятеля и великого визиря Хивинского ханстваПосещаем
Гостевая часть дома Ислама ХоджиПосещаем
Комод Ислама Ходжи, изготовленный немецкими мастерами-меннонитамиОсмотр с остановкой
Гарем дворцового комплекса НуруллабайПосещаем
Экспозиция, посвящённая хивинским ханамПосещаем
Выход к дворцовой трапезнойПосещаем
Европейская резиденция дворцового комплекса НуруллабайПосещаем
Вход в резиденциюПосещаем
Интерьеры дворца НуруллабайПосещаем
Первые русские печи в Хиве, облицованные немецкими изразцами фирмы МейсонОсмотр с остановкой
Парадный зал дворцаПосещаем
Переход в тронный залПосещаем
Тронный зал дворцаПосещаем
Соединительные галереи дворцаПосещаем
Стены дворцаОсмотр с остановкой
Описание экскурсии
Дворец Нуруллабай — история роскоши и власти последних ханов Хивы
Приглашаю вас открыть для себя дворец Нуруллабай — уникальную ханскую резиденцию, где восточная роскошь встречается с европейской элегантностью. Это место позволяет заглянуть в мир последних правителей Хивы, узнать их привычки, вкусы и увидеть, как выглядела жизнь ханского двора более ста лет назад.
Во время экскурсии мы пройдём по великолепным залам дворца, украшенным изысканной лепниной, резным деревом, зеркалами и декоративными элементами, привезёнными из разных стран. Каждый зал хранит свою историю и отражает стремление правителей сочетать традиции Востока с новыми веяниями своего времени.
Вы узнаете, как создавался дворец, какие важные события происходили в его стенах, как проходили торжественные приёмы и каким был повседневный уклад ханской семьи. Особое внимание мы уделим удивительным деталям интерьера, символике украшений и историям людей, чьи судьбы были связаны с этим местом.
Во время экскурсии вас ждут:
захватывающие истории о последних ханах Хивы;
знакомство с роскошными парадными залами;
интересные факты о придворной жизни и традициях;
уникальные архитектурные решения и декоративное искусство;
возможность сделать красивые фотографии в одном из самых элегантных дворцов Узбекистана.
Дворец Нуруллабай — это не просто исторический памятник, а настоящий портал в эпоху, когда роскошь, власть и искусство переплетались в единое целое. Эта экскурсия позволит вам почувствовать атмосферу ханского двора и увидеть одну из самых впечатляющих жемчужин Хорезма.
Кому подойдёт
Фотографам и ценителям красивых интерьеров
Туристам, которые уже познакомились с основными достопримечательностями Хивы
Индивидуальным путешественникам
Семьям с детьми
Полезно знать
Удобную обувь, так как экскурсия проходит пешком по территории дворцового комплекса
Возьмите с собой головной убор и воду.
Не забудьте взять хорошее настроение и готовность открыть для себя одну из самых интересных страниц Хивы
Место встречи
🚩Начало: По договорённости
🏁Завершение: Экскурсию завершаем у главного входа дворца
Выберите удобную дату из расписания
Организатор прошёл проверку документов
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
До 10 человек
$40
Ответы на вопросы
Что включено
Услуги гида
Что не входит в цену
Входные билеты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ислам — ваш гид в Хиве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Здравствуйте! Меня зовут Ислам. Я лицензированный гид по древней Хиве и её окрестностям.
Я родился и вырос в Хорезме и с удовольствием знакомлю гостей с историей, архитектурой и традициями этого удивительного читать дальшеуменьшить
региона.
Во время экскурсий я стараюсь не просто показывать достопримечательности, а рассказывать о жизни людей, культуре, ремёслах и событиях, которые сформировали облик Хивы. Мои программы подойдут как любителям истории и архитектуры, так и тем, кто хочет почувствовать атмосферу древнего города, сделать красивые фотографии и открыть для себя настоящий Узбекистан.
Буду рад стать вашим проводником в мир истории, легенд и традиций Хорезма!
Входит в следующие категории Хивы
Похожие экскурсии на «Экскурсия во дворец Нуруллабай»