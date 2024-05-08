1 чел.
По популярности
скидка
8%
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая вечерняя прогулка по сказочной Хиве
Хива в вечерней дымке - это волшебство. Прогулка по старым улочкам, грандиозные постройки, резные колонны мечети и истории древних правителей
Начало: У комплекса Ичан-Кала
«А в вечерней дымке уходящего дня она ещё прекрасней»
Расписание: ежедневно в 18:00 и 19:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
49€45 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Чарующее сияние Хивы - вечерняя прогулка
Начало: У ворот Ичан Калы Ата Дарваза
«Увидеть главные достопримечательности в мерцающем свете вечерних огней и узнать их богатую историю»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$60 за всё до 10 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерняя экскурсия по Хиве: Ичан-Кала, Пахлаван Махмуд и другие
Погрузитесь в атмосферу вечерней Хивы и узнайте её богатую историю. Прогулка по Ичан-Кале, посещение дворцов и мечетей оставят незабываемые впечатления
Начало: Комплекс Ичанкала у ворот Ата Дараваза
«Вы увидите главные достопримечательности города в мерцающем свете вечерних огней и узнаете их богатую историю»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра8 мая 2024Прекрасная прогулка, очень информативно и при этом легко, доступно и непринужденно.
- ЕЕкатерина2 декабря 2023Мы день в день забронировали прогулку и Азамат очень опертивно нашёл нам Гида. Гид прекрасен! Он хорошо знает историю, образованный
Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «Вечерние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хиве
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Хиве в июле 2024
Сейчас в Хиве в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 60 со скидкой до 8%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Хиве (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Вечерние», 2 ⭐ отзыва, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь