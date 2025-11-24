Мои заказы

Познавательные экскурсии на природе в Хиве

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Хиве на русском языке, цены от $136, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
На машине
7 часов
113 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
Погрузитесь в историю Хорезма через экскурсию по древним крепостям пустыни Кызылкум из Хивы. Узнайте о жизни и традициях древнего государства
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
$179 за всё до 7 чел.
Древний Хорезм: в пустыню Кызылкум из Хивы
На машине
7 часов
-
20%
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний Хорезм: в пустыню Кызылкум из Хивы
Погрузитесь в атмосферу древнего Хорезма, где крепости расскажут свои истории. Откройте для себя уникальные руины и тайны пустыни
«Аяз-кала — один из самых живописных памятников Каракалпакстана»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
$136$169 за всё до 4 чел.
Древние форты Хорезма: история, легенды и пустынные пейзажи
7 часов
-
10%
Индивидуальная
до 20 чел.
Древние форты Хорезма: история, легенды и пустынные пейзажи
Начало: Ваш отель
«Бескрайние пейзажи пустыни Кроме исторических объектов, вы насладитесь живописными пустынными пейзажами Каракалпакстана, которые создадут атмосферу загадочности и величия»
Расписание: В любой выбранный вами день, готовы организовать тур.
$360$400 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    24 ноября 2025
    Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
    Моя рекомендация к обязательному посещению данной экскурсии. Понравилось всё. Дадахон гид с большой буквы. Образованный, вежливый, предусмотрительный человек и очень
    читать дальше

    интересный собеседник. Помог нам во всех вопросах. Организовал трансферы, всё было в соответствии с пожеланиями и вовремя. Наша огромная благодарность и пожелания дальнейшего развития.

    Моя рекомендация к обязательному посещению данной экскурсии. Понравилось всё. Дадахон гид с большой буквы. Образованный, вежливыйМоя рекомендация к обязательному посещению данной экскурсии. Понравилось всё. Дадахон гид с большой буквы. Образованный, вежливыйМоя рекомендация к обязательному посещению данной экскурсии. Понравилось всё. Дадахон гид с большой буквы. Образованный, вежливыйМоя рекомендация к обязательному посещению данной экскурсии. Понравилось всё. Дадахон гид с большой буквы. Образованный, вежливыйМоя рекомендация к обязательному посещению данной экскурсии. Понравилось всё. Дадахон гид с большой буквы. Образованный, вежливыйМоя рекомендация к обязательному посещению данной экскурсии. Понравилось всё. Дадахон гид с большой буквы. Образованный, вежливыйМоя рекомендация к обязательному посещению данной экскурсии. Понравилось всё. Дадахон гид с большой буквы. Образованный, вежливыйМоя рекомендация к обязательному посещению данной экскурсии. Понравилось всё. Дадахон гид с большой буквы. Образованный, вежливыйМоя рекомендация к обязательному посещению данной экскурсии. Понравилось всё. Дадахон гид с большой буквы. Образованный, вежливый
  • А
    Андрей
    15 ноября 2025
    Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
    Имея историческое образование, Дадахон прекрасно знает материал. Тк на самих объектах информация отсутствует (ни табличек, ни др информации просто нет),
    читать дальше

    то знания гида становятся ключевым элементом на данной экскурсии.
    По пути от одной крепости до другой рассказывал много интересного - отличия языка, религии, обычаев в регионе и не только.
    На обратном пути заехали на дынный рынок и в рекомендованное место - поели вкуснейшей самсы.

    Имея историческое образование, Дадахон прекрасно знает материал. Тк на самих объектах информация отсутствует (ни табличек, ниИмея историческое образование, Дадахон прекрасно знает материал. Тк на самих объектах информация отсутствует (ни табличек, ниИмея историческое образование, Дадахон прекрасно знает материал. Тк на самих объектах информация отсутствует (ни табличек, ниИмея историческое образование, Дадахон прекрасно знает материал. Тк на самих объектах информация отсутствует (ни табличек, ниИмея историческое образование, Дадахон прекрасно знает материал. Тк на самих объектах информация отсутствует (ни табличек, ниИмея историческое образование, Дадахон прекрасно знает материал. Тк на самих объектах информация отсутствует (ни табличек, ниИмея историческое образование, Дадахон прекрасно знает материал. Тк на самих объектах информация отсутствует (ни табличек, ниИмея историческое образование, Дадахон прекрасно знает материал. Тк на самих объектах информация отсутствует (ни табличек, ниИмея историческое образование, Дадахон прекрасно знает материал. Тк на самих объектах информация отсутствует (ни табличек, ниИмея историческое образование, Дадахон прекрасно знает материал. Тк на самих объектах информация отсутствует (ни табличек, ни
  • Н
    НАДЕЖДА
    10 ноября 2025
    Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
    Отличный гид, очень интересный собеседник. Экскурсия удалась, забрали с отеля и вернули обратно. Посмотрели все достопримечательности. Все супер, спасибо! Узбекистан поразил, хочется вернуться еще ни раз.
    Отличный гид, очень интересный собеседник. Экскурсия удалась, забрали с отеля и вернули обратно. Посмотрели все достопримечательностиОтличный гид, очень интересный собеседник. Экскурсия удалась, забрали с отеля и вернули обратно. Посмотрели все достопримечательностиОтличный гид, очень интересный собеседник. Экскурсия удалась, забрали с отеля и вернули обратно. Посмотрели все достопримечательности
  • Е
    Екатерина
    9 ноября 2025
    Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
    Очень интересная экскурсия!
    Советую.
    Очень интересная экскурсия!Очень интересная экскурсия!
  • V
    Vladimir
    29 октября 2025
    Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
    Эта экскурсия не просто осмотр древних руин или реконструированных крепостей, это возможность узнать очень много новой информации не только об
    читать дальше

    истории Хорезма, но и региона в целом. Это возможность 7+ часов пообщаться с очень образованным и любознательным человеком.
    Без Дадахона эта экскурсия не была бы такой занимательной, запоминающейся и интересной. Все прошло на одном дыхании!

    Эта экскурсия не просто осмотр древних руин или реконструированных крепостей, это возможность узнать очень много новойЭта экскурсия не просто осмотр древних руин или реконструированных крепостей, это возможность узнать очень много новойЭта экскурсия не просто осмотр древних руин или реконструированных крепостей, это возможность узнать очень много новой
  • M
    Māris
    23 октября 2025
    Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
    Интересная экскурсия, интересный собеседник. Выбирая гида, я внимательно читал отзывы, выбирая лучшего. Поэтому мои ожидания были довольно высокими, и они оправдались.
    Интересная экскурсия, интересный собеседник. Выбирая гида, я внимательно читал отзывы, выбирая лучшего. Поэтому мои ожидания былиИнтересная экскурсия, интересный собеседник. Выбирая гида, я внимательно читал отзывы, выбирая лучшего. Поэтому мои ожидания былиИнтересная экскурсия, интересный собеседник. Выбирая гида, я внимательно читал отзывы, выбирая лучшего. Поэтому мои ожидания были
  • Н
    Надежда
    21 октября 2025
    Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
    За нашу поездку в Узбекистан мы были на экскурсиях у шести гидов. Дадахон, пожалуй, самый лучший из них - прекрасный
    читать дальше

    русский язык, богатые знания, очень приятная подача информации! Экскурсия замечательная! Побывать в Узбекистане и не съездить в пустыни - это неправильно! 😊

    По дороге мы поели потрясающих дынь! И поужинали в месте "для местных", где было очень вкусно и совершенно не дорого. И приятный бонус - нас привезли в аэропорт Ургенча прямо к самолёту.

    Всю дорогу Дадахон нам рассказывал про историю Узбекистана и Хивы. Мы смогли задать сто тысяч вопросов! 😊

    Очень рекомендуем!

    За нашу поездку в Узбекистан мы были на экскурсиях у шести гидов. Дадахон, пожалуй, самый лучшийЗа нашу поездку в Узбекистан мы были на экскурсиях у шести гидов. Дадахон, пожалуй, самый лучшийЗа нашу поездку в Узбекистан мы были на экскурсиях у шести гидов. Дадахон, пожалуй, самый лучшийЗа нашу поездку в Узбекистан мы были на экскурсиях у шести гидов. Дадахон, пожалуй, самый лучшийЗа нашу поездку в Узбекистан мы были на экскурсиях у шести гидов. Дадахон, пожалуй, самый лучшийЗа нашу поездку в Узбекистан мы были на экскурсиях у шести гидов. Дадахон, пожалуй, самый лучшийЗа нашу поездку в Узбекистан мы были на экскурсиях у шести гидов. Дадахон, пожалуй, самый лучшийЗа нашу поездку в Узбекистан мы были на экскурсиях у шести гидов. Дадахон, пожалуй, самый лучшийЗа нашу поездку в Узбекистан мы были на экскурсиях у шести гидов. Дадахон, пожалуй, самый лучший
  • О
    Ольга
    20 октября 2025
    Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
    Замечательная экскурсия, была ярким финальном аккордом в нашей поездке в эту чудесную страну! Присоединяюсь ко всем хвалебным отзывам в адрес
    читать дальше

    Дадахона, действительно увлечённо и доступно рассказывал нам совершенно невероятные факты и истории. Пустыня прекрасна, побывать там однозначно стоит, это как на другой планете) Закат феерический, точно останется в памяти! Древность и сохранность крепостей поражает, их надо увидеть своими глазами. Однозначно рекомендую всем любителям древности, истории, необычной природы эту экскурсию! Дадахон, спасибо!!!

    Замечательная экскурсия, была ярким финальном аккордом в нашей поездке в эту чудесную страну! Присоединяюсь ко всемЗамечательная экскурсия, была ярким финальном аккордом в нашей поездке в эту чудесную страну! Присоединяюсь ко всемЗамечательная экскурсия, была ярким финальном аккордом в нашей поездке в эту чудесную страну! Присоединяюсь ко всемЗамечательная экскурсия, была ярким финальном аккордом в нашей поездке в эту чудесную страну! Присоединяюсь ко всемЗамечательная экскурсия, была ярким финальном аккордом в нашей поездке в эту чудесную страну! Присоединяюсь ко всемЗамечательная экскурсия, была ярким финальном аккордом в нашей поездке в эту чудесную страну! Присоединяюсь ко всемЗамечательная экскурсия, была ярким финальном аккордом в нашей поездке в эту чудесную страну! Присоединяюсь ко всем
  • И
    Ирина
    14 октября 2025
    Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
    Дадахон, спасибо! Интересно общаться, легко подан материал, с любовью к истокам, стране! Отличная поездка! Прекрасный русский. Закат волшебный! Искренне советуем! За дыни отдельное спасибо 😃
    Дадахон, спасибо! Интересно общаться, легко подан материал, с любовью к истокам, стране! Отличная поездка! Прекрасный русскийДадахон, спасибо! Интересно общаться, легко подан материал, с любовью к истокам, стране! Отличная поездка! Прекрасный русскийДадахон, спасибо! Интересно общаться, легко подан материал, с любовью к истокам, стране! Отличная поездка! Прекрасный русский
  • Б
    Благова
    13 октября 2025
    Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
    Мы встречались закат в пустыне. Это было восхитительно!!!
  • М
    Марина
    7 октября 2025
    Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
    Дадахон замечательный гид. Отличное знание русского языка, прекрасное чувство юмора и широкий кругозор! Он не просто провел для нас интересную
    читать дальше

    экскурсию, а подстраивался под наши интересы, отвечал на миллион вопросов, помогал рекомендациями и выручал. Было ощущение, что это отдых с другом, который знает всё!
    Об экскурсии:
    Настоящая, живая история о загадочном Хорезме. Мы до сих пор под впечатлением от величественных крепостей, которые, словно призраки, много столетий стоят среди раскалённых песков Каракума.
    Настоятельно рекомендуем всем, кто увлечен историей!
    Организационные моменты: одевайте удобную обувь и обязательно возьмите с собой воду. Бинокль тоже не будет лишним!

    Дадахон замечательный гид. Отличное знание русского языка, прекрасное чувство юмора и широкий кругозор! Он не простоДадахон замечательный гид. Отличное знание русского языка, прекрасное чувство юмора и широкий кругозор! Он не простоДадахон замечательный гид. Отличное знание русского языка, прекрасное чувство юмора и широкий кругозор! Он не просто
  • Л
    Лариса
    1 октября 2025
    Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
    Очень рада, что выбрала замечательную экскурсию "Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы"
    с Дадахоном!
    По дороге в пустыню попробовали сладкую сочную
    читать дальше

    дыню и даже плоды дерева лох серебристый!
    За время экскурсии удалось осмотреть три исторические крепости, пройтись по следам Великого шелкового пути, познакомиться с растениями пустыни, побывать в юрточном туристическом лагере.
    Время прошло легко, душевно и занимательно в сопровождении Дадахона, он очень интересный собеседник, обаятельный и внимательный человек с чувством юмора, при этом опытный гид, компетентный рассказчик, владеющий материалом, интересная подача информации.
    Нереально красивые виды пустыни в солнечных лучах, облаках и на закате!
    Благодарю за прекрасные фотографии, восторженные эмоции и новые знания!
    Одна из лучших экскурсий по Узбекистану!
    Однозначно рекомендую!!!

    Очень рада, что выбрала замечательную экскурсию "Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы"Очень рада, что выбрала замечательную экскурсию "Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы"Очень рада, что выбрала замечательную экскурсию "Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы"Очень рада, что выбрала замечательную экскурсию "Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы"Очень рада, что выбрала замечательную экскурсию "Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы"Очень рада, что выбрала замечательную экскурсию "Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы"Очень рада, что выбрала замечательную экскурсию "Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы"Очень рада, что выбрала замечательную экскурсию "Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы"Очень рада, что выбрала замечательную экскурсию "Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы"Очень рада, что выбрала замечательную экскурсию "Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы"
  • Ю
    Юлия
    27 сентября 2025
    Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
    Спасибо Дадахону за интересную экскурсию! Несмотря на проблемы при встрече (не могли найти друг друга), а на это ушло время,
    читать дальше

    дальнейшая экскурсия полностью оправдала все ожидания! Машина с водителем, Дадахон предоставлен только гостям, ему не надо отвлекаться на дорогу. Очень интересно, красочно, эмоционально рассказывает, не перегружает датами, хотя, конечно их называет. Узнали много и про древний Хорезм и про современную жизнь. Дадахон был одним из лучших гидов за нашу поездку по Узбекистану! Спасибо большое!

  • Т
    Татьяна
    26 сентября 2025
    Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
    Ездили 15 сентября, к крепостям в пустыню встречать закат. Прекрасно все!!!! Пустыня, закат и конечно наш сопровождающий Дадахон 🫶 🔥.
    читать дальше

    Общение, информация, чувство юмора - все на высоте!!!! Парень знает историю, культуру своей страны, уклад своих предков, много и обо все говорили!!! Огромное спасибо!!!! 😍 Это самое яркое впечатление от поездки по Узбекистану!

    Ездили 15 сентября, к крепостям в пустыню встречать закат. Прекрасно все!!!! Пустыня, закат и конечно нашЕздили 15 сентября, к крепостям в пустыню встречать закат. Прекрасно все!!!! Пустыня, закат и конечно нашЕздили 15 сентября, к крепостям в пустыню встречать закат. Прекрасно все!!!! Пустыня, закат и конечно нашЕздили 15 сентября, к крепостям в пустыню встречать закат. Прекрасно все!!!! Пустыня, закат и конечно нашЕздили 15 сентября, к крепостям в пустыню встречать закат. Прекрасно все!!!! Пустыня, закат и конечно наш
  • Л
    Любовь
    22 сентября 2025
    Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
    Очень приятный молодой человек. Отлично знает тему и прекрасно преподносит её на чистом русском языке. Поездка была организована отлично. Очень хорошие впечатления от общения, экскурсии и, конечно же, от увиденного. Настоятельно рекомендуем. Спасибо большое, Дадахон!
    Очень приятный молодой человек. Отлично знает тему и прекрасно преподносит её на чистом русском языке. ПоездкаОчень приятный молодой человек. Отлично знает тему и прекрасно преподносит её на чистом русском языке. ПоездкаОчень приятный молодой человек. Отлично знает тему и прекрасно преподносит её на чистом русском языке. ПоездкаОчень приятный молодой человек. Отлично знает тему и прекрасно преподносит её на чистом русском языке. ПоездкаОчень приятный молодой человек. Отлично знает тему и прекрасно преподносит её на чистом русском языке. ПоездкаОчень приятный молодой человек. Отлично знает тему и прекрасно преподносит её на чистом русском языке. ПоездкаОчень приятный молодой человек. Отлично знает тему и прекрасно преподносит её на чистом русском языке. Поездка
  • А
    Александр
    12 сентября 2025
    Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
    Дадахон - очень грамотный и начитанный профессиональный историк. Его рассказ завораживает и пробуждает интерес к родному краю. Вы узнаете много
    читать дальше

    о зороастрийской эпохе и посетите несколько крепостей того времени. Кстати, лучше начинать свое знакомство с Хивой именно с этой экскурсии, если идти хронологически. Сама поездка удобная, машина комфортная, рассказ сбалансирован. При желании по дороге есть возможность искупаться и поесть рыбу! Рекомендую!

  • М
    Махмуд
    9 августа 2025
    Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
    Очень увлекательное путешествие. Интересный было узнать быт населения в данной местности до прихода Ислама.
  • К
    Катерина
    26 июля 2025
    Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
    Никакими словами не передать, насколько Дадахон превосходный специалист и профессионал! Вчера у нас был первый культурный шок на обзорной экскурсии
    читать дальше

    по старому городу Хивы с великолепным гидом Инессой. Сегодня было продолжение - настоящее культурное землетрясение! Дадахон настолько образованный, эрудированный, тактичный человек, мы настолько взаимно обогатились, столько всего узнали!
    Мы ездили в Кызылкум во второй половине дня: выехали в 14:40 и вернулись около 22ч. . Нам очень повезло с погодой: было относительно нежарко, на небе были облачка, дул сильный ветер. Мы посетили Аяз кала, Топрак кала, Кызыл кала, собрали "черный" песок в пустыне Каракум и "красный" песок в пустыне Кызылкум, познакомились с разными видами растений (верблюжья колючка, эфедра), видели геккончиков и саранчу, узнали об экономике страны и истории Туркистана, о зороастризме и исламе, о науке и традициях, купили три вида дынь на базаре. Вернулись счастливые и полные впечатлений!
    Огромное спасибо Дадахону! Лучшего гида найти просто невозможно!

  • А
    Андрей
    21 июня 2025
    Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
    Отличная экскурсия по древним крепостям Хорезма с увлечённым и знающим гидом Дадахоном. Рекомендую всем, кто хочет прикоснуться к настоящей истории.
    Экскурсия
    читать дальше

    оставила очень приятное впечатление! Было интересно и совсем не скучно — благодаря Дадахону, который не просто рассказывал факты, а делился живой историей. Видно, что он отлично разбирается в теме и действительно этим увлечён.
    Мы побывали в трёх крепостях — Топрак-Кала, Аяз-Кала и Кызыл-Кала. Каждая из них по-своему уникальна, с особой атмосферой. Особенно запомнились рассказы о зороастрийцах и том, как крепости защищали жителей в древности.
    Поездка получилась не только познавательной, но и очень красивой — виды просто потрясающие, особенно на фоне песков Кызылкума.
    Спасибо за отличную организацию и содержательную подачу материала. Очень рекомендую всем, кто интересуется историей, археологией или просто хочет необычное путешествие во времени.

    Отличная экскурсия по древним крепостям Хорезма с увлечённым и знающим гидом Дадахоном. Рекомендую всем, кто хочет прикоснуться к настоящей историиОтличная экскурсия по древним крепостям Хорезма с увлечённым и знающим гидом Дадахоном. Рекомендую всем, кто хочет прикоснуться к настоящей историиОтличная экскурсия по древним крепостям Хорезма с увлечённым и знающим гидом Дадахоном. Рекомендую всем, кто хочет прикоснуться к настоящей истории
  • В
    Виктор
    21 июня 2025
    Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
    Очень рекомендую Дадахона. Было очень познавательно, интересно, гид с увлечением рассказывает и видно, что любит и гордится своим городом. Дадахон прекрасно владеет русским языком. Поэтому бронируйте экскурсии, не пожалеете.

Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хиве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
  2. Древний Хорезм: в пустыню Кызылкум из Хивы
  3. Древние форты Хорезма: история, легенды и пустынные пейзажи
Какие места ещё посмотреть в Хиве
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Хиве в декабре 2025
Сейчас в Хиве в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 136 до 360 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 121 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии на русском языке в Хиве (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», 121 ⭐ отзыв, цены от $136. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль