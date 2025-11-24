Индивидуальная
до 7 чел.
Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
Погрузитесь в историю Хорезма через экскурсию по древним крепостям пустыни Кызылкум из Хивы. Узнайте о жизни и традициях древнего государства
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
$179 за всё до 7 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний Хорезм: в пустыню Кызылкум из Хивы
Погрузитесь в атмосферу древнего Хорезма, где крепости расскажут свои истории. Откройте для себя уникальные руины и тайны пустыни
«Аяз-кала — один из самых живописных памятников Каракалпакстана»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
$136
$169 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 20 чел.
Древние форты Хорезма: история, легенды и пустынные пейзажи
Начало: Ваш отель
«Бескрайние пейзажи пустыни Кроме исторических объектов, вы насладитесь живописными пустынными пейзажами Каракалпакстана, которые создадут атмосферу загадочности и величия»
Расписание: В любой выбранный вами день, готовы организовать тур.
$360
$400 за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна24 ноября 2025Моя рекомендация к обязательному посещению данной экскурсии. Понравилось всё. Дадахон гид с большой буквы. Образованный, вежливый, предусмотрительный человек и очень
- ААндрей15 ноября 2025Имея историческое образование, Дадахон прекрасно знает материал. Тк на самих объектах информация отсутствует (ни табличек, ни др информации просто нет),
- ННАДЕЖДА10 ноября 2025Отличный гид, очень интересный собеседник. Экскурсия удалась, забрали с отеля и вернули обратно. Посмотрели все достопримечательности. Все супер, спасибо! Узбекистан поразил, хочется вернуться еще ни раз.
- ЕЕкатерина9 ноября 2025Очень интересная экскурсия!
Советую.
- VVladimir29 октября 2025Эта экскурсия не просто осмотр древних руин или реконструированных крепостей, это возможность узнать очень много новой информации не только об
- MMāris23 октября 2025Интересная экскурсия, интересный собеседник. Выбирая гида, я внимательно читал отзывы, выбирая лучшего. Поэтому мои ожидания были довольно высокими, и они оправдались.
- ННадежда21 октября 2025За нашу поездку в Узбекистан мы были на экскурсиях у шести гидов. Дадахон, пожалуй, самый лучший из них - прекрасный
- ООльга20 октября 2025Замечательная экскурсия, была ярким финальном аккордом в нашей поездке в эту чудесную страну! Присоединяюсь ко всем хвалебным отзывам в адрес
- ИИрина14 октября 2025Дадахон, спасибо! Интересно общаться, легко подан материал, с любовью к истокам, стране! Отличная поездка! Прекрасный русский. Закат волшебный! Искренне советуем! За дыни отдельное спасибо 😃
- ББлагова13 октября 2025Мы встречались закат в пустыне. Это было восхитительно!!!
- ММарина7 октября 2025Дадахон замечательный гид. Отличное знание русского языка, прекрасное чувство юмора и широкий кругозор! Он не просто провел для нас интересную
- ЛЛариса1 октября 2025Очень рада, что выбрала замечательную экскурсию "Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы"
с Дадахоном!
По дороге в пустыню попробовали сладкую сочную
- ЮЮлия27 сентября 2025Спасибо Дадахону за интересную экскурсию! Несмотря на проблемы при встрече (не могли найти друг друга), а на это ушло время,
- ТТатьяна26 сентября 2025Ездили 15 сентября, к крепостям в пустыню встречать закат. Прекрасно все!!!! Пустыня, закат и конечно наш сопровождающий Дадахон 🫶 🔥.
- ЛЛюбовь22 сентября 2025Очень приятный молодой человек. Отлично знает тему и прекрасно преподносит её на чистом русском языке. Поездка была организована отлично. Очень хорошие впечатления от общения, экскурсии и, конечно же, от увиденного. Настоятельно рекомендуем. Спасибо большое, Дадахон!
- ААлександр12 сентября 2025Дадахон - очень грамотный и начитанный профессиональный историк. Его рассказ завораживает и пробуждает интерес к родному краю. Вы узнаете много
- ММахмуд9 августа 2025Очень увлекательное путешествие. Интересный было узнать быт населения в данной местности до прихода Ислама.
- ККатерина26 июля 2025Никакими словами не передать, насколько Дадахон превосходный специалист и профессионал! Вчера у нас был первый культурный шок на обзорной экскурсии
- ААндрей21 июня 2025Отличная экскурсия по древним крепостям Хорезма с увлечённым и знающим гидом Дадахоном. Рекомендую всем, кто хочет прикоснуться к настоящей истории.
Экскурсия
- ВВиктор21 июня 2025Очень рекомендую Дадахона. Было очень познавательно, интересно, гид с увлечением рассказывает и видно, что любит и гордится своим городом. Дадахон прекрасно владеет русским языком. Поэтому бронируйте экскурсии, не пожалеете.
