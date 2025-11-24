читать дальше

по старому городу Хивы с великолепным гидом Инессой. Сегодня было продолжение - настоящее культурное землетрясение! Дадахон настолько образованный, эрудированный, тактичный человек, мы настолько взаимно обогатились, столько всего узнали!

Мы ездили в Кызылкум во второй половине дня: выехали в 14:40 и вернулись около 22ч. . Нам очень повезло с погодой: было относительно нежарко, на небе были облачка, дул сильный ветер. Мы посетили Аяз кала, Топрак кала, Кызыл кала, собрали "черный" песок в пустыне Каракум и "красный" песок в пустыне Кызылкум, познакомились с разными видами растений (верблюжья колючка, эфедра), видели геккончиков и саранчу, узнали об экономике страны и истории Туркистана, о зороастризме и исламе, о науке и традициях, купили три вида дынь на базаре. Вернулись счастливые и полные впечатлений!

Огромное спасибо Дадахону! Лучшего гида найти просто невозможно!