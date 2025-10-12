Дворец Нуруллабая в Хиве предлагает уникальную возможность окунуться в атмосферу последних десятилетий Хивинского ханства.Здесь можно увидеть, как жил будущий правитель Асфендияр, и узнать, почему резиденция носит имя Нуруллабая.Особое внимание уделяется

приёмной из семи комнат, где каждый элемент интерьера, от резного ганчевого декора до бронзовых люстр, рассказывает свою историю. Посетители узнают, как эти перемены отразились на жизни двора и как дворец стал частью Советской Средней Азии

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения Дворца Нуруллабая - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В зимние месяцы, с декабря по февраль, также можно насладиться экскурсиями, так как дворец находится в помещении. Летом, в июле и августе, температура может быть высокой, но это не помешает исследовать внутренние залы дворца.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.