Откройте для себя историю Хивинского ханства через призму Дворца Нуруллабая. Узнайте, как архитектура и интерьеры отражают эпоху перемен
Дворец Нуруллабая в Хиве предлагает уникальную возможность окунуться в атмосферу последних десятилетий Хивинского ханства.
Здесь можно увидеть, как жил будущий правитель Асфендияр, и узнать, почему резиденция носит имя Нуруллабая.
Особое внимание уделяется читать дальше
приёмной из семи комнат, где каждый элемент интерьера, от резного ганчевого декора до бронзовых люстр, рассказывает свою историю.
Посетители узнают, как эти перемены отразились на жизни двора и как дворец стал частью Советской Средней Азии
Лучшее время для посещения Дворца Нуруллабая - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В зимние месяцы, с декабря по февраль, также можно насладиться экскурсиями, так как дворец находится в помещении. Летом, в июле и августе, температура может быть высокой, но это не помешает исследовать внутренние залы дворца.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
Дворец Нуруллабая
Тронный зал
Описание экскурсии
Мы посетим дворец Нуруллабая, который поручил возвести Мухаммад-Рахим-хан II для своего сына Асфендияра — будущего правителя Хивинского ханства. Почему же резиденция носит имя Нуруллабая? Я расскажу вам на экскурсии.
Особое внимание уделим приёмной из семи комнат. Это пространство включает зал ожидания, собственно приёмную, тронный зал, банкетный зал и три жилые покои. Всё — от потолков до стен — щедро украшено резным ганчем с позолотой и яркой росписью.
Тронный зал — настоящий архитектурный сюрприз. Его интерьеры выдержаны в стиле русского модерна: с роскошной мебелью, венецианскими зеркалами и бронзовыми люстрами с хрустальными подвесками. Эти люстры, как и собственная электростанция, — подарок Николая II.
Организационные детали
Отдельно оплачивается входной билет — $8 за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Раджаб — ваш гид в Хиве
Провёл экскурсии для 342 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Раджаб, я родился и всю жизнь прожил в Хиве. С радостью познакомлю вас с главными достопримечательностями и тайными местами нашего волшебного города.
Отзывы и рейтинг
Елена
12 окт 2025
Подробный и интересный рассказ об истории и быте последних ханов Хивы. Раджаб замечательный гид. Рекомендую всем путешественникам.
В
Влад
10 окт 2025
Хива - первый город в Узбекистане, откуда началось наше путешествие по этой замечательной стране. Яркое и сильное впечатление от Хивы дополнил профессиональный рассказ Раджаба и его внимательное отношение к проблемам нашей группы.
Д
Дея
17 сен 2025
Раджаб проявил себя как ответственный, пунктуальный и харизматичный гид, рассказавший историю родного города с огромной любовью и влюбившего в Хиву нас. По нашей просьбе порекомендовал замечательный ресторан на обед. Экскурсию вел в комфортном темпе с достаточным количеством деталей. Однозначные 5 звёзд!