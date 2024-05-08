читать дальше человек, который нас погрузил в восточную сказку. Скажу так, вечером очень удачно гулять по Хиве, тк народу мало, все в подсветке. Очень красиво! Также наш Гид отвёл нас в хорошее место покушать.

Мы день в день забронировали прогулку и Азамат очень опертивно нашёл нам Гида. Гид прекрасен! Он хорошо знает историю, образованный