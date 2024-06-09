На групповой вечерней прогулке по Хиве туристы увидят главные достопримечательности города в мерцающем свете вечерних огней и узнают их богатую историю. Внутренний город Хивы, окружённый мощной крепостной стеной, хранит множество
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Вечерняя атмосфера древнего города
- 🏰 Уникальные исторические памятники
- 📜 Интересные легенды и предания
- 🏛 Роскошные дворцы и крепости
- 🌙 Мерцающий свет вечерних огней
Что можно увидеть
- Цитадель Ичан-Кала
- Комплекс Пахлавана Махмуда
- Крепость Куня-Арк
- Дворец Таш-Хаули
- Медресе и минарет Ислам Ходжи
- Мечеть Джума
Ближайшие даты:
Время начала: 17:00, 18:00, 19:00
Что вас ожидает:
- Цитадель Ичан-Кала
- Комплекс Пахлавана Махмуда
- Крепость Куня-Арк
- Дворец Таш-Хаули
- Медресе и минарет Ислам Ходжи
- Мечеть Джума
Описание экскурсии
Что вас ждет Цитадель Ичан-Кала Внутренний город Хивы окружён мощной крепостной стеной. По легенде, глину для создания Ичан-Калы привезли из тех же мест, откуда пророк Мухаммед брал её при строительстве Медины. Гид расскажет о древних преданиях, а также о том, как строилась цитадель, как шло развитие Хивы на протяжении веков, кто из знаменитостей гостил в этих местах и чем город живёт в 21 столетии. Комплекс Пахлавана Махмуда Вы увидите усыпальницу хивинских ханов, которую считают одним из лучших примеров хорезмского зодчества. Названа она в честь легендарного хивинского богатыря, скорняка — по профессии, выдающегося борца, поэта и философа — по призванию. Существует легенда, что на его счету нет ни одного поражения. Крепость Куня-Арк Вы посетите ещё один «город в городе» в самом сердце Ичан-Калы. Раньше здесь находились зимняя и летняя мечети, монетный двор, канцелярия хана, зал для приёмов и различные мастерские — всё, что нужно было хану и его приближённым для ведения государственной службы, проживания и развлечений. Дворец Таш-Хаули Вы посмотрите на роскошный главный дворец правителей Хивы. Он был построен по приказу Аллакули-хана. На тот момент Хорезм находился на пике благополучия, поэтому хан не пожалел денег на украшение своих владений. Медресе и минарет Ислам Ходжи Вы взглянете на символ города и самый высокий минарет Хивы. А гид подробнее расскажет о замысле архитектора — для чего тот построил величественный минарет рядом с самым маленьким медресе. Мечеть Джума И конечно, мы не обойдём вниманием самую центральную и необычную мечеть Хивы с 213 резными деревянными колоннами. Вы узнаете о стиле хивинской резьбы по дереву, рассмотрите её поближе и удивитесь мастерству исполнения.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Цитадель Ичан-Кала
- Комплекс Пахлавана Махмуда
- Крепость Куня-Арк
- Дворец Таш-Хаули
- Медресе и минарет Ислам Ходжи
- Мечеть Джума
Что включено
- Пешая услуга гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Трансфер
- Проживание и другие расходы
Место начала и завершения?
Комплекс Ичанкала у ворот Ата Дараваза
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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