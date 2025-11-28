Откройте для себя тайны древних крепостей Хорезма — Топрак-калу и Аяз-калу, где звучат легенды и оживает история.
Погрузитесь в атмосферу древнего Востока, прогуливаясь по руинам дворцов и крепостей, с видом на бескрайние пустыни. Эта экскурсия подарит вам уникальные кадры и воспоминания о великом шелковом пути.
Погрузитесь в атмосферу древнего Востока, прогуливаясь по руинам дворцов и крепостей, с видом на бескрайние пустыни. Эта экскурсия подарит вам уникальные кадры и воспоминания о великом шелковом пути.
Описание экскурсииДревние крепости Хорезма Эта экскурсия перенесёт вас в эпоху великого Хорезмского государства. Вы посетите крепости Топрак-кала, с её мощными стенами и руинами дворца, а также Аяз-кала — крепость на возвышенности с завораживающим видом на пустыню. По пути вас ждут увлекательные истории и легенды, которые оживляют древние стены и придают глубину знакомству с этими уникальными памятниками. Вы почувствуете дух прошлого и представите караваны, проходившие здесь по Великому шелковому пути. Бескрайние пейзажи пустыни Кроме исторических объектов, вы насладитесь живописными пустынными пейзажами Каракалпакстана, которые создадут атмосферу загадочности и величия. Эти виды станут отличным дополнением к вашим впечатлениям и фотографиям. Важная информация:
- Что взять с собой: удобную обувь, головной убор и воду.
- Уровень сложности: лёгкий, но предусмотрена ходьба по руинам.
В любой выбранный вами день, готовы организовать тур.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Топрак-кала
- Аяз-кала
- Пустынные пейзажи Каракалпакстана
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты
- Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: В любой выбранный вами день, готовы организовать тур.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
- Что взять с собой: удобную обувь, головной убор и воду
- Уровень сложности: лёгкий, но предусмотрена ходьба по руинам
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Хивы
Похожие экскурсии из Хивы
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Хивы в Бухару через древние крепости Хорезма
Начало: Хива ул. Болтаева 41
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
$125.10
$139 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний Хорезм: в пустыню Кызылкум из Хивы
Погрузитесь в атмосферу древнего Хорезма, где крепости расскажут свои истории. Откройте для себя уникальные руины и тайны пустыни
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$136 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
В пустыню Кызылкум в крепости Хорезма
Индивидуальная поездка в Каракалпакстан: исследуйте крепости Аяз-Кала, Тупрак Кала и Кызыл Кала, завершив путешествие у озера Акча куль
Начало: Встреча в гостинице
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$130 за всё до 6 чел.