древних преданий. Гид расскажет о том, как строилась цитадель Ичан-Кала, как шло развитие Хивы на протяжении веков, кто из знаменитостей гостил в этих местах и чем город живёт в 21 столетии. Усыпальница хивинских ханов в комплексе Пахлавана Махмуда, один из лучших примеров хорезмского зодчества, также будет частью экскурсии. Туристы посетят крепость Куня-Арк, где раньше находились зимняя и летняя мечети, монетный двор, канцелярия хана и зал для приёмов. В роскошном дворце Таш-Хаули, построенном по приказу Аллакули-хана, можно будет увидеть великолепие ханских владений. Медресе и минарет Ислам Ходжи, символ города и самый высокий минарет Хивы, а также центральная мечеть Джума с 213 резными деревянными колоннами, не оставят равнодушными никого. Это уникальная возможность погрузиться в историю и культуру Хивы, наслаждаясь её красотой при вечернем освещении

Описание экскурсии

Что вас ждет Цитадель Ичан-Кала Внутренний город Хивы окружён мощной крепостной стеной. По легенде, глину для создания Ичан-Калы привезли из тех же мест, откуда пророк Мухаммед брал её при строительстве Медины. Гид расскажет о древних преданиях, а также о том, как строилась цитадель, как шло развитие Хивы на протяжении веков, кто из знаменитостей гостил в этих местах и чем город живёт в 21 столетии. Комплекс Пахлавана Махмуда Вы увидите усыпальницу хивинских ханов, которую считают одним из лучших примеров хорезмского зодчества. Названа она в честь легендарного хивинского богатыря, скорняка — по профессии, выдающегося борца, поэта и философа — по призванию. Существует легенда, что на его счету нет ни одного поражения. Крепость Куня-Арк Вы посетите ещё один «город в городе» в самом сердце Ичан-Калы. Раньше здесь находились зимняя и летняя мечети, монетный двор, канцелярия хана, зал для приёмов и различные мастерские — всё, что нужно было хану и его приближённым для ведения государственной службы, проживания и развлечений. Дворец Таш-Хаули Вы посмотрите на роскошный главный дворец правителей Хивы. Он был построен по приказу Аллакули-хана. На тот момент Хорезм находился на пике благополучия, поэтому хан не пожалел денег на украшение своих владений. Медресе и минарет Ислам Ходжи Вы взглянете на символ города и самый высокий минарет Хивы. А гид подробнее расскажет о замысле архитектора — для чего тот построил величественный минарет рядом с самым маленьким медресе. Мечеть Джума И конечно, мы не обойдём вниманием самую центральную и необычную мечеть Хивы с 213 резными деревянными колоннами. Вы узнаете о стиле хивинской резьбы по дереву, рассмотрите её поближе и удивитесь мастерству исполнения.